拒絕愛得太痴太傻！4星座就算付出真心「也不願失去自我」

問世間情為何物，直叫人生死相許。偏偏每一段愛情故事，都不像童話裡那麼完美，但還是有些人愛得太痴太傻，忘了為自己設下底線。幸好，有些星座就算付出真心，也不願失去自我，可以做為世間有情人的榜樣！科技紫微網馬上來介紹，有哪些星座上榜呢？

摩羯座

摩羯座很謹慎，喜歡上一個人不會輕舉妄動。他們寧可等待合適的時機，而不願打草驚蛇。比起熱情衝動的火象星座，摩羯座很能沉得住氣，放長線釣大魚是他們一貫採取的策略。就算內心愛得熱烈，也不會為了愛情而迷失自己。

而且，理智告訴他們，等一個不喜歡自己的人喜歡上自己，太被動了，而且很沒有安全感。與其愛而不得，不如選擇一個全心全意愛自己的人。

處女座

處女座真的是個狠角色，讓處女座主動追求一個人可不是件容易的事。愛計較的他們簡直就像心裡藏著一個小算盤，諸如：誰先喜歡上誰的？誰主動的次數多？誰為誰付出更多？他們就這麼暗自盤算著，不挑明、不說破。

如果等了一段時間，處女座發現自己所做的一切都只是一廂情願，他們會感到無比的低落和委屈。在掙扎多次後，就算內心仍有眷戀，他們也會說服自己，下定決心放棄，轉身不再回頭。

天蠍座

別看天蠍座平時一副百毒不侵的樣子。實際上他們內在藏著的是一顆傷不起的玻璃心，很缺乏安全感，這就是天蠍們總是形象腹黑的原因。他們認為，「就算我喜歡你，但你要是不喜歡我，那我也不喜歡你了。」

嘴硬、性子更硬的天蠍座，就算愛得再深，也會把持住自己的底線。迎合別人這件事，他們真的做不到，尤其是已經知道對方對自己沒興趣了，又何必貶低自己來求取愛情呢？

獅子座

雖然自尊心很強，但獅子座行事風風火火，並不喜歡遮掩。他們對待感情的態度比前面幾個星座更主動、更積極，喜歡一個人就會努力爭取，但這份主動還是點到為止，並不是沒有界限。

「我喜歡你，但不意味著我就要跪求你的愛。」獅子座是一個很需要掌握主動權的星座，再愛也不想卑微，永遠保持著體面的姿態，這就是獅子座霸氣的一面。

天秤座

面對一個不喜歡自己，自己卻很喜歡的人，天秤座採取的措施是增大自己的曝光率，提高自己的核心競爭力，讓自己變得更優秀，以此來吸引對方的目光。在社群軟體曬曬自己的美照，秀秀自己的才藝；再若有似無的撩上幾次，讓對方喜歡上自己。

兩個人在一起，應該是相互吸引，而不是一味的討好。這就是天秤座的愛情觀，他們希望能相互尊重，勢均力敵，兩廂情願，互相平等。求來的愛情，天秤座寧可不要。

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一段愛情的開始很可能沒有原因，或許因為愛一個人，讓你的世界變得不一樣；但是無論如何，不需要為了一個錯的人而降低自己的底線。天涯何處無芳草？付出真心去愛的你，值得更好的人。

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