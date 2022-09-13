每日星座運勢／處女工作計劃求幫助 放下主觀配合

2022-09-13

牡羊座

短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

【整體運★★☆☆☆】

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

【財富運★★☆☆☆】

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

金牛座

短評：脾氣比較暴躁的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 蘑菇灰

開運方位：西南方向

雙子座

短評：有點脆弱，不要把事情想過了頭。

【整體運★★☆☆☆】

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

【事業運★★☆☆☆】

及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

【財富運★★☆☆☆】

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：心情放鬆更重要。

【整體運★★★☆☆】

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者空閒時應多陪另一半，不妨安排一些戶外活動，可以增進彼此的情意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，大多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，別奢望坐享其成。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 燻鮭紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：為自己而生活。

【整體運★★★☆☆】

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

【愛情運★★★★☆】

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

【事業運★★☆☆☆】

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，控制開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 玉米黃

開運方位：西北方向

處女座

短評：別讓自己活得太累。

【整體運★★★☆☆】

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

【愛情運★★★★☆】

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司或客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★★☆☆】

胡亂投資會大吐血，賠老本。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：從不同的角度思考，你會有更多新發現。

【整體運★★★★☆】

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

【愛情運★★★★☆】

感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。

【事業運★★★★☆】

工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。

【財富運★★★☆☆】

小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：欠缺行動力，小心坐吃山空。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在與另一半相處時，別生悶氣，心裡有話應挑明了說！

【事業運★★☆☆☆】

其實你只要對自己多些信心，相信今天的這些事務你都能做得很好的。

【財富運★★☆☆☆】

不利於投資、不利於金錢遊戲，安分守己日子會好過一點！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 珍珠白

開運方位：正西方向

射手座

短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

【整體運★★★☆☆】

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

【愛情運★★★☆☆】

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

【事業運★★★☆☆】

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

【財富運★★★★☆】

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 湖水綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：愛情發揮出它的魔力。

【整體運★★★★★】

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★★】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 古銅青

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

【整體運★★★★☆】

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

【事業運★★★★☆】

若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 檸檬綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：今天頭腦敏銳，做事條理分明。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，做事速度與品質兼具，搭檔也會因此全力以赴，在良性互動中會產生不少智慧火花。

【財富運★★★☆☆】

有機會在競爭中得財，求財雖然較為費心吃力，但付出必有回報，甚至有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：正北方向

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