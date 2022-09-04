每日星座運勢／牡羊多參與集體活動 人脈通助好運

2022-09-04

牡羊座

短評：人脈的暢通能帶給你好運氣。

【整體運★★★★☆】

多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步了解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場訊息，對投資理財很有幫助。

【愛情運★★★★☆】

已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。

【事業運★★★★☆】

適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。

【財富運★★★☆☆】

對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

金牛座

短評：收穫頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

【愛情運★★★☆☆】

熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。

【事業運★★★☆☆】

心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。

【財富運★★☆☆☆】

財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

雙子座

短評：將心靈的視窗調至快樂頻道。

【整體運★★★☆☆】

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。

【事業運★★★☆☆】

頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 乳酪白

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：朋友是你的引線人。

【整體運★★★★★】

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

【愛情運★★★★☆】

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

【事業運★★★★★】

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：正東方向

獅子座

短評：人緣佳，人情往來頻繁。

【整體運★★★★★】

戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。

【愛情運★★★★★】

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

【事業運★★★★☆】

與不同階層、不同類型的人接觸機會增多，不僅會給你帶來廣闊人脈，還會讓你得到新的啟發。

【財富運★★★★☆】

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 竹葉青

開運方位：正南方向

處女座

短評：感情纖細，易有新的感觸。

【整體運★★★★☆】

今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。

【愛情運★★★★☆】

展現溫柔體貼的一面，笑容燦爛，情人節還不忘送上貼心的禮物，感情迅速升溫。

【事業運★★★★☆】

好運相伴，容易有心想事成的喜悅，多與身邊的人分享你的快樂，你會更快樂！

【財富運★★☆☆☆】

過度冒險，沒有充分的分析，只會讓金錢大筆流失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：勞有所獲，出門易交好運。

【整體運★★★☆☆】

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

【愛情運★★★☆☆】

你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！

【事業運★★★☆☆】

雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。

【財富運★★☆☆☆】

徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘑菇灰

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。

【整體運★★★★☆】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。

【事業運★★★★★】

頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！

【財富運★★★★☆】

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 羽絨白

開運方位：西北方向

射手座

短評：普通的一天，要勇於嘗試。

【整體運★★★☆☆】

今天週遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效哦！學習需要父母盯梢執行，顯得有些被動。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬的機會多，單身者容易邂逅對事業有幫助的能幹異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★☆☆】

會有不錯的成果，但需要與人反覆溝通協調，這是你的強項，只是要花費一些時間。

【財富運★★☆☆☆】

莫任意解約將資金投入股市去殺進殺出，否則錢財不保。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：對別人的言行，不宜做評價。

【整體運★★★☆☆】

他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。

【愛情運★★★☆☆】

你無心戀愛，單身者面對親友的熱情牽線，也顯得興趣缺缺，更想享受獨處的快樂。

【事業運★★☆☆☆】

生活總會有風有雨，得失心不宜太重，想開了，也就沒有陰影了，天也放晴了！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，可將財產交由你絕對可以信任的伴侶或者親人。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：運勢強盛，好運降臨。

【整體運★★★★☆】

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

【愛情運★★★★☆】

夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！

【財富運★★★★☆】

來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 朝霞紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：運勢不錯的一天，心情很好。

【整體運★★★★★】

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★★★】

職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘋果綠

開運方位：正東方向

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