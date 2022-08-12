天秤座戀愛4階段！從忽冷忽熱到黏人小可愛 她籲：給足安全感

許多人認為星座會影響一個人的個性及戀愛觀，個人創作者雀菈分享「天秤座階段式的愛情」，她指出，天秤座剛開始交往時會呈現最完美的一面，接著開始觀察另一半，試探自己在對方心中地位，然後將進入甜蜜的熱戀期，最後就會變得敏感多疑，因此身為天秤座的另一半，必須給足安全感。

論壇Dcard個人創作者雀菈分享「天秤座階段式的愛情」，分別包括四大階段，第一，剛開始交往時天秤座會呈現最完美的一面，展現他們所有的魅力，但此時的天秤座是為了保護自己，因此會被認為「忽冷忽熱」，不過只是天秤座在心中調節平衡。

第二，進入真正「走心」階段，天秤座會觀察對方所有舉動，思考另一半值不值得依賴，並試探自己在對方心中的地位，這時間點天秤座會以嚴格標準審視這段感情，也是最容易失衡的時間點。

第三，甜蜜熱戀期，天秤座在此階段會卸下防備，從一開始的有所保留，變為熱戀期的主動與甜蜜，還會反過來變成黏人的「小可愛」，希望無時無刻能跟另一半黏在一起。

第四，多疑期，天秤座經歷熱戀期後，會希望能與另一半長久走下去，此階段天秤座開始敏感多疑、患得患失，對方一句話也能影響他的心情，深愛對方的天秤座會失去自己，擔心因為自己的不優秀而失去對方，所以身為天秤座的另一半，就應給足天秤座安全感。

雀菈表示，「每隻天秤的階段時間長短都不一樣，也不一定都會照著這樣模式走，就等著天秤的另一半來體會，只要你懂天秤的心，天秤是很值得擁有的」。

有天秤座的網友對其分析相當認同，留言「確實天秤愛到最後都會變得多疑、患失患得，但當自己確認了自己對對方的愛，也感受到對方滿滿的愛與安全感，對方就會感受到天秤在任何小細節中的愛」、「天秤很吃個人空間，極度需要空間，但如果愛上了會依對方為中心點，所以突破第一關的忽冷忽熱，再努力突破第二關的平衡的話，恭喜你！抵達天秤的世界」。