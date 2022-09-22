每日星座運勢／處女事業可大膽嘗試 積極會有進展

2022-09-22

牡羊座

短評：喜歡的味道自己製造。

【整體運★★★☆☆】

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

【事業運★★★☆☆】

工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 竹葉青

開運方位：東北方向

金牛座

短評：為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

【整體運★★★☆☆】

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

【愛情運★★★★☆】

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 葡萄紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：遇到問題，不宜找同齡之人商量。

【整體運★★☆☆☆】

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

【事業運★★★☆☆】

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

【財富運★★☆☆☆】

事業不定，財源不開。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 水晶紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

【整體運★★★★☆】

今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。

【愛情運★★★★☆】

今天你相信全心全意的付出終能感動對方，心甘情願為對方操心操勞，就算自己受點委屈，一想起有一天會讓對方接受，心裡還是樂滋滋的。

【事業運★★★★★】

事業運不錯唷！容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特別強，可是貪念越重、壓力越大！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：靜觀其變不失為處世之道。

【整體運★☆☆☆☆】

戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。

【愛情運★★☆☆☆】

願意為對方付出，但對方似乎不怎麼領情，先看清他想要什麼，投其所好才能有好成效。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上級長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

管理好錢財是今日的重中之重，切忌感情用事，突如其來的金錢損失會讓你防不勝防。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：值得慶賀的一天。

【整體運★★★★★】

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。

【財富運★★★★★】

財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 夕陽橙

開運方位：東北方向

天秤座

短評：整體運勢不錯，多注意一些細節。

【整體運★★★★☆】

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論有無實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個聽命行事的日子；不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

交際應酬讓你花費不小，要做好預算。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：切忌好壞不分。

【整體運★★☆☆☆】

提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多白工哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。

【愛情運★★★☆☆】

戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。

【財富運★★☆☆☆】

處理財務問題宜藏不宜顯。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：平安順利的日子。

【整體運★★★☆☆】

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

【事業運★★★☆☆】

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 朝霞紅

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。

【整體運★★★★☆】

不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

【愛情運★★★★☆】

今天你的直率坦白能打動對方，偶爾顯露的缺點反而會讓對方看到你的真實、你的可愛。懂得維護彼此心靈的默契，更能增添幾分勝算。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，做事衝動，魯莽的行為會給工作帶來諸多不便，影響到同事之間的相處。記住，凡事應三思而後行！

【財富運★★★★★】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象；想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：遇到麻煩時切忌急躁，以免影響判斷。

【整體運★★☆☆☆】

今天別聽信讒言，小心被小人惡語中傷或是挑撥離間，讓你跟伴侶產生嫌隙和矛盾。遇事多跟伴侶溝通協商，千萬別被周圍人的言行所影響。學習、工作遇到更大的挑戰，容易引起身體疲憊，要注意作息規律。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者有機會遇到桃花，但多是爛桃花。對伴侶別輕易允諾，如果不能兌現會影響彼此的感情。

【事業運★★★☆☆】

工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。

【財富運★★☆☆☆】

破耗之運，易有財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 薔薇粉

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：謹言慎行，可避免許多麻煩。

【整體運★★★☆☆】

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

【事業運★★★☆☆】

學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。

【財富運★★★☆☆】

財物的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 玫瑰紅

開運方位：東南方向

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