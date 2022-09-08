每日星座運勢／水瓶很適合與人合作 開玩笑別過火

2022-09-08

牡羊座

短評：一些新的改變會讓你收益良多。

【整體運★★★★☆】

今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個環境、換一種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感受彼此的愛。

【愛情運★★★★★】

今日特別思念心上人，很想看看對方、抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞你的對象。

【事業運★★★☆☆】

忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或是會分身術，才不至於讓你感到既忙碌又狼狽。

【財富運★★★★☆】

在投資上不宜太保守，該出手時就出手！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 櫻桃紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：今天溝通力的表現顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多到熱鬧的場所，可增加桃花運；已婚者多安排與另一半約會，增加甜蜜度。

【事業運★☆☆☆☆】

遇到好事莫得意忘形，遇到困難別氣餒，保持積極的心態可扭轉局勢。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，注意控制！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

雙子座

短評：今天容易與人起爭執。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！

【事業運★★☆☆☆】

工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。

【財富運★☆☆☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言而導致重大損失。少聚眾，多獨處。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：今天情緒較低落，容易被小事刺激。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的事務繁忙，沒有時間與戀人聚在一起。工作上相當被動，易有繁重的壓力感，總是覺得力不從心。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

【愛情運★★★☆☆】

心思全在工作上，容易忽略了另一半，別忘了回到家給對方一個擁抱哦！

【事業運★★★☆☆】

工作進展平順，會因為不經意地為同事分憂，而獲得一份珍貴的友誼。

【財富運★★☆☆☆】

過度計較、愛佔他人便宜、得失心重反而會因小失大，被財神拋棄唷！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 桐花白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：可在周圍人士的身上尋找機會。

【整體運★★★★★】

今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達禮的異性，有伴侶者與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。

【愛情運★★★★★】

主動釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運！對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘭花紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。

【整體運★★★★☆】

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

【愛情運★★★★☆】

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

天秤座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

【整體運★★★☆☆】

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

【事業運★★★★☆】

沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。

【財富運★★★☆☆】

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 祖母綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：輕鬆的應對是必勝的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！

【事業運★★☆☆☆】

雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。

【財富運★★★☆☆】

切記小賭怡情，大賭就傷心。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：今天顯得感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

【事業運★★☆☆☆】

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

【財富運★★☆☆☆】

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙、判斷錯誤造成的居多。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：工作氣氛佳，幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。但同事中有人特別敏感，開玩笑別過火，以免不自覺就傷害到他人。對另一半有任何要求，可在今天提出來，會得到滿意的答覆。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平的一天，有許多接觸異性的機會，不過會顯得心不在焉，小心錯過良緣。

【事業運★★★★☆】

生意人很適合與人合作、投資新興行業，你出謀策劃，對方出力，兩強聯手，容易獲利！

【財富運★★★☆☆】

資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動會比較好。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 可可棕

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：要主動創造機會。

【整體運★★★☆☆】

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

【愛情運★★★☆☆】

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

【事業運★★☆☆☆】

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

把物質看淡一點，心情會更好。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 遠洋藍

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

2022年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】