每日星座運勢／雙魚性情開朗者會是 你的事業貴人

2022-09-06

牡羊座

短評：外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

【整體運★★★☆☆】

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 乳酪白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：收集資訊，理性分析、抉擇。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

忙碌的一天，留給伴侶的時間較少，買些小禮物送給對方，以免伴侶抱怨。

【事業運★★★★☆】

多留意身邊人士的談吐表現，這會成為你的靈感來源。

【財富運★★★☆☆】

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨做個發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：正北方向

雙子座

短評：一大早就要開始有條理的安排工作。

【整體運★★☆☆☆】

愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。

【愛情運★★★★☆】

內心充滿快樂，與另一半分享收獲其樂融融，愛情指數不斷攀升。

【事業運★★☆☆☆】

果決判斷的能力削弱，會導致貽誤時機。思前顧後，盡力考慮周全，還不如放手一搏。

【財富運★☆☆☆☆】

投資上宜守不宜攻之運，守財最佳方式為置產、購買長期性債券、定存等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：用心做事才能有收穫。

【整體運★★★★☆】

今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。

【事業運★★★☆☆】

工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。

【財富運★★★★★】

事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

獅子座

短評：今天你顯得特別節儉。

【整體運★★★☆☆】

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多，耐著性子別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係。

【財富運★★★★☆】

採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：做的不如想的好。

【整體運★☆☆☆☆】

「強摘的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排但最後他人都不能赴約。

【愛情運★☆☆☆☆】

有利獨處的一天，單身者想談戀愛不易；有伴侶者易跟對方鬧脾氣，不宜長時間待在一起。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，悶悶不樂，工作慾望不強但偏偏有一堆事務等著你處理，還應打起精神來。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 秋葵綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：調整好心態是今日要做好的首要功課。

【整體運★★☆☆☆】

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者適合與另一半多進行精神交流，彼此安慰；單身者有思念舊情人的傾向。

【事業運★☆☆☆☆】

職場容易失勢的一天，易被小人誹謗或惡意中傷。宜默默做事，勿聚眾談論是非。

【財富運★★★☆☆】

金錢進出頻繁，讓你心痛不已。宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘋果綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：工作情緒起伏不斷。

【整體運★★★☆☆】

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

【愛情運★★★★☆】

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

【事業運★★★☆☆】

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 橄欖綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：管理好情緒是今日之重點。

【整體運★★☆☆☆】

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻感情不太和諧，因父母或子女的勸說而有所緩和，責任感增強。

【事業運★★★☆☆】

心態較好，對一些人和事都很看得開，會為你在工作上帶來好人緣，也容易得到他人幫助。

【財富運★★☆☆☆】

購物少買促銷品，以免透支。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 和闐玉白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運不強，單身者可先把感情的事放一邊，全力以赴投入到自己感興趣的事情中。

【事業運★★★★☆】

辦公室職員有機會獲得上司賞識，要利用好時機彰顯才幹。對外接洽、談判者不妨採取強勢姿態，以自己公司的利益為主，易在無形中增加成員的向心力。

【財富運★★★★☆】

你能信任別人，敢於把一些重要事務交給別人打理。在別人的用心輔助下，你的投資可望獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：易為己悲。

【整體運★★★☆☆】

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

【愛情運★★☆☆☆】

你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。

【事業運★★★☆☆】

重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。

【財富運★★☆☆☆】

易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：性情開朗者會是你的事業貴人。

【整體運★★★★★】

單身者會遇到不錯的桃花，且相處上頗為愉快，心動的感覺不禁油然而生；對數據頗為敏感，易與合作者達成投資共識；今天工作成效頗為突出，注意協調性會讓你在工作時如魚得水。

【愛情運★★★★☆】

情慾高漲，單身者渴望戀愛；有伴侶者可多製造浪漫情調，讓感情生活多姿多彩。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標。可是，最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的事情被上司不斷地挑剔、修改。

【財富運★★★★☆】

競爭、計較中得財。如果沒有積極地計算，就無法發現財神爺的蹤跡；除此以外，錢特別容易花在交際應酬上。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 櫻桃紅

開運方位：正北方向

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