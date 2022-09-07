每日星座運勢／牡羊心懷感恩得好運 把握分析投資

2022-09-07

牡羊座

短評：心懷感恩，可得好運。

【整體運★★★★★】

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

金牛座

短評：工作進展緩慢，感覺壓力增大。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上要有計劃，方可避免出現手足無措的局面。閒暇之餘，別到處亂跑，累得筋疲力盡不說，還易影響工作狀態。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣太僵硬，易發生不愉快。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好囉！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，動作越大損失越多，切勿冒險投機，以防肉包子打狗──一去不回。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：財運旺盛，回報近在眼前。

【整體運★★★★☆】

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

【事業運★★★★★】

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

【財富運★★★☆☆】

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：浪漫無處不在。

【整體運★★★☆☆】

今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。

【愛情運★★★☆☆】

單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。

【事業運★★★★☆】

思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 乳酪白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：心靈的交流會讓今天變得更充實。

【整體運★★★★☆】

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 鉑金灰

開運方位：東南方向

處女座

短評：包容度是愛情的重要維持力量。

【整體運★★★☆☆】

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

【愛情運★★★★☆】

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

【事業運★★★☆☆】

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

【財富運★★★☆☆】

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 冷泉藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：妥善處理好人際關係，別太自我。

【整體運★★★★☆】

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友結識一些不同領域的新朋友！

【事業運★★★★☆】

創意十足，要把握好瞬間的靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質的收穫喔！

【財富運★★★★☆】

朋友向你借錢的機率較高，有閒錢的話，不妨幫朋友一把，日後會有好報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：情緒比較激動，千萬不要放任自己。

【整體運★★☆☆☆】

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

【事業運★★★☆☆】

今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

【財富運★★★☆☆】

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 寶石藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：主觀意識太強，會失去不少機會。

【整體運★★★☆☆】

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

【愛情運★★★☆☆】

感情運較弱。別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

【事業運★★★☆☆】

行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。

【財富運★★☆☆☆】

一出門可能就會亂花錢，回到家卻易後悔，搞不清楚錢花到哪裡去了。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：珍惜眼前的機遇。

【整體運★★★☆☆】

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較普通，單身者想戀愛應注重形象，出門前好好打扮，佩戴精緻小飾物，可提升愛情運。

【事業運★★★★☆】

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而得以圓滿解決。

【財富運★★★☆☆】

外出時身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 香檳金

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。

【整體運★★☆☆☆】

單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。

【事業運★★☆☆☆】

有些固執己見，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財紛爭多，與親友為金錢爭吵的機率高，此外，也有賣屋搬家的可能。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 香吉士黃

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。

【整體運★★☆☆☆】

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

【事業運★★☆☆☆】

隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★☆☆☆】

為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 鉑金灰

開運方位：西北方向

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