殺破狼周運勢／獅子情緒爆炸 2星座要當心血光之災

殺破狼2022年8月22日～8月28日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，習慣了單獨工作之後，許多事可以自己決定，感到自由。正在創業的白羊座，目前建構出小規模的營運模式，ＳＯＰ都確立後，未來才能保持自我約束的紀律。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到土星與天王星影響，喜歡上很受歡迎的高嶺之花，競爭者眾多，感覺高攀不起，但對方又似乎在撩你。有交往對象的白羊座，由於近來收入減少，雙方的親朋好友對兩人的未來不太看好。

旅遊運方面，火星進入旅遊宮位，受到太陽影響，對工作感到倦怠，很想放個長假，到外地旅遊，但目前完全走不開。某些白羊座則是因為工作需求，常常出遠門跑外務，卻只能短暫停留，無法好好遊覽當地景點。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到土星與金星影響，花在打點人際關係以及子女、寵物、追星方面的資金超支，月底的經濟狀況有些捉襟見肘。某些白羊座容易與人發生金錢糾紛，買賣東西時須謹慎。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，總能在某些事件爆發前搭到末班航班，逃過一劫。某些金牛座會有機會參加一些國際性的交流活動，認識到許多友善的海外人士。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到金星、天王星影響，同時，進入工作宮位的水星受到海王星影響，會遇到一些不可抗力的問題，必須待在家中辦公，或是暫時無法執行業務，宅在家中無所事事，但內心其實是很焦慮的。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到水星影響，有目的接近你的人陰謀被識破，還試圖用各種話術掩飾，但只終究包不住火。某些金牛座則是要留意被親近的好友詐騙，對人的信任感被破壞得蕩然無存。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到金錢宮位的火星影響，會購買昂貴的東西討好喜歡的對象，但對方似乎不太領情。某些金牛座則是覺得與交往對象的價值觀有嚴重落差，常常因此發生爭執。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的冥王星相位良好，發現過世很久的長輩留給你一些值錢的貴金屬或資產，覺得自己一直受到庇佑。有投資習慣的雙子座，眼光放長遠，某些標的物目前價值略微下跌，每年的紅利倒是不錯，不妨長期持有。

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入戀愛宮位，受到木星與海王星影響，有個朋友對你說出曖昧的言語，企圖在撩你，不過這個人時常亂槍打鳥，覺得他很渣，會想疏遠對方。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到水星影響，與同事或上司溝通不良，對方甚至有意欺瞞一些重要的資訊，使你在執行業務時總是發生錯誤，容易自我懷疑。某些雙子座進入詐騙組織工作，感到不妙，要遠離時已成為共犯結構。

遠行運方面，在遠行宮位的土星受到金星與土星影響，出遠門旅遊要再三確認銜接的航班以及預定的住宿，一個環節的疏漏，會使你露宿街頭。某些天秤座則要當心一些不可抗力的突發事件，受困在某個地區，動彈不得。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，適時表達一些醋意，會讓暗戀的對象感覺到你的存在，而想更進一步認識你。感情穩定的巨蟹座，會和另一半一起出國遊覽，雙方情感更親密。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的水星與在學業宮位的海王星以及在志業宮位木星呈現對分相位，為了工作或是學業，必須暫時離家一陣子，目前正在尋求適合的落腳處。某些巨蟹座則是因為工作或學業的選擇與家人期待不同，而發生爭執。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到金星與土星的影響，假日想好好宅在家中，卻有非出席不可的活動，必須出門應酬，同時需要到很貴的店家消費，會希望減少出門應酬的機會。

工作運方面，太陽進入面試宮位，受到火星影響，面試時盡可能地表現自己的專業，卻遇到態度很不友善的面試官，即便錄取到新工作，也會對這樣的職場環境感到疑慮，不想就職。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，木星持續在遠行宮位行進，會有計劃到海外旅行、工作、唸書，目前正準備啟程。某些獅子座則是會認識許多來自海外的朋友，跨文化的交流十分豐富。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星與在命宮的金星影響，不要用吵架的方式討愛，會讓喜歡的人想遠離你。亂發脾氣會逐漸摧毀兩人的關係，目前在情感關係的地位十分弱勢，注意情緒管理。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到太陽影響，對於他人的請求，最好多考慮一下，免得被一些人視為理所當然，成為眾人眼中的工具人。某些獅子座不斷承受一些朋友的負面能量，情緒會爆炸，甚至因此絕交。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到土星與金星影響，在職場中覺得某些同事偷懶的行徑越來越誇張，要你要扛大部分的責任，雖然不想再包庇對方，但是雙方卻必須保持合作的關係，感到十分困擾。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，木星持續在財務宮位行進，會因為一些促銷活動買到物超所值的東西。但由於木星受到水星的影響，要買些用不上的東西湊滿一定的金額才能獲得優惠。有投資習慣的處女座正重新佈局，會先投入一些辛苦存下的資金。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位海王星與水星呈現對分相位，使用交友軟體容易碰上感情詐騙，當對方提到經濟狀況問題時，最好提高警覺。已經有交往對象的處女座，則是發現對方有事情隱瞞你，但因為不想失去他，而不想戳破對方。

工作運方面，火星進入志業宮位，同時在工作宮位的土星受到天王星和金星影響，工作量暴增，要擔負更多的責任，做許多事情都吃力不討好，但生活卻不容許自己任性的辭職。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到土星與金星影響，會為了工作需要被外派或出差到生活條件較為不方便的區域，甚至因為種種原因，受困在當地。某些處女座出門旅遊，會遇到突發事故，乘興而來，敗興而歸。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，會與家人組團到海外旅遊，玩得十分愉快。某些天秤座則是會到海外置產，會考慮晚年住在寧靜的地區，享受安靜的生活。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星與金星影響，情感關係面臨瓶頸，你或另一半會向外尋求慰藉，不惜拋棄掉原來的關係。某些天秤座則是會因為小孩、寵物需要長期醫療，身心靈與財務上面臨極大的壓力。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到土星、天王星影響，交際應酬的邀約太多，花在人際關係的支出太多，覺得浪費。某些朋友會需要資金上的援助，但你知道對方無法償還這些借貸，對於友情與金錢難以取捨。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到水星影響，暫時會處在失業或沒有業務進來的狀態，在無事可做的的狀況下，每天上班裝忙，感覺十分浪費生命，開始思考工作對人生是否有意義。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，會遇到十分可信賴的團隊與同學，研究某種目前具有挑戰性的功課與學科，在大家的分工之下，獲得亮眼的成績。某些天蠍座則是尋求到可以長期跟隨的指導者或教練，學習時有安全感。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的金星受到土星與天王星影響，原本完美的計劃，會被合作夥伴否決，很多事情受制於人，能力難以施展。某些天蠍座則是因為握有很好的資源，受到職場同儕妒忌，故意扯你後腿。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到在人際關係宮位的水星影響，許多人對你目前的情感關係有許多閒言閒語，雖然自己並不想被挑撥，可是很多負面的評論聽多了，也會對愛情沒信心。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，一旦受傷，必須要花很長的時間復健，某些器官也可能突然生病發炎，甚至需要動手術治療。有長達8個月的時間都要注意身體健康與人身安全。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，在一片不景氣之下，因為出租手上閒置的空間或房地產，而有穩定的被動收入。某些射手座會獲得一筆業績獎金，金額雖然不多，但夠吃好幾頓大餐。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，與情感對象關係不良，常覺得自己是對方的出氣筒，而想離開他。某些射手座則是容易空虛寂寞覺得冷，不斷在交友軟體上尋求可暫時慰藉的對象。

工作運方面，太陽進入志業宮位，在工作領域表現過於亮眼，招致許多同業或合作夥伴的嫉妒，有一些小人可能以極為卑劣的手段陷害你，除了認真工作外，還要當心有人詆毀你的聲譽。

旅遊運方面，在旅遊宮位的土星受到金星與土星影響，出遠門會因為突發事故，受困在某個區域。雖然獲得補償，但有許多重要的事情需要辦理，有時間壓力，一刻都耽誤不得。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，購物時參加抽獎活動，可獲得很優惠的折扣，或是獲得自己喜愛的商品。有投資習慣的摩羯座，標的物略有回升，但金星受到在金錢宮位的土星影響，目前經濟狀況不佳，僅回本就贖回投資標的，維持生活所需。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，工作量暴增，每天都要加班到很晚，甚至沒有休假日可言，未來8個月都會十分過勞，會是非常辛苦的一段時間。某些摩羯座則是副業與正職都經營得有聲有色，但也會壓縮你休息的時間。

健康運方面，火星進入健康宮位，工作有過勞的傾向，當心因此引發某些器官發炎、潰瘍。嚴重的話可能要動手術治療。同時注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，若是受傷，會需要花很長的時間復健。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到金星與土星影響，為了討好喜歡的人，不惜負債以物質滿足對方，卻得不到對方的感謝，被當成理所當然。某些摩羯座的小孩與寵物或戀人，身體狀況不佳，花很多醫療費用在他們身上。

水瓶座：

整體運勢

學習運方面，木星持續停留在學習宮位，目前正重新選修新的課程與科目，會很幸運地選修到自己嚮往的科系，或是拜在名師麾下。已經出社會的水瓶座，想進修一些有興趣的事物，會報名很特殊的課程學習。

旅行運方面，木星持續停留在旅行宮位，會打算休個長假，環島旅行，了解一下自己生長的土地，留下一些記憶。然而木星受到水星的影響，可能在旅行的途中遇到大眾運輸工具誤點，或是在某個區域滯留，行程被迫更動。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到太陽影響，肉體的慾望與需求較為強烈，有些人可能會藉由交友軟體，尋求一夜情、排遣寂寞。有穩定關係的水瓶座，與戀愛對象的爭執越來越頻繁，許多問題會攤開來說清楚、講明白。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到水星影響，會有出國旅遊的打算，可能會先刷機票，再計劃行程。由於沒思考到其中的定型化契約與問題，當行程必須更動時，容易損失許多金錢。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，最近會感到嚴重的社恐，在外人面前表現得很得體，自我感覺卻很差。其實週遭的朋友都十分信任你，遇到困境時都會是堅實的後盾。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入財務宮位，受到木星影響，收到的信用卡帳單會顯示一筆不明項目，最好去發卡的金融機構問清楚，以免被盜刷，或是被銀行以不合理的名義扣款。

感情運方面，在命宮的海王星受到水星影響，與另一半在親密關係上不協調，情緒的問題溝通不良，在情感面會覺得很辛苦。某些雙魚座會發現另一半肉體出軌，感到震驚，卻不敢戳破。

工作運方面，在工作宮位的金星受到土星與太陽影響，承接了一項光鮮亮麗的任務，臨時需要到外地出差，可能遇到突發事件，在當地滯留，動彈不得。某些雙魚座想休假出門旅行，卻因為工作問題，一直無法喬出時間出去玩。

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