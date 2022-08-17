12星座男「負心指數」大公開！巨蟹超安全、獅子跌破眼鏡 第一名你絕對猜不到

女生在感情中千萬不要戀愛腦，因為你的投入未必能夠有好的回報。很多女生就是放棄自己的一切去追隨愛著的那個男人，但是最後換來的卻是對方的負心，這樣真的是得不償失。所以任何時候，女生都要先愛自己，再去愛別人。

不僅如此，每個女生也要對男人有一定的認識了解才可以。若是明知道對方是花心的負心的男人，那麼就不要在一棵樹上吊死了。現在的放棄，都是為了過後更加的幸福。那麼今天就讓我們一起來看看，到底十二星座男負心指數都是多少呢？

請參考月亮星座喔！

為你揭露月亮牡羊座男性的負心指數：60%

如果你過往的戀愛不溫不火，渴望體驗天翻地覆的快節奏戀愛，牡羊座絕對是你的首選。只要感覺到位了，談戀愛簡直就跟雙倍速播放一樣！而且，說到牡羊座的戀愛，我們首先能想到的就是甜蜜，牡羊座愛一個人的時候真的是不計回報的付出，你想要的他們都會給你，無論自己能不能辦到，結果都是自己會辦得到！

牡羊男面對誘惑時，他們很難把持住自己，最後很容易變成負心男。生活中，牡羊男是那種沒有愛情就活不下去的人。他們早早的就會開始戀愛了，對像也是換了一個又一個。牡羊男的感情很難走得長久，就是因為他們一顆心很不安分。沒有其他對象出現時，他們還能夠耐得住性子陪在對方身邊。一旦有新的目標，他們就會不回家了。

為你揭露月亮金牛座男性的負心指數：20%

沒有比金牛座更適合結婚的了。金牛座很保守，沒什麼心情玩戀愛遊戲，談戀愛都是看好了會有結果才撩下去的。金牛座想要在戀愛中得到的是自我的成就感，如果他和一個人戀愛，對方對他百依百順、對他照顧有加，那麼他就會覺得自己很厲害、很了不起，因為對方願意為自己做改變做犧牲。

金牛男的想法還是比較傳統的，他們認為兩個人既然選擇在一起，那就要一輩子。所以金牛男除了工作，他們的所有心思都在自己的家庭中，都在對方身上。他們從來都不會被外面的花花世界所誘惑，因為在金牛男看來，能夠跟自己喜歡的人在一起已經足夠幸運了，他們不會奢求更多。這樣的金牛男對待感情很忠誠，不會辜負對方的。

為你揭露月亮雙子座男性的負心指數：80%

是不是兩個人在一起久了，喪失新鮮感後，激情就不再了呢？最有效的辦法就是不斷再次愛上彼此。雙子座的這種能力一定是最突出的。雙子座追求豐富多彩的人生，也渴望快樂自由，感覺他們永遠是個天真的孩子，每天總是一幅吊兒郎當、無憂無慮的樣子，對整個世界都充滿了探知欲。

雙子男在生活中是很受歡迎的那種男生，因為他們特別善於打扮自己。跟別的男生邋裡邋遢不一樣，雙子男很注重自己的外在形象，他們也很捨得在這上面花錢。只要雙子男願意，那麼他們隨時就能夠開啟一段新的戀情。但是這樣的雙子男很容易會變成負心男，他們知道自己有退路，所以一旦不喜歡對方了，就會果斷的說分手。

為你揭露月亮巨蟹座男性的負心指數：5%

沒有被巨蟹座愛過一次，真的太可惜了。巨蟹座的愛人能力一級棒，他們會打心眼裡對你好。好像跟你在一起之後就會變得沒有主見，讓你感覺自己充分被需要。巨蟹座很有母性，充滿愛心，對家庭有著強烈的依賴與渴求，他們也會把這種親情的溫暖帶到了愛情裡去。

巨蟹男是對待感情特別認真負責的一個人，他們開啟一段感情的前提就是自己要很喜歡對方。巨蟹男不願意將就，他們覺得感情是一輩子的事情，就要跟喜歡的人廝守在一起。所以自己如願跟喜歡的女生確定關係後，巨蟹男恨不得把自己擁有的一切都給對方。他們會給足對方安全感，會寵著愛著對方，所以他們不會是負心男的。

為你揭露月亮獅子座男性的負心指數：90%

雖然獅子座總是看起來一副很霸道的樣子，但這就是他們寵愛一個人的方式，責任感爆棚的獅子座，總想著要為這段感情多做些什麼，希望自己能夠成為對方的依靠。熱情、自信、大方是獅子座的優點，氣度非凡，而且極具領導力，愛情就是展現他們的王者風範的舞臺。

獅子男喜歡優秀的女生，在遇到這種女生時，他們就會格外的激動，會想盡一切辦法去追求對方。獅子男還是有幾把刷子的，他們在異性面前會各種展現自己的風趣幽默，會表現得落落大方，以此迅速虜獲對方的心。但是獅子男若是遇到更好更棒的女生，他們就會開始移情別戀了。獅子男的負心表現在他們沒有任何的留戀，總是說走就走。

為你揭露月亮處女座男性的負心指數：30%

跟處女座談戀愛，你會很省心。一起出去玩，他們會全面考慮打理；在一起生活，也能照顧你的飲食起居。雖然他們常常會絮絮叨叨，但其實這相當溫暖。處女座是我們公認的內心世界最強大的星座，但每一個人都有脆弱的一面，處女座也不例外。

處女男並不會把自己的大部分精力放在感情上，因為他們更在乎的是自己的事業。在處女男看來，後方穩定是特別必要的。若是有個人能夠幫忙自己處理生活中那些瑣碎事，那就再好不過了，這樣他們就能夠毫無顧慮的去拼搏自己的事業了。所以處女男不太會負心，他們跟自己的另一半往往能夠比較長久的在一起。

為你揭露月亮天秤座男性的負心指數：10%

天秤座對藝術和美學的熱愛，讓他們的生活看起來非常文藝，你會發現平淡的生活頓時浪漫了起來。他們把家裡收拾得乾淨整潔、把自己打理得大方得體。天秤座最害怕失去平衡，所以他們總是容易猶豫不決，不敢一個人做出決定。

跟天秤男談戀愛會是一件很幸福的事情，因為他們總是會想著法子逗自己的另一半開心。天秤男覺得男人就是要有擔當，要給對方最好的生活。所以在有了另一半後，天秤男會比之前更加努力的去工作賺錢，這樣自己的愛人就不用很辛苦了。這樣的天秤男從來就沒有任何其他的小心思，他們會一心一意愛著對方，不會變心。

為你揭露月亮天蠍座男性的負心指數：50%

天蠍座對喜歡的人都愛得很用力，一心一意投入這段感情，讓人很有參與感，彷彿以前談的戀愛都是假的。天蠍座精力旺盛、熱情、善妒，占有欲極強，有天生的敏銳觀察力，對愛情的忠誠度很高，但忠誠度高的基礎是你對他們的信任，不管在任何場合下最好都不要說一些懷疑你們感情或者懷疑對方的話。若天蠍座去相親的話，有特別好的，可以考慮。

天蠍男是比較現實的那種男人，所以感情在他們這裡也會變成交易的籌碼。他們會想要跟能力比較強的女生在一起，如果對方家庭背景還不錯，那就更好了。天蠍男若是負心，那麼必定是因為他們遇到了一個能夠在事業上給予自己助力的女生。在天蠍男看來，跟這樣的女生在一起，自己能夠少走很多的彎路，所以他們只能夠放棄舊愛了。

為你揭露月亮射手座男性的負心指數：40%

射手座的愛情都有點及時行樂的味道，想愛就愛，沒有什麼合不合適，只有開不開心最重要，至於未來會如何發展，就順其自然吧。在愛情中，射手座會給對方足夠的自由，同樣的希望對方也能這樣對待自己，他們希望對方能夠更在乎自己一些，在自己需要的時候給自己想要的關懷與愛護，但同時也希望對方有著自己的生活。

射手男是比較害怕麻煩的那種人，所以他們會特別注意自己的感情問題。他們也有過賊心，也會幻想著自己左擁右抱。但是射手男卻沒有那個賊膽，因為他們會有很多的顧慮。他們會想著，自己若是負心了，那麼會有怎麼樣的後果。射手男是無法承擔起那樣的後果的，所以他們在感情中就會老老實實的，不會亂來。

為你揭露月亮魔羯座男性的負心指數：70%

大多數魔羯座都很現實，如果你喜歡穩定的戀愛關係，喜歡與另一半共同成長，那魔羯座一定是你談戀愛的首選。魔羯座是孤獨的，至少他們自己是這樣認為的。土星守護，又是土象星座的他們，從小就覺得自己與眾不同，他們感受到了肩膀上那沉重的責任。

魔羯男喜歡刺激浪漫的愛情，他們最不能夠忍受那種枯燥乏味的狀態。所以只要兩個人戀愛時間久一點，魔羯男就會一顆心蠢蠢欲動了。他們會開始被外面的花花世界所吸引，別人約魔羯男出去，他們就會馬上撇下自己的愛人，然後跟朋友出去瀟灑了。在這期間，他們會假裝單身，然後會跟其他的女生眉來眼去的，絲毫不會在乎自己另一半的感受。

為你揭露月亮水瓶座男性的負心指數：15%

戀愛中的水瓶座總是給人一種莫名其妙的感覺，他們不太會被什麼婚姻或責任之類的社會意義羈絆住，注重的是精神上的神交。水瓶座的守護星是土星與天王星，因此，他們並不覺得孤獨有什麼不好的，還會喜歡上了孤獨，甚至，有的人還會選擇成為單身主義者。

水瓶男其實是很感性的那種男人，誰對他們好，水瓶男心裡都是清清楚楚的。而他們也很直接，面對坑自己的人，他們會馬上跟對方劃清界限，不想再跟這樣的人有任何的牽扯。而面對對自己好的人，水瓶男就會反過來對對方更好。所以在一段感情中，水瓶男遇到了那個對的人，他們就會是寵妻狂魔，恨不得把對方捧在手心裡。

為你揭露月亮雙魚座男性的負心指數：95%

和雙魚座談戀愛是一件既幸福又苦惱的事情。他們需要很多儀式感，喜歡另一半為他們準備出其不意的小驚喜。因為缺乏安全感，常常覺得你不夠愛他，因此會引導你付出更多。雙魚座的愛情觀很唯美，也很浪漫，但太過虛幻，太不可靠。

雙魚男的感情來得快去得也快，他們很容易對好看的女生一見鍾情，一旦對方的顏值是他們喜歡的那種，雙魚男就會展開瘋狂的追求攻勢。為了能夠跟對方在一起，他們會各種買買買，對方喜歡什麼，雙魚男就給什麼，完全不在乎價格。但是雙魚男若是厭倦了，覺得對方沒有什麼新鮮感了，那麼他們就會開始冷處理這一段感情，會讓對方自己離開。

本文由塔羅筆記授權提供，未經同意禁止轉載。