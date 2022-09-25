每日星座運勢／獅子為生活制定計劃 購物小心透支

2022-09-25

牡羊座

短評：多聽聽他的聲音。

【整體運★★★★☆】

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。

【財富運★★★★☆】

錢財來得快，積蓄會越來越多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 玉髓紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：尊重他人也是尊重自己。

【整體運★★★☆☆】

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

【愛情運★☆☆☆☆】

夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。

【事業運★★★★☆】

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

【財富運★★★☆☆】

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 葡萄紫

開運方位：東北方向

雙子座

短評：對待他人還是寬容些較好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

【愛情運★★★☆☆】

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

【財富運★★★★☆】

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 青金石藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：情緒高漲的一天。

【整體運★★★★☆】

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！

【事業運★★★★☆】

顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！

【財富運★★★★☆】

容易有意外驚喜，但不宜過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 香吉士黃

開運方位：西南方向

獅子座

短評：今日運勢順遂，心平氣和。

【整體運★★★★☆】

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

【愛情運★★★★☆】

想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

處女座

短評：有機會一展才華，進財機率高。

【整體運★★★★☆】

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

【愛情運★★★★☆】

有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！

【事業運★★★☆☆】

有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。

【財富運★★★★☆】

財運佳，聲望高者可輕鬆得財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

天秤座

短評：渴望表現的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，越有想法的人將越能擊中自己渴望的目標。

【財富運★★☆☆☆】

與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 薔薇粉

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：重視環境的清潔衛生，可提升好運。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 墨玉綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：運勢大好的一天。

【整體運★★★★★】

情緒激揚，做什麼事都能投入高度的熱情，愉悅的心情連旁人都受感染；想要步入婚姻殿堂的朋友可趁今天向戀人求婚，成功的機會頗高；財運也跑來湊熱鬧，原本形勢不好的投資產品今天也有機會翻盤。

【愛情運★★★★☆】

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但你較保守，很難拉近彼此的距離。

【事業運★★★★★】

有機會接觸藝術方面的活動，感悟頗多，開始放慢腳步，欣賞到過去沒有欣賞的風景。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，然而只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 咖啡棕

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：沒事少湊熱鬧。

【整體運★★★☆☆】

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

【愛情運★★★☆☆】

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

【財富運★★★★☆】

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：心情愉快，對金錢的敏銳度高。

【整體運★★★☆☆】

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。

【事業運★★☆☆☆】

火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。

【財富運★★★★☆】

會有令人羨慕的中獎機運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 可可棕

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：晚上是你的活動高峰期。

【整體運★★★☆☆】

撒嬌或迎合對方的想法是今天改善戀情的最佳方式，理智的妥協會讓你喚醒曾經的甜蜜戀情；小貪失財富，大貪則失財源，造成今天損失的罪魁禍首便是貪念；晚上顯得精力充沛，要參加公司宴會的人可不要錯過良機，會有展現才能的好機會。

【愛情運★★★★☆】

愛情運還不錯，愛神會給你製造浪漫愛情的適當條件，單身者容易有溫柔的戀情。

【事業運★★★☆☆】

處事較為順利，心情也很開朗。但應多留意他人的臉色，以免得罪了人卻不自知。

【財富運★★☆☆☆】

不利於高風險的投資遊戲，否則賺少賠多，徒增悔恨！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 桐花白

開運方位：正北方向

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