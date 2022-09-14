每日星座運勢／天秤不適合投機取財 勿受他人影響

2022-09-14

牡羊座

短評：愛情並非一昧的妥協和退讓。

【整體運★★★☆☆】

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的用心良苦。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖待在家裡會比毫無目的的出行更有收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，要開心點，明天會更好。

【事業運★★★★☆】

想要成功的慾望強烈，行動力十足，但急於求成也易忽略細節，造成失誤不斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，金錢困擾多，容易發生金錢損失。不妨趁今日早早把手邊的帳單繳掉。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

【整體運★★★★☆】

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛但眼光太高，有不錯的異性靠近卻難看上眼；已婚者對伴侶的期待越高失望也越大。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。少有機會閒下來，那就去忙吧！

【財富運★★★★★】

財運好到讓人羨慕、眼紅，是適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：盡心盡力才能問心無愧。

【整體運★★★☆☆】

易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，追逐愛情猶如「逆水行舟，不進則退」，想戀愛還得積極爭取才行！

【事業運★★★★☆】

有許多不錯的想法都可以向長官提出，即便有些觀點不會被上級採納，但你積極的工作態度能夠獲得認同並留下好的印象。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭。想想就好，不要有大的動作！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

人緣不錯，但談戀愛不易，大多都是圍觀群眾，或是朋友間的寒暄、往來互動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通。今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：別為今後的發展路埋下隱患。

【整體運★★★☆☆】

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

【愛情運★★★★☆】

有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！

【事業運★★☆☆☆】

心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：西南方向

處女座

短評：切忌投機取巧。

【整體運★★☆☆☆】

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在穿著打扮上應講究一些，出門在外才容易吸引異性的目光，提升戀愛運！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運較低落，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

【財富運★★★☆☆】

莫管閒事、莫替人作保。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 玉髓紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：勿受他人影響。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

【財富運★★★☆☆】

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 遠洋藍

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：好事連連，笑口常開。

【整體運★★★★★】

先前的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點竊喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運不錯，除了偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時，最終必能解決；貴人多來自長官、上司，有難題時找上司就對囉！

【財富運★★★★☆】

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心一點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

射手座

短評：展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

今日適合精神交流，多一點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業上能攻能守，靈活運作。只要懂得尊敬職場前輩，會獲得更多職場資源。

【財富運★★★★☆】

財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 雪花銀

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：有獨當一面的機會。

【整體運★★★☆☆】

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

【事業運★★★★☆】

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

【財富運★★★☆☆】

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 鉑金灰

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：任務較重，但也別因此而忽略了感情。

【整體運★★☆☆☆】

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。

【財富運★★☆☆☆】

判斷錯誤讓你損失不輕。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 鉑金灰

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：情緒受外界壓力的影響。

【整體運★☆☆☆☆】

易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易邂逅火熱情緣，瞬間墜入愛河，甜蜜與浪漫讓你興奮不已。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日對於工作容易產生質疑，例如：懷疑這份工作是否適合自己啦等等。

【財富運★☆☆☆☆】

容易因為心血來潮參賭而陷於不利，今日還是不賭為好！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 葡萄紫

開運方位：東北方向

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