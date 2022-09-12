每日星座運勢／獅子順其自然強運勢 勿玩金錢遊戲

2022-09-12

牡羊座

短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

【整體運★★★☆☆】

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 羽絨白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：別將關係複雜化！

【整體運★★★★☆】

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

【愛情運★★★☆☆】

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的，是你的真情實意，但絕不是投機取巧！

【事業運★★★★☆】

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

【財富運★★★★☆】

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 鈦晶金

開運方位：正南方向

雙子座

短評：今天比較繁忙。

【整體運★★☆☆☆】

工作中讓你頭疼的事很多，顧得了這件顧不了那件，弄得自己很煩燥；忙碌的工作使你無暇顧及伴侶，對於他的理解和體貼深感窩心；投資上進展不大，可保持原來的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者應給感情生活注入新的活力，太過平淡會讓兩人的感情疏遠喔！

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏很大，喜歡意氣用事。如不能嚴格控制情緒，最好不要參與有利益之爭的交易和談判。

【財富運★★☆☆☆】

經商者有頻頻周轉的跡象，在周轉的過程中務必謹慎，謹防財務破洞加大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 青金石藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：保持工作環境整潔，心情更美麗。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。

【愛情運★★★☆☆】

有逢場作戲、結識新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過草率容易受到傷害！

【事業運★★★☆☆】

對外界的形勢易判斷失準，不太適合拓展事業，最好先靜觀其變。

【財富運★★★☆☆】

鑽牛角尖及過度情緒化，都會導致誤判或損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 薔薇粉

開運方位：正東方向

獅子座

短評：順其自然反而能強化運勢。

【整體運★★☆☆☆】

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由，且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受他對你的愛。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不足，運氣不佳，不宜玩金錢遊戲，也別做發大財的白日夢，一旦資金周轉不靈時，宜暫停運作。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 翡翠綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：相信自己，勇往直前。

【整體運★★★★☆】

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

【事業運★★★★☆】

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

【財富運★★★☆☆】

適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 湖水綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：勿把得失看得太重。

【整體運★★★☆☆】

戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收獲。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：今天運勢較低，克制自己情緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

【愛情運★★☆☆☆】

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

【財富運★★★☆☆】

經商者多因周轉問題而奔波。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 艷棗紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

【整體運★★★★★】

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

【愛情運★★★★☆】

有利相親的好日子，立刻安排行動吧，有親友介紹的對象可別錯過；有伴侶者感情升溫，驚喜不斷。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，但重點是把握好現有領域的表現機會和提升機會，切忌太過冒進。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後，又把錢轉手出去。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情是很秘密的事，勿受人左右。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

【財富運★☆☆☆☆】

易出口傷財的一天，與人談錢要多留意，小心因錢財與人發生口角，惹來是非。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 秋葵綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：不畏懼失去，才易有所得。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

【愛情運★★★★★】

愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★☆☆】

慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：運勢波動較大，需能適應起伏。

【整體運★★★☆☆】

友情面臨考驗，覺得朋友有些小家子氣，因一點點小事就會鬧得不愉快，其實仔細想想也不全是別人的錯，你也要多注意自己的言行！將更多的精力投入事業，令自己沉浸在工作中會很有收穫。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛已步入成熟期的戀人，兩人可規劃一下未來，商討結婚事宜。

【事業運★★★☆☆】

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能激起你的鬥志，也頗有成效。

【財富運★★☆☆☆】

今天最好別想買樂透的事，容易受到周圍環境的影響而判斷失誤。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 蘋果綠

開運方位：西南方向

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