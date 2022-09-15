每日星座運勢／天蠍今日易遺失財物 思考讓你理智

2022-09-15

牡羊座

短評：充滿自信的一天。

【整體運★★★★★】

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。

【愛情運★★★★☆】

有利約會、戀愛，有伴侶者可安排一起吃飯、看電影等。單身者可得熱心親友推薦，與有緣人相遇。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯喔，是福星高照的好日子！工作得心應手外，心情也非常愉快，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！

【財富運★★★★☆】

想賺錢，需要費點口才；而花錢呢，卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 燻鮭紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★☆☆☆】

顯得憂心焦慮，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

【財富運★★★★☆】

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：西北方向

雙子座

短評：靈感湧現，有機會發揮策劃、組織能力。

【整體運★★★★☆】

有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面幫助，有空閒者可以去剪個新髮型！

【事業運★★★★☆】

思維很活躍，創意工作者可以有所表現，想出新穎獨特的點子。

【財富運★★★☆☆】

想靠投資進財者，應廣交朋友，多了解市場動態！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：工作進展緩慢，壓力較大。

【整體運★★☆☆☆】

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

【財富運★★★☆☆】

有貪小便宜的傾向，免費、不要錢的多多益善。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 玫瑰紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

【整體運★★★☆☆】

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。

【事業運★★★★☆】

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 杜鵑粉

開運方位：正南方向

處女座

短評：珍惜眼前人。

【整體運★★★★☆】

開始新戀情的人，偶爾想起從前的他，仍有一種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能幫助你大有斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪裡著手，都會有不錯的機遇。

【愛情運★★★☆☆】

沒有太多愛情際遇的一天，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食，都能讓你心滿意足。

【事業運★★★★☆】

工作較忙碌，但能以良好的精神狀態積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 青金石藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：運勢欠佳的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者易得到另一半的支持，不管外在壓力多大，回到家中就如同回到溫暖的港灣。

【事業運★★☆☆☆】

工作無力，易產生沮喪情緒，有拖泥帶水的傾向，應分清輕重緩急，依次進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢損失往往來自於親友或是賭性太盛。理財保守、謹慎者損失較小。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：思考讓你更加理智。

【整體運★★★☆☆】

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！

【事業運★★★☆☆】

顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。

【財富運★★★☆☆】

遺失財物的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：冷靜讓你更加智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易受到感情誘惑的一天，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，惹出是非麻煩會很難收場。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：保持樂觀，運勢漸好。

【整體運★★★★☆】

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。

【財富運★★★★☆】

有吃小虧、佔大便宜的機運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 薰衣草紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：試著給自己減減壓。

【整體運★★★☆☆】

工作中有點急於求成，因此工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性，才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬狀況，看開一些才不會太難過。

【愛情運★★☆☆☆】

容易生氣的一天，也挺容易吃醋的，收起妒忌心才會讓你更有魅力。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨也多了點，還是忍一忍，少說兩句吧！

【財富運★★★☆☆】

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 玫瑰紅

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：虛心求教方能幫你度過難關。

【整體運★★☆☆☆】

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

【愛情運★★★☆☆】

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

今日做事有撈過界、多管閒事的傾向，先做好份內事，別人的事也別插手管太多才好。

【財富運★☆☆☆☆】

今日錢財問題頗多，應控制花錢慾望，合理分配，做好儲蓄規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 淺海藍

開運方位：正西方向

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