小孟塔羅：容易中獎還是財庫破洞？測你「近三個月的財運」

財運是大家最關注的話題之一，因為在高通澎萬物皆漲的時代，不是每個人的收入或財力，都能夠跟得上調漲的速度。因此，提前知道自己的運勢走向，有助於趨吉避凶的準備，該把握時機還是逢凶化吉呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，近三個月的財運？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：STUART R. KAPLAN(The Prager Tarot)

A：靠人人跑。(命運之輪正位)

牌面最上方是人面獅身，輪子左右邊皆為獸面人身。

A：靠人人跑。(命運之輪正位)

這張牌表示近三個月，對你援助的貴人離開或消失，由於沒有了他們的庇佑，你的財務狀況將不如從前。俗諺：「靠山山倒、靠水水燥、靠人人跑、靠自己最好。」小孟老師在此提醒你，是時候換個角度改變心態，要用不同於過往的方式，積極努力接下來的日子。

B：想得太過美好而買單。(錢幣四正位)

牌面的天空有四枚錢幣，像號角的籃子倒出許多錢。

B：想得太過美好而買單。(錢幣四正位)

這張牌表示近三個月，你會被某些事物誘惑而花錢。當你被某個東西電到時，便會開始搜集相關資訊，一方面是比價、一方面看評價。當你最終找到想要的選項，付完錢便開始期待想像。小孟老師在此提醒你，理想很美滿、現實很骨感，有真實體驗過較不易失望。

C：打理得宜。(力量牌正位)

牌面女子戴無限大帽子，並用雙手將獅子的嘴打開。

C：打理得宜。(力量牌正位)

這張牌表示近三個月，你很清楚自己該負擔的責任，像是租金、生活費、保險費、家庭支出等等。因此，你會很有自制力的管理錢包，在面對誘惑的時候也能夠忍住，確保自己的收入能大於支出。小孟老師在此提醒你，精打細算的每一分錢，是為了將來能過得更好。

D：開花結果。(聖杯二正位)

牌面的天空有二個杯子，底下帆船正行駛在海面上。

D：開花結果。(聖杯二正位)

這張牌表示近三個月，你先前所付出的每一分力，將為你轉變成好的收穫。例如：對工作認真負責的投入，有機會得到上司的肯定，並幫自己爭取到獎勵。甚至是購物的統一發票，在兌獎時出現中獎喜訊等等。小孟老師在此提醒你，不是看見希望才堅持，而是因為堅持才看見希望。

E：衰事破財。(寶劍騎士正位)

牌面男子全身穿著盔甲，右上拿著寶劍騎在馬背上。

E：衰事破財。(寶劍騎士正位)

這張牌表示近三個月，可能會發生意外事件，導致你的財庫破了洞。除了發生在自己身上外，也可能發生在親朋好友，另一半或是寵物的身上。也就是當對方出現狀況時，你會受到牽連無法置身事外。小孟老師在此提醒你，我們可以在厄運降臨前，到廟宇向神明祈求破除厄運。