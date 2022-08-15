唐綺陽星座運勢週報：處女工作進步神速 射手當心過勞吃不消

重要星象：火星衝刺、火星進雙子、天王星停滯。

火星衝刺，容易與人發生爭執衝突，注意刀火燙傷及運動傷害。火星進雙子，大眾開始關注教育、學習的議題，與人相處要學習聰明說話、好好溝通，也會有旅行的慾望，討論交通、車子等話題，火星雙子持續到明年三月，會引起大眾想要探討媒體、記者等相關議題，當星象從固定T三角進入變動T三角，計畫趕不上變化，要有彈性開闊的心去面對。天王星停滯，準備進入五星逆行，充滿懷舊氛圍，過去求新求變、展現不同價值觀之處，將檢視改變的成果。

工作注意：巨蟹、處女、天秤、魔羯

巨蟹：做出大抉擇前，先調整好自己

處女：學習能力進步神速，努力積極抓到訣竅

天秤：充分展現企圖心，讓人敬佩

魔羯：長遠的規劃，小心不切實際

桃花注意：白羊、金牛、獅子、水瓶

白羊：桃花關鍵，朋友介紹或友情昇華

金牛：對品味相同的桃花，無法抗拒

獅子：感情覺得失落，應說出來彼此溝通

水瓶：太過親近產生質疑，保持距離美

財運注意：天蠍、雙魚

天蠍：金錢方面，投資進出龐大

雙魚：投資過於保守，錯失良機

健康注意：雙子、射手

雙子：注意周遭環境衛生，預防傳染性疾病

射手：當心過勞，身體逐漸開始吃不消