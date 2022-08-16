說謊功力四血型排行 榜首如詐騙集團「滿口謊言不會被拆穿」

不管是善意或惡意，每個人在生活當中或多或少說過些謊，然而有的人容易一說謊就被看穿，也有的人能夠瞞天過海。日本網站「michill」最近就以血型分析，排行不同血型的人說謊功力分別如何。

最後一名 B型

B型的人個性正直，不管在什麼樣的場面下，都會想到什麼說什麼，連客套的語句都不太懂得使用。至於這麼做是凶是吉，就得依據對方的態度決定了。或許可能因為正直而得到信任，但不小心惹怒對方也無須太意外。

第三名 O型

O型的人落落大方，因此在說謊上的細節容易出包。雖然自己嘗試努力不想被拆穿，但總是會露出馬腳。而且要是被對方質疑是否說謊的時候，自己就會坦承是謊言並道歉。

第二名 A型

A型的人心地善良，不願意傷害到任何人，因此會為了規避糟糕的狀況，而選擇說點謊來圓場。甚至為了坦護某人，可能還會將問題攬在自己身上，讓自己代替他人接受攻擊。整體而言所撒的謊，都是以善意的謊言居多。

第一名 AB型

AB型的人思考靈活，非常懂得如何撒謊又不被揭穿。他們就像是精明的詐騙集團一樣，能夠讓所有人相信他們說的一字一句。也正因如此，不會有人認為他們滿口謊言，反而覺得他們聰明又說話得體，講的話語總是能夠取悅其他人。