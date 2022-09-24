每日星座運勢／金牛盲目投資易破財 注意自己形象

2022-09-24

牡羊座

短評：好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

【整體運★★★☆☆】

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

【事業運★★★☆☆】

要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。

【財富運★★★☆☆】

手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

金牛座

短評：消費有點盲目，支出相對較多。

【整體運★★★☆☆】

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

【愛情運★★★★☆】

對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。

【事業運★★★☆☆】

容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！

【財富運★★☆☆☆】

盲目投資者易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 櫻桃紅

開運方位：正南方向

雙子座

短評：花錢慾望強烈，應有所克制。

【整體運★★★☆☆】

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

【事業運★★★☆☆】

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

【財富運★★☆☆☆】

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 睡蓮紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：適合與家人一起娛樂。

【整體運★★★★☆】

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

【愛情運★★★★☆】

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

【事業運★★★★★】

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

【財富運★★★☆☆】

零散支出減少，能夠有所積蓄。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 深茄紫

開運方位：西北方向

獅子座

短評：運勢平順，只是要留意理財。

【整體運★★★☆☆】

愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計劃性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在遊玩中有機會遇見不錯的對象，讓你小鹿亂撞；戀人少黏在一起，以免發生口角。

【事業運★★★☆☆】

輕鬆愉快的一天，有機會與親朋好友外出郊遊，調整緊張的情緒，徹底放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

情緒極好或極壞時，揮霍的毛病隨之而來。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：相互信任是維護感情的基礎。

【整體運★★★☆☆】

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

【事業運★★★☆☆】

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 竹葉青

開運方位：正南方向

天秤座

短評：緬懷過去的時間。

【整體運★★★☆☆】

今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛的話，不妨到新鮮的場所看看，會有不錯的際遇，激起不少愛的火花。

【事業運★★★☆☆】

處事時應懂得小心行事，過於草率會出錯。因一時衝動而將很有把握的事情弄糟非常不值！

【財富運★★★☆☆】

財運上進出頻繁。來的快，去得也急。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 香吉士黃

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。

【事業運★★★★★】

應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。

【財富運★★★☆☆】

注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 祖母綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：EQ頗高，有利交友。

【整體運★★★★★】

利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

【愛情運★★★★☆】

單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！

【事業運★★★★☆】

處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。

【財富運★★★★☆】

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 蘑菇灰

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：散播快樂，樂於助人。

【整體運★★★★★】

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

【愛情運★★★★☆】

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

【事業運★★★★★】

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

【財富運★★★★☆】

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 蕃茄紅

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：恰逢朦朧愛情。

【整體運★★★☆☆】

與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。

【愛情運★★★☆☆】

在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。

【財富運★★★☆☆】

想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：學會善待自己。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間感情進展平順，彼此都有自由的空間，不黏膩也不疏遠，相處十分融洽。

【事業運★★★☆☆】

貴人助力強，同事和朋友就是你今天的貴人，遇到困難時容易得到支持與幫助，好好把握。

【財富運★★★★☆】

合理運用錢財會讓你財運亨通。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 墨玉綠

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】