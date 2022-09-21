每日星座運勢／巨蟹善解人意受歡迎 工作應憑實力

2022-09-21

牡羊座

短評：總體運勢平順，能保持愉快的身心狀態。

【整體運★★★☆☆】

抽時間帶另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者在穿著打扮上可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。

【愛情運★★★★☆】

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了戀人，試著讓他加入你的社交圈吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到口舌糾紛；試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

【財富運★★★☆☆】

金錢的損失大多來自於誤判，一旦發現腦筋打結時，切記別做金錢投資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 淺海藍

開運方位：正北方向

金牛座

短評：凡事不可操之過急。

【整體運★★☆☆☆】

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

【愛情運★★☆☆☆】

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

【事業運★★★☆☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

財神過門不入，保守者破小財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 和闐玉白

開運方位：正西方向

雙子座

短評：「嘗試錯誤」也很有必要。

【整體運★☆☆☆☆】

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人易遇到感情阻力，來自雙方父母的壓力最為明顯，應多與長輩溝通。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

【財富運★☆☆☆☆】

切莫硬著頭皮亂投資。宜耐心等待新行情，有所準備才更能把握好機運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 玫瑰紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：你的善解人意受到眾人的歡迎。

【整體運★★★★★】

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。

【愛情運★★★★★】

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想情人。

【事業運★★★★☆】

今日辛苦難免，工作上應憑實力取勝；倘若過度貪心，亂用小計謀，恐會引來負面力量。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向金錢的敏銳度夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 雪花銀

開運方位：西南方向

獅子座

短評：不要期望太高。

【整體運★★★☆☆】

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。

【事業運★★★★☆】

運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收獲成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收獲！

【財富運★★★★☆】

有不錯的賺錢機會，注意把握。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

處女座

短評：比較沉悶的一天。

【整體運★★☆☆☆】

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！

【事業運★★★☆☆】

機會潛伏在身邊，若你沒有突破求新的慾望是很難發現它的存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。

【財富運★★☆☆☆】

金錢問題多多，容易發生財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 艷棗紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：做事需量力而行，安守本分。

【整體運★★★★☆】

工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易有寂寞感觸，迫切想找個人來陪伴。可以上網找人聊聊天，但別因心急而招惹爛桃花。

【事業運★★★☆☆】

事業運勢可朝有利方向持續發展，但也有緣木求魚的狀況百出，導致情緒起伏較大，易與人發生糾葛，幸好不致於影響大局。

【財富運★★★★☆】

財運、人緣都很好，會有人主動找你合作、投資一個方案，若是可信賴的人，不妨一試。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 嫩芽綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：善待身邊的人，便能提升今天的運氣。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚，保持距離，以策安全。今天的你太敏感了，懷疑心挺強的呢！

【事業運★★★☆☆】

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免日後會成為阻礙你向前的攔路石。

【財富運★★★☆☆】

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：運勢很好，在競爭中表現傑出。

【整體運★★★★☆】

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

【愛情運★★★★☆】

異性緣超好之日，多半是別人主動接近你，向你示好，讓你很有優越感。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持著愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出、靈活運用錢財的跡象。有閒錢，不妨拿出來做好人際關係，對往後的財務往來會有幫助！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：面對工作信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

【愛情運★★☆☆☆】

感情進展頗為順利，有伴侶者遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。

【事業運★★★☆☆】

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 琉璃銀

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

【整體運★★★★☆】

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

【事業運★★☆☆☆】

對工作產生一定的抗拒情緒，稍有不順便脾氣暴躁；應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

【財富運★★★★☆】

今天你無意間的小額投資，會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 竹葉青

開運方位：東北方向

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