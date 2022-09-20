每日星座運勢／天秤單身者出外走走 會有豔遇機會

2022-09-20

牡羊座

短評：想到也能做到。

【整體運★★★★☆】

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出哦！賺錢雖然不輕鬆，但並不影響勞動過後享受成果的喜悅；今天會有千里馬遇伯樂的幸運，工作實力大為彰顯，且能得到同事們的認同。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，但不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★★★】

事業運旺盛，是個充滿希望的一天。個人只要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，要注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動之舉；控制不佳時，就會亂花錢！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：今天你的疑心病太重。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

【愛情運★★☆☆☆】

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

【事業運★★☆☆☆】

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

【財富運★★★☆☆】

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 水鑽藍

開運方位：正南方向

雙子座

短評：一年的努力沒有白費。

【整體運★★★★☆】

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：積極調整心態，才能遠離煩躁。

【整體運★★☆☆☆】

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 翡翠綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較，因為比贏了又怎樣！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡闖瞎闖，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

【財富運★★☆☆☆】

過度的煩躁焦慮恐使財神遠離，貧神附身！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 竹葉青

開運方位：正南方向

處女座

短評：處事應多一點耐心。

【整體運★★☆☆☆】

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手與金錢相關的事務。

【財富運★★★☆☆】

財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 桐花白

開運方位：東南方向

天秤座

短評：工作熱情高亢的一天。

【整體運★★★★★】

桃花開得旺盛，單身者出外走走，會有豔遇的機會，不可放過哦！財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機！

【愛情運★★★★☆】

以伴侶的意見為意見，那就對囉！順著對方的意思，他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動的對外活動唷！

【事業運★★★★★】

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合擴展，而且有機會可以掌握主導權！積極地表現，會有豐碩的成果。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，一分耕耘有兩分收穫，賺錢不會太辛苦；很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 珠貝白

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：兩人對同一件事沒有默契。

【整體運★★★★☆】

今天與愛人有些誤會、不和，但只要一方能理性容忍對方，問題很快就過去了。吃東西時，不宜吃得太多、太雜，當心引起消化不良；多活動活動，以便消化掉肚子裡的食物。今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。

【愛情運★★★☆☆】

有桃花主動靠近，不過，切莫遇到愛就奮不顧身地投入，一見鍾情不可靠。

【事業運★★★☆☆】

工作中易有不錯的想法，但是容易想得過多而畏首畏尾，錯失良機。

【財富運★★★★☆】

金錢運不錯，可以期待意外的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：心情起伏變化，多愁善感的一天。

【整體運★★★☆☆】

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。

【事業運★★★★☆】

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

【財富運★★★☆☆】

手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 遠洋藍

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：你不理財，財不理你。

【整體運★★★☆☆】

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

【財富運★★★☆☆】

犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：學會穩中求勝。

【整體運★★★☆☆】

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

【愛情運★★★☆☆】

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

【事業運★★★☆☆】

做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。

【財富運★★★☆☆】

可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：別人的路讓別人去走吧。

【整體運★★☆☆☆】

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你也要注意自己的態度喔！

【事業運★★★☆☆】

工作很有計劃，只是在細節上想得較多，很容易影響進度。

【財富運★★★☆☆】

財運受到阻礙，能提升財運的貴人多偏向女性！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

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