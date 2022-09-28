每日星座運勢／射手工作中蘊藏機遇 理財缺乏計劃
2022-09-28
牡羊座
短評：運勢頗佳。
【整體運★★★★☆】
今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。
【愛情運★★★★☆】
你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！
【事業運★★★★☆】
力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。
【財富運★★★☆☆】
普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00pm 鉑金灰
開運方位：西南方向
金牛座
短評：適合戶外活動，放鬆身心。
【整體運★★☆☆☆】
今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。
【愛情運★★★☆☆】
渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。
【事業運★☆☆☆☆】
今日的事業運糟透了，大部分多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。
【財富運★★☆☆☆】
投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-10:00am 葡萄紫
開運方位：正東方向
雙子座
短評：今天易犯小人，出門需多留意。
【整體運★☆☆☆☆】
今天與戀人說話需注意措辭，不然容易被別有用心者利用，中傷彼此的感情，要相信戀人，勿受人擺佈。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，以免忙中有錯。
【愛情運★☆☆☆☆】
單身者與異性接觸的機會少，想戀愛可找親友幫忙介紹；有伴侶者聚少離多，宜多聯繫、表達思念之情。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！
【財富運★★☆☆☆】
有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00am 深茄紫
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。
【整體運★★☆☆☆】
只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。
【事業運★☆☆☆☆】
務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。
【財富運★★☆☆☆】
注意財務的控管，盡可能的不要負債。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00am 香吉士黃
開運方位：東南方向
獅子座
短評：想推銷產品，先推銷自己。
【整體運★★★★★】
愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙、喝酒適度就好。
【愛情運★★★★☆】
今日適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。
【事業運★★★★☆】
事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。
【財富運★★★★☆】
財運順利，大膽投資到熟悉的領域中，可得財豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 玳瑁棕
開運方位：正南方向
處女座
短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。
【整體運★★★☆☆】
感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。
【愛情運★★☆☆☆】
憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。
【事業運★★★★☆】
有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。
【財富運★★★☆☆】
好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-11:00am 珊瑚橙
開運方位：正南方向
天秤座
短評：魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。
【整體運★★★★☆】
言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。
【愛情運★★★★☆】
外界的推波助瀾，會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來計劃分析。
【財富運★★★☆☆】
散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00am 橄欖綠
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：過程很重要，宜細心處理。
【整體運★★★☆☆】
今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。
【愛情運★★☆☆☆】
今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。
【事業運★★★☆☆】
太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。
【財富運★★☆☆☆】
今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-3:00pm 琉璃銀
開運方位：正北方向
射手座
短評：工作中蘊藏機遇。
【整體運★★★☆☆】
在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。
【事業運★★★★☆】
積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-8:00pm 朝霞紅
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：舉棋不定會讓你錯失良機。
【整體運★★☆☆☆】
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。
【事業運★★☆☆☆】
做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。
【財富運★★★☆☆】
小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-11:00am 珊瑚橙
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。
【整體運★★★★☆】
會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。
【愛情運★★★☆☆】
單身者多與異性接觸，可提升戀愛運；有伴侶者多讚美另一半，兩人的關係會更融洽。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激，就能找到靈感囉！
【財富運★★★☆☆】
財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00am 竹葉青
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：放鬆些，運勢會更強。
【整體運★★★☆☆】
今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。
【愛情運★★☆☆☆】
還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。
【事業運★★★☆☆】
求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。
【財富運★★★☆☆】
在投資前要審慎評估利弊。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00am 蜜瓜黃
開運方位：東北方向
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