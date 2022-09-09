每日星座運勢／金牛看報紙有助話題 資金分散投資

2022-09-09

牡羊座

短評：運勢不佳，心情低落。

【整體運★☆☆☆☆】

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情問題頗多的一天，應多花時間以理性平和的態度與伴侶交流，及時解決問題。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

【財富運★☆☆☆☆】

求財難如願，不宜打牌或是靠運氣生財；務實為佳，支出錢財應理性評估。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 琉璃銀

開運方位：東北方向

金牛座

短評：萬事俱備，只待行動。

【整體運★★★★★】

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要記得選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶能有更多的話題可談；收集好的方案資料，趁今天做個整理，以便隨時都能派上用場。

【愛情運★★★★☆】

有不錯的姻緣際遇。有伴侶者可安排約會；單身者安排旅行，有機會邂逅異域情人。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天會是美好的一天喔！

【財富運★★★★★】

投資運勢旺盛，有利理財，可將資金分散投資，多方攬財可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘋果綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

【整體運★★★☆☆】

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

【愛情運★★★☆☆】

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

【財富運★★★☆☆】

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

【整體運★★☆☆☆】

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！

【事業運★★★☆☆】

各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！

【財富運★★☆☆☆】

財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：先做人，後做事。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。

【愛情運★★★★☆】

有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，雜事頗多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

【財富運★★★☆☆】

投資目標變來變去，有如火燒鈔票般易把錢燒光光囉！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

處女座

短評：人際關係融洽，有機會結識新朋友。

【整體運★★★★☆】

今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會很多，若想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★★☆】

工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會盡力表現你積極的工作態度，能挑不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。

【財富運★★★☆☆】

工作上有經手錢財的機會，然而多是過路財神，不是自己的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

天秤座

短評：頗為順心如意的一天。

【整體運★★★☆☆】

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

【事業運★★★☆☆】

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘑菇灰

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：異性吸引力強，桃花紛飛。

【整體運★★★★☆】

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調，可讓工作更順利。

【愛情運★★★★★】

今日你與戀人相處和諧，在你的主導下，感情發展順暢，感情生活豐富多彩。你們對未來充滿信心，會生起共築愛巢的念頭。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天。今日的事業能量會強一點，可以處理比較多的事情。

【財富運★★★★☆】

留意報紙中的廣告，會獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 脆梅青

開運方位：東北方向

射手座

短評：善用分析能力，才能事半功倍。

【整體運★★☆☆☆】

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運比較背，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著等明天再來解決吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，生財力道有限。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 冷泉藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：愛情運佳，成功機率高。

【整體運★★★★☆】

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

【愛情運★★★★☆】

今日你能無怨無悔的去追求，面對對方故意的平淡表現，也絲毫不會退怯；面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，可是個性又挺叛逆的，受到壓迫時容易生起反抗之心。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨；財務評估特別精準。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 冷泉藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

【整體運★★★☆☆】

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

【財富運★★★★☆】

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 可可棕

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：積極面對外來的壓力。

【整體運★★☆☆☆】

工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊迫感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運進入颱風日，有風強雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係看似很活躍，實則隱藏危機，要小心被人利用唷！

【財富運★★★☆☆】

心存僥倖，財運波動性頗大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

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