心理測驗／是面具還是人孔蓋？瞭解身邊什麼人會「妨礙自我成長」

人生並非一帆風順，有時難免會遇到一些阻礙，使得一時間陷入停滯不前的狀況。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出什麼樣的人，容易成為妨礙自我成長的對象。

請問：以下的這張圖片，你認為它是什麼呢？

圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 劍道面具 B 濾網 C 菠蘿麵包 D 人孔蓋

選擇A劍道面具的你，容易被「公司同事」所妨礙成長。你有著容易被他人影響的性格，只要有誰和你的想法不同，你內心就會擅自認定要和對方抗爭。然而想要自我成長，目的並不是為了勝過某人，因起比起眼中的其他對象，自己有所進步才是最重要的。

選擇B濾網的你，容易被「雙親」所妨礙成長。你有著溫柔的性格，但對於自己的事情該如何決定，有時會顯得比較溫吞。就算是和自我生涯相關的重要大事，結果也常常交給父母決定。因此該如何讓自己獨立思考，是你最需要學習的課題之一。

選擇C菠蘿麵包的你，容易被「同伴」所妨礙成長。你是個能夠提前預謀的人，周圍也給你很好的評價。然而儘管你能洞燭機先，但對於自己的優點卻是一無所知，也會為了同伴著想，擅自改變掉本來不錯的想法。不如抱持著自信，遇事就和同伴多多商量看看，或許就會改變對自己的評價。

選擇D人孔蓋的你，容易被「朋友」所妨礙成長。你有著喜歡拿自己和他人比較的性格，因此朋友跟你說過的話，你很容易全盤接收，或者看到對方光鮮亮麗的一面就自嘆弗如。或許靜下心來，想想別人講得就會完全正確嗎，或是他們的生活真的如表面般完美嗎，這些答案都應該由自己好好設想判斷為佳。