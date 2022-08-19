快訊

空橋「搶人」說詞一日數變 洪孟楷：警政署見鬼了？

全球PMI陸續跌破50 經濟緊縮正式到來

相隔7年重返威廉波特少棒世界賽！ 中華隊2:0義大利奪首勝

小孟塔羅：容易中獎還是財庫破洞？測你「近三個月的財運」

聯合新聞網／ 文／小孟
圖／ingimage
圖／ingimage

財運是大家最關注的話題之一，因為在高通澎萬物皆漲的時代，不是每個人的收入或財力，都能夠跟得上調漲的速度。因此，提前知道自己的運勢走向，有助於趨吉避凶的準備，該把握時機還是逢凶化吉呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，近三個月的財運

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：STUART R. KAPLAN(The Prager Tarot)



A：靠人人跑。(命運之輪正位)

牌面最上方是人面獅身，輪子左右邊皆為獸面人身。

A：靠人人跑。(命運之輪正位)
A：靠人人跑。(命運之輪正位)

這張牌表示近三個月，對你援助的貴人離開或消失，由於沒有了他們的庇佑，你的財務狀況將不如從前。俗諺：「靠山山倒、靠水水燥、靠人人跑、靠自己最好。」小孟老師在此提醒你，是時候換個角度改變心態，要用不同於過往的方式，積極努力接下來的日子。

B：想得太過美好而買單。(錢幣四正位)

牌面的天空有四枚錢幣，像號角的籃子倒出許多錢。

B：想得太過美好而買單。(錢幣四正位)
B：想得太過美好而買單。(錢幣四正位)

這張牌表示近三個月，你會被某些事物誘惑而花錢。當你被某個東西電到時，便會開始搜集相關資訊，一方面是比價、一方面看評價。當你最終找到想要的選項，付完錢便開始期待想像。小孟老師在此提醒你，理想很美滿、現實很骨感，有真實體驗過較不易失望。

C：打理得宜。(力量牌正位)

牌面女子戴無限大帽子，並用雙手將獅子的嘴打開。

C：打理得宜。(力量牌正位)
C：打理得宜。(力量牌正位)

這張牌表示近三個月，你很清楚自己該負擔的責任，像是租金、生活費、保險費、家庭支出等等。因此，你會很有自制力的管理錢包，在面對誘惑的時候也能夠忍住，確保自己的收入能大於支出。小孟老師在此提醒你，精打細算的每一分錢，是為了將來能過得更好。

D：開花結果。(聖杯二正位)

牌面的天空有二個杯子，底下帆船正行駛在海面上。

D：開花結果。(聖杯二正位)
D：開花結果。(聖杯二正位)

這張牌表示近三個月，你先前所付出的每一分力，將為你轉變成好的收穫。例如：對工作認真負責的投入，有機會得到上司的肯定，並幫自己爭取到獎勵。甚至是購物的統一發票，在兌獎時出現中獎喜訊等等。小孟老師在此提醒你，不是看見希望才堅持，而是因為堅持才看見希望。

E：衰事破財。(寶劍騎士正位)

牌面男子全身穿著盔甲，右上拿著寶劍騎在馬背上。

E：衰事破財。(寶劍騎士正位)
E：衰事破財。(寶劍騎士正位)

這張牌表示近三個月，可能會發生意外事件，導致你的財庫破了洞。除了發生在自己身上外，也可能發生在親朋好友，另一半或是寵物的身上。也就是當對方出現狀況時，你會受到牽連無法置身事外。小孟老師在此提醒你，我們可以在厄運降臨前，到廟宇向神明祈求破除厄運。

財運 小孟塔羅 偏財運

延伸閱讀

小孟塔羅：未知挑戰還是小人作怪？測下半年什麼事會讓你「好慌」

小孟塔羅：自帶光芒！測我「萬人迷指數？」走到哪都是眾人焦點

小孟塔羅：天氣熱就火爆？抽一張牌測「你的耐心指數」

小孟塔羅：鬼月禁忌多！鬼門開後我怎樣可以避開厄運？

相關新聞

下周二「處暑」 命理師：4生肖財星高照、好運無災

下周二(23日)進入處暑，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，處暑節氣代表暑氣將止，雖秋老虎在，但日夜溫差會變得比較明顯，要多注意溫度變化。邱彥龍老師說，秋老虎的威力不容小覷，人在高溫炎熱下，容易變得懶散，但有四個生肖這段時間(8/23-9/7)財運卻特別旺盛，可以好好把握。

小孟塔羅：容易中獎還是財庫破洞？測你「近三個月的財運」

財運是大家最關注的話題之一，因為在高通澎萬物皆漲的時代，不是每個人的收入或財力，都能夠跟得上調漲的速度。因此，提前知道自己的運勢走向，有助於趨吉避凶的準備，該把握時機還是逢凶化吉呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，近三個月的財運？

拒絕愛得太痴太傻！4星座就算付出真心「也不願失去自我」

問世間情為何物，直叫人生死相許。偏偏每一段愛情故事，都不像童話裡那麼完美，但還是有些人愛得太痴太傻，忘了為自己設下底線。幸好，有些星座就算付出真心，也不願失去自我，可以做為世間有情人的榜樣！科技紫微網馬上來介紹，有哪些星座上榜呢？

每日星座運勢／雙子團隊合作是事業 突破關鍵所在

2022-08-19牡羊座短評：總體運勢旺盛，理財是今日的重點。【整體運★★★★☆】單身者容易與相互了解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因先前工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車

平常精明幹練！「5星座一遇到愛情就變蠢」：雙魚完全聽不進別人勸

從古至今，愛情一直都是文學與藝術上不可或缺的主題，這可看出愛情在人類心靈的重要程度，而我們身邊都有很多人，平常事業上精明幹練，一遇到愛情突然智商驟降，大腦變得完全不管用。他們到底是怎麼了？來看看，哪些星座的人遇到愛情就會瞬間變傻瓜呢？

12星座男「負心指數」大公開！巨蟹超安全、獅子跌破眼鏡 第一名你絕對猜不到

女生在感情中千萬不要戀愛腦，因為你的投入未必能夠有好的回報。很多女生就是放棄自己的一切去追隨愛著的那個男人，但是最後換來的卻是對方的負心，這樣真的是得不償失。所以任何時候，女生都要先愛自己，再去愛別人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。