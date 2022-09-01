每日星座運勢／天蠍看看最新的報紙 發現經商管道

2022-09-01

牡羊座

短評：與家人在一起的時間較多，其樂融融。

【整體運★★☆☆☆】

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人相處會有一些小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。

【事業運★★★☆☆】

今天別做職場的乖孩子，應敢於提出不同意見，努力與上司站在同一高度看問題，有助於獲得上司的重用。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，有利於動口生財、反應靈活的族群。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 琉璃銀

開運方位：正東方向

金牛座

短評：愛情漲幅不錯。

【整體運★★★☆☆】

單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之失，對你卻會造成不小的損失。

【愛情運★★★★☆】

你不經意的關心問候，另一半都能感動半天，這也讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得很急躁，心裡雖很想做好，卻耐心不足、急於求成，工作上看不到任何效果，會使得你壓力倍增。

【財富運★★☆☆☆】

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

雙子座

短評：微笑著面對生活。

【整體運★★★☆☆】

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多與另一半交流溝通，偶爾還可以互相抬槓一下，活躍氣氛，對增進感情很有效喔！

【事業運★★★☆☆】

把一些權限交給他人，你會更輕鬆，適當的給別人機會，也是給自己機會喔！

【財富運★★★★☆】

有機會從老朋友口中獲得不錯的商機，適合投資，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：普通的一天，宜趁機調整生活節奏。

【整體運★★★☆☆】

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶之間適合聚少離多的相處方式，長時間黏在一起，易因小事而爭論不休。

【事業運★★★☆☆】

思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，分內之事能處理得比較出色，但少了些許挑戰精神，績效表現難以突出。

【財富運★★☆☆☆】

破財之運，不利擴充也不利投資，否則恐有肉包子打狗──一去不回的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 祖母綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：運勢旺盛，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象，戀愛中人也能有快樂精彩的一天。

【事業運★★★☆☆】

運勢不強，宜穩定情緒，除去內心的浮躁，腳踏實地做好本職工作。

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地開展，就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：認真做事，真誠待人。

【整體運★★☆☆☆】

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。

【事業運★★★☆☆】

比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。

【財富運★★☆☆☆】

有錢別太外露，小心破財！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 青金石藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。

【整體運★★★☆☆】

會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛機會少，單身者別急於投入一段感情，否則易被對方光鮮的外表所蒙蔽。

【事業運★★★★☆】

表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。

【財富運★★★☆☆】

以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：工作熱情高漲，樂在其中。

【整體運★★★★★】

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

【愛情運★★★★★】

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人，可以感受到被人呵護的滋味。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個挑戰自我膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 艷棗紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

【整體運★★★★☆】

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

【愛情運★★★☆☆】

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 翡翠綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：盡職盡責，做好本分。

【整體運★★★★☆】

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

【財富運★★★★★】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：情緒易浮躁，注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。

【愛情運★★★☆☆】

心裡有事千萬別隱瞞另一半，謊言容易被對方識破；單身者有機會結識氣味相投的異性。

【事業運★★★☆☆】

太過順從他人，很容易妥協，有時候得爭取主動，太懦弱的話容易被人欺負喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，寧願少賺一點也不要惹麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 珍珠白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：溝通不確實易引發問題。

【整體運★☆☆☆☆】

有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割般的感受。

【事業運★★☆☆☆】

工作中有偷懶的傾向，不僅易出錯，還易被同事舉報，小心形象和利益受損。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 和闐玉白

開運方位：西北方向

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