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別踩著髒腳進家門 夏季「財運下滑」NG五行為要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
如果夏天都沒吃當季蔬果，會對財運有不良影響。圖片來源／ingimage
如果夏天都沒吃當季蔬果，會對財運有不良影響。圖片來源／ingimage

想熬過盛夏酷暑，每個人都有屬於自己不同的習慣。不過有些行為，很可能會對運勢產生不良效果。日本媒體「ananweb」最近就分析出五種夏天NG行為，會造成財運的下降。

髒腳踩進家中

因為天氣熱，許多人喜歡穿涼鞋甚至拖鞋外出。這些鞋種因為包覆力不夠，往往會積累外頭的穢氣，踩進家中自然造成財運下滑。在進門之前，最好先在玄關等地方把腳擦乾淨，或者先到浴室沖乾淨後再踏入客廳為妙。

足不出戶

有的人因為外頭實在太熱了，乾脆整天躲在家中吹冷氣。然而如此一來，就會隔絕掉能帶來好運的陽光了。因此無論多熱，最好還是找時間出門曬一下太陽較為理想。

疏於防曬

承上，雖然曬太陽很重要，但不是說要全盤接收來自太陽的能量。要是被陽光曬得太超過，不只會造成皮膚問題，也會使得財運下滑。施展策略與大自然共處，正是讓財運上升的關鍵。

積水到處都是

由於夏天容易流汗，使得沖澡、洗臉等等的次數也可能增加。不過若是浴室一直保持在潮濕的狀態，就會對財運產生不良影響。在清洗自己的同時，也別忘了浴室的乾燥清潔。

沒吃當季蔬果

想提升運氣，吃些當季蔬果可是一大重點。像是西瓜、黃瓜、青椒等等，都是非常合適又美味的夏季蔬果，不吃除了可惜之外，更會讓財運下滑。

財運

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