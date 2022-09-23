每日星座運勢／水瓶工作會報要注意 不適宜開玩笑
2022-09-23
牡羊座
短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。
【整體運★★☆☆☆】
感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。
【事業運★★☆☆☆】
不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。
【財富運★★★☆☆】
在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-1:00pm 硃砂紅
開運方位：正北方向
金牛座
短評：容易吃醋的一天。
【整體運★★★☆☆】
看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。
【愛情運★★☆☆☆】
你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是需要相互付出的。
【事業運★★★☆☆】
太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。
【財富運★★★☆☆】
制訂理財目標，把錢花到實處。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00pm 象牙白
開運方位：正東方向
雙子座
短評：心情開朗的一天，自信心十足。
【整體運★★★★☆】
能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。
【愛情運★★★★☆】
今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。
【事業運★★★☆☆】
事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！
【財富運★★★★☆】
財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00am 青金石藍
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。
【整體運★★☆☆☆】
今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。
【事業運★★☆☆☆】
叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。
【財富運★★☆☆☆】
財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00pm 桐花白
開運方位：西北方向
獅子座
短評：做事要保持理智。
【整體運★★★☆☆】
今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。
【愛情運★★★★☆】
單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！
【事業運★★★☆☆】
事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。
【財富運★★☆☆☆】
外出時身上別帶太多現金，小心破財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-2:00pm 萊姆黃
開運方位：東北方向
處女座
短評：切忌少說多做。
【整體運★★☆☆☆】
心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。
【事業運★★☆☆☆】
人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招人反感。
【財富運★★☆☆☆】
有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00pm 辣椒紅
開運方位：正南方向
天秤座
短評：今天情緒低落，不論做什麼都不順心。
【整體運★☆☆☆☆】
今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！
【財富運★☆☆☆☆】
易產生不勞而獲的念頭，但是動力不足，多停留於空想階段，難有進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-7:00am 蕃茄紅
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。
【整體運★★★☆☆】
夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。
【愛情運★★★☆☆】
一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！
【事業運★★★☆☆】
運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。
【財富運★★☆☆☆】
不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-4:00pm 香檳金
開運方位：東南方向
射手座
短評：有利溝通協調，化解矛盾。
【整體運★★★★☆】
工作的事情可以先放一邊，懂得休息才能順利地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明澄清，心結解開你自然覺得豁然開朗。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
【愛情運★★★★☆】
已婚者與另一半溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合一個人安靜獨處，做些分析、推理的工作。
【財富運★★☆☆☆】
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向；提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00pm 珠貝白
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：金錢敏銳度高，頗能把握商機。
【整體運★★★☆☆】
今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。
【愛情運★★☆☆☆】
外力干擾多多的一天。少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，情緒上顯得不夠理智，要注意作業流程上的小瑕疵。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失，大多來自於自己的漫不經心。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-3:00pm 白鋼銀
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：狀態良好，宜好好保持。
【整體運★★★★☆】
工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。
【愛情運★★★☆☆】
感情出現問題時，應盡量安排時間與伴侶溝通，切莫賭氣外出尋歡唷。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！
【財富運★★★☆☆】
今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 檸檬綠
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。
【整體運★★★★★】
工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。
【愛情運★★★★☆】
伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。
【事業運★★★★☆】
談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！
【財富運★★★★☆】
得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-9:00am 冷泉藍
開運方位：正西方向
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