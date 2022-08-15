快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：處女工作進步神速 射手當心過勞吃不消

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報8/15-8/21】

重要星象：火星衝刺、火星進雙子、天王星停滯。

火星衝刺，容易與人發生爭執衝突，注意刀火燙傷及運動傷害。火星進雙子，大眾開始關注教育、學習的議題，與人相處要學習聰明說話、好好溝通，也會有旅行的慾望，討論交通、車子等話題，火星雙子持續到明年三月，會引起大眾想要探討媒體、記者等相關議題，當星象從固定T三角進入變動T三角，計畫趕不上變化，要有彈性開闊的心去面對。天王星停滯，準備進入五星逆行，充滿懷舊氛圍，過去求新求變、展現不同價值觀之處，將檢視改變的成果。

工作注意：巨蟹、處女、天秤、魔羯

巨蟹：做出大抉擇前，先調整好自己

處女：學習能力進步神速，努力積極抓到訣竅

天秤：充分展現企圖心，讓人敬佩

魔羯：長遠的規劃，小心不切實際

桃花注意：白羊、金牛、獅子、水瓶

白羊：桃花關鍵，朋友介紹或友情昇華

金牛：對品味相同的桃花，無法抗拒

獅子：感情覺得失落，應說出來彼此溝通

水瓶：太過親近產生質疑，保持距離美

財運注意：天蠍、雙魚

天蠍：金錢方面，投資進出龐大

雙魚：投資過於保守，錯失良機

健康注意：雙子、射手

雙子：注意周遭環境衛生，預防傳染性疾病

射手：當心過勞，身體逐漸開始吃不消

星座運勢 每週星座運勢 唐綺陽

延伸閱讀

小孟塔羅：未知挑戰還是小人作怪？測下半年什麼事會讓你「好慌」

別踩著髒腳進家門 夏季「財運下滑」NG五行為要注意

天秤座戀愛4階段！從忽冷忽熱到黏人小可愛 她籲：給足安全感

苦後的人生更甜！5個生肖「越活越好命」：屬牛事業獲得賞識

相關新聞

愛越深錢包越空！哪些命格要當心「漏財渣情人」？

雖然感情無法用錢來衡量，但是一旦有了愛情的滋潤，很多人對錢的敏感度就會大幅下降。你知道哪些命格陷入情網後最容易亂花錢，甚至有高機率遇上漏財渣情人嗎？科技紫微網接下來點名的四大命格，千萬要顧好錢包啊！

本週「生肖+血型」組合財運TOP5 屬鼠加這血型有財神爺全力加持

新的一週到來，代表著一切又將重新開始。日本網站「ananweb」就以生肖與血型進行分析，選出五種在本週財運最旺的組合。

唐綺陽星座運勢週報：處女工作進步神速 射手當心過勞吃不消

火星衝刺，容易與人發生爭執衝突，注意刀火燙傷及運動傷害。火星進雙子，大眾開始關注教育、學習的議題，與人相處要學習聰明說話、好好溝通，也會有旅行的慾望，討論交通、車子等話題，火星雙子持續到明年三月，會引起大眾想要探討媒體、記者等相關議題，當星象從固定T三角進入變動T三角，計畫趕不上變化，要有彈性開闊的心去面對。天王星停滯，準備進入五星逆行，充滿懷舊氛圍，過去求新求變、展現不同價值觀之處，將檢視改變的成果。

每日星座運勢／射手勇於爭取得好運 異性緣相當好

2022-08-15 牡羊座短評：消費應該適可而止。【整體運★★☆☆☆】適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花

殺破狼周運勢／金牛職場突發狀況多 天蠍感情遭人介入

金牛座工作運方面，在工作宮位的土星受到天王星與太陽影響，職場突發狀況不斷，人事流動不穩定，每天都很怕自己被裁員。有穩定工作的金牛座，則是覺得在此時的大環境，目前的職業不利於長遠發展，產生轉換跑道的念頭。

苦後的人生更甜！5個生肖「越活越好命」：屬牛事業獲得賞識

一輩子順順利利，自然是每個人都想要的。但人生那麼長，誰能保障這一輩子都不會遇到風浪？誰又能說這一輩子都不會吃苦？怕就怕在前半生就將福氣用完了，人生先甜後苦，苦味加倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。