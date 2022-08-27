想挽回前任必看！怎讓12星座「主動回頭」找你

也許是因為人心不古，許多人感歎現在談個戀愛越來越難了。有了今年年初具俊曄和大Ｓ的20年舊愛修成正果的例子放在眼前，不少人開始考慮與舊愛復合也不是壞主意。不過，落花有意，流水無情，到底要怎麼樣才能讓心目中的那個他來主動向你提復合呢？對於十二星座，你要懂得抓住他們的胃口，對症下藥，可千萬不要死纏爛打喔！以下就來看看科技紫微網為你提供的訣竅吧。

牡羊座

讓牡羊座消氣的方法說簡單也簡單，說難也很難。不管你們是和平分手，還是不歡而散的分手，依牡羊的性子，他心裡一定憋著一股不服氣。那股怨懟如果還沒發洩出來，你就別想和他談復合。然而，與其溫水似的道歉求復合，不如找牡羊座吵一架，好讓他有機會把心裡的委屈和不滿通通說出來。然後，你就可以一把抱住他，說「你總算說出來了，我現在都知道了，以後一定改」。

金牛座

金牛座很固執，要想挽回他的心，著實不容易。雖說堅持就能看到希望，不過還是提醒你，你最好做出點實質性的動作，像是準備驚喜、送貴重禮物、或親手做一些愛心食物等等。因為金牛座很實在，不喜歡口說無憑的表現，你說再多次你有多愛他，有多想復合，還不如做出些實際行動，把他的心一點點軟化。

雙子座

首先，挽回雙子座真的要打！鐵！趁！熱！如果你們已經分手了一年半載之後才要去求復合，那你真的只有靠邊站的分了。真想跟雙子復合，就越早表明自己的態度越好，千萬別賭氣，讓別人有機可乘，更不要讓雙子座有這個機會把你給忘了。

另一方面，就是要從自身下功夫。不管是改變造型，還是去學點新技能，總之就是需要讓雙子座看到一個之前他沒有見過的你。所以說，要挽回一個雙子座，最有效的永遠是讓雙子座愛上一個嶄新的你。

巨蟹座

首先你需要知道的是，巨蟹座要花些時間來處理自己的情緒。所以不要太急著提出復合，戰線拉長一點也沒有關係，只要先真誠的把想要復合的心意傳達給他就好。接下來就是從他的家人、朋友身上下功夫，讓他們都成為你的支持者。告訴你一個秘密吧：巨蟹是十二星座裡最不適合聽人嚼舌根的，因為一聽就會讓他心癢癢喔。

獅子座

獅子座喜歡強者。你的優勢是什麼，就拼命向獅子座展現你這一點的優勢。不管是明目張膽的發朋友圈展示，還是旁敲側擊的通過共同朋友展示，都可以。如果你覺得自己沒有優勢，那就想想你以前是靠什麼把獅子座吸引到手的。

總之，你千萬不要擺低姿態。姿態越低，獅子座就會看你越低。還不如盡情釋放你的魅力，用赤裸裸的自信來打一個翻身仗。

處女座

挽回處女座，需要的是冷處理法。與其莽莽撞撞的提出復合，不如等你把所有問題都弄清楚了再開口。先仔細想想你們到底為什麼會分手；以後如果遇到類似的問題該怎麼辦；甚至可以把你對兩人未來的規劃寫成論文報告或者PPT檔交給他，這就是專屬處女座的浪漫。

處女座是很理性的。他非常在意事情的本質，因此他不會只看一時心情，而會全面評估問題。只有當你以更成熟的形象出現時，你的誠意才更有說服力。

天秤座

挽回天秤座的方法，說起來最簡單，但操作起來卻最難。那就是使勁提升自己的顏值！天秤座是顏控中的顏控，對他而言，赤裸裸的外貌勾引最管用。所以你如果胖就減肥，如果醜就學穿搭，沒有捷徑。當你能夠改頭換面的出現在天秤座面前，讓他眼睛一亮，那麼不管接下來你要幹什麼都能事半功倍，成功復合只是時間問題。

天蠍座

天蠍座很愛用激將法，所以他跟你分手究竟是真心還是賭氣，需要由你自行判斷。天蠍座的愛恨是交織在一起的，偏激行為越多，說明他越在乎你，只是由於太好強，他低不下頭。這個時候，如果你選擇冷處理，對他而言才是真正的傷害。所以此時懂得放軟認輸，對你非常重要，即使有天大的道理，你也不要試圖辯解。

那麼到底該怎麼做呢？你可以一邊細數他的優點，一邊承認自己做得不夠好，並誠懇的挽回。他再毒舌，你也當做聽不見。就算你心裡委屈也得忍著，因為只要等他脾氣過了，一切就都好說了。

射手座

要挽回射手，你的戰術得迂迴一點。最好是打著「分手之後還能繼續做朋友」的旗號，繼續埋伏在他身邊。一開始絕不要表現出太多想要復合的意圖，但也絕對不能退出對方的生活圈。因為射手座忘性很大，一旦找到單身的自由感，就很難把他再次抓進愛情的牢籠了。

這段期間，你要用朋友的名義跟他吃喝玩樂，甚至主動介紹異性給他，並有意無意透露出自己的感情有新動向。如果他心裡有你，這時候肯定很不是滋味，對你的態度就會變得陰陽怪氣。趁這個時候，你把握好主動權，就能連哄帶騙，讓射手座重新回到你身邊了。

摩羯座

想挽回摩羯座，那就給摩羯座畫些未來大餅吧。這招真的很管用，就算是摩羯這種理智派裡的冷面殺手，也頂不住對美好未來的嚮往。舉例來說，有人就是對前任摩羯座女友說了句「我們以後結婚了，一定要有個超大大大的廚房」，讓對方瞬間心軟回頭。摩羯座進入戀情之後，除非三觀非常不合的情況之外，分手的最大原因無非是看不到未來。你若是能給他描繪一個不久後的未來，讓他看到你的規劃和思考，比什麼都管用。

水瓶座

瓶子都是很情緒化的動物，所以如果你想要挽回水瓶座的心，重要的不是戰術，而是心態。他會對你忽冷忽熱，讓你總覺得心裡毛毛的，搞不清楚他真正的態度是什麼。對付這點，最好的辦法就是裝作不在意。其實，所有爭取復合的方法都可用在水瓶座身上，唯一的差別只在於心態——你必須比他更穩。

雙魚座

挽回雙魚座，最管用的當然是裝可憐。但可不是沒有底線的裝可憐，而是要軟硬兼施，否則不給自己留面子就顯得太賤了。如果主動提分手的是雙魚，不管他心裡難受不難受，你總要表現得比他更難受。第一步，告訴他他對你的必要性；分手後你的生活有多糟糕，多不適應……越詳細越好，越打動人越好。聽了這些，雙魚座多少就會有點心軟兼心疼了。

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