小孟塔羅：未知挑戰還是小人作怪？測下半年什麼事會讓你「好慌」

因不滿美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，共軍於4至7日在台灣周邊的海空域實施規模空前的軍事演習。而且軍機和軍艦多次越過台灣海峽中線，彈道飛彈更是飛越台灣本島上空。多少會讓居住在台灣人們的感到不安與心慌。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，下半年什麼事會讓你慌？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Severino Baraldi(Marseille Cat Tarot)

A：未知挑戰。(錢幣侍者正位)

牌面的貓咪右手拿著錢幣，戴無限大形狀帽沿的帽子。

A：未知挑戰。(錢幣侍者正位)

這張牌表示今年下半年，你因需要照顧的人事物，而開始接觸到新事物。也許你對這個新開始沒有經驗，而且很多事需要實際接觸後才知道，因此你不確定自己是否能勝任而擔憂。小孟老師在此提醒你，面對新事物抱持好奇心，熟能生巧後便會越來越好的。

B：一兼二顧。(聖杯四正位)

牌面的貓咪用右手托著腮，坐在植物花苞般的椅墊上。

B：一兼二顧。(聖杯四正位)

這張牌表示今年下半年，你因需要兼顧兩邊平衡，很容易産生不滿的情緒。要取得兩邊平衡本就不易，更多時候是無辜的夾在中間，顧此失彼、左右為難，很容易變成無奈的受氣包。小孟老師在此提醒你，學習左右逢源曖昧態度，話說得好事情會輕鬆許多。

C：小人作怪。(錢幣四正位)

牌面的貓咪身上披著紅袍，頭戴皇冠坐在牠的寶座上。

C：小人作怪。(錢幣四正位)

這張牌表示今年下半年，你會遇到較為吝嗇的人，用逃避的方式閃避問題。對方基本會用能閃則閃的方式，像是對你使用推皮球的方式，或是慢慢來拖延浪費你的時間。小孟老師在此提醒你，面對這種人要無所畏懼，將壓力還給對方逼他做到，你才不會被吃的死死的。

D：想像泡沫。(錢幣三正位)

牌面的貓咪左手握著釘子，右手執鐵搥敲出房子圖案。

D：想像泡沫。(錢幣三正位)

這張牌表示今年下半年，你想投資感興趣的人事物，但事情往往事與願違。很多時候你把事情想得太過美好，而忽視了那些實際客觀的層面，要知道別人能做到不代表你也可以。小孟老師在此提醒你，要正視你所面對的現實情狀況，活在幻想裡最終會害到自己。

E：倦怠想走。(太陽牌正位)

牌面天空的太陽浮現貓臉，草地與牆上的貓一同日曬。

E：倦怠想走。(太陽牌正位)

這張牌表示今年下半年，你想選擇離開一段關係，而邁向較有熱忱的方向。你主要對現有的處境感到失望，然而當你出去以後才會發現，你原本的處境比你想得要好。小孟老師在此提醒你，請不要忘卻你的初衷，更不要試圖與他人比較，唯有知足能夠安定你心。