每日星座運勢／水瓶工作會報要注意 不適宜開玩笑

2022-09-23

牡羊座

短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

【整體運★★☆☆☆】

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。

【事業運★★☆☆☆】

不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。

【財富運★★★☆☆】

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 硃砂紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：容易吃醋的一天。

【整體運★★★☆☆】

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

【愛情運★★☆☆☆】

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是需要相互付出的。

【事業運★★★☆☆】

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

【財富運★★★☆☆】

制訂理財目標，把錢花到實處。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 象牙白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：心情開朗的一天，自信心十足。

【整體運★★★★☆】

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

【愛情運★★★★☆】

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

【事業運★★★☆☆】

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

【整體運★★☆☆☆】

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

【事業運★★☆☆☆】

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 桐花白

開運方位：西北方向

獅子座

短評：做事要保持理智。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

【愛情運★★★★☆】

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

【財富運★★☆☆☆】

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

處女座

短評：切忌少說多做。

【整體運★★☆☆☆】

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招人反感。

【財富運★★☆☆☆】

有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天情緒低落，不論做什麼都不順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

【財富運★☆☆☆☆】

易產生不勞而獲的念頭，但是動力不足，多停留於空想階段，難有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 蕃茄紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

【整體運★★★☆☆】

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

【愛情運★★★☆☆】

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

【事業運★★★☆☆】

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

【財富運★★☆☆☆】

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 香檳金

開運方位：東南方向

射手座

短評：有利溝通協調，化解矛盾。

【整體運★★★★☆】

工作的事情可以先放一邊，懂得休息才能順利地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明澄清，心結解開你自然覺得豁然開朗。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合一個人安靜獨處，做些分析、推理的工作。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向；提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 珠貝白

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：金錢敏銳度高，頗能把握商機。

【整體運★★★☆☆】

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天。少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，要注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失，大多來自於自己的漫不經心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：狀態良好，宜好好保持。

【整體運★★★★☆】

工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。

【愛情運★★★☆☆】

感情出現問題時，應盡量安排時間與伴侶溝通，切莫賭氣外出尋歡唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。

【整體運★★★★★】

工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。

【事業運★★★★☆】

談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！

【財富運★★★★☆】

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 冷泉藍

開運方位：正西方向

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