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小心破財！8月哪些命格需要注意財庫破洞？

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小心破財！8月哪些命格需要注意財庫破洞？(圖片來源：Shutterstock)
小心破財！8月哪些命格需要注意財庫破洞？(圖片來源：Shutterstock)

在一年中最炎熱的七八月裡，很多人都昏昏欲睡。為了消暑，不得不一直開著冷氣，要不然就是到山上度假消暑，一不小心荷包就透支了。今天的科技紫微網就要來告訴大家，本月哪些主星會花錢如流水，需要管住錢包，小心破財。希望這其中沒有你哦！

本文參考紫微命盤財帛宮主星，如果不清楚自己的財帛宮主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的主星及命盤唷。財帛宮為空宮者，請看對宮福德宮主星。

TOP 1、財帛宮有武曲

雖然武曲是個大財星，但是本月財帛宮有武曲的人還是要看緊錢包，否則可能入不敷出喔！

這會是難以留住錢財的一個月，大部分的錢可能會花在吃喝玩樂方面。出門在外時，你常常會豪氣十足的買單請客，這過程當然挺享受的，但後果就是未到月底，錢包已空。

避免過度社交，將是你本月掙脫破財魔咒的關鍵。有些其實可以不參加的聚會，乾脆一點，拒絕掉就是了。

小叮嚀：最好在月初就列出預計的消費項目，以免月底透支。如果不懂得事先盤算，永遠毫無規劃的花錢，就算再會賺錢，荷包也經不起折騰的！

TOP 2、財帛宮有巨門

本月用錢緊張，會有麻煩事，也會有不少雞毛蒜皮的事，小錢大錢陸陸續續花出不少，月底會有些拮据。

總體來說，本月財帛宮有巨門的散財原因，主要出在時運不佳，才會遇到麻煩接踵而至。比如身體可能會出些小毛病；有人可能因為工作表現不佳被扣錢；又或者投資理財考慮不周，導致賠了不少。

小叮嚀：注意睡眠與飲食健康，保持平心靜氣，更需牢牢記住凡事別衝動，如此一來就能將錢財損失降到最小。不管運氣好與壞，都要做好自己分內之事，才能以最佳狀態來抵抗未知風險，你說是嗎？

TOP 3、財帛宮有天府

財帛宮有天府者，本月會散財不少喔！這些開銷一部分是來自戀愛方面的支出，另一方面則是因為定力不夠，被外界的誘惑影響了判斷，導致你亂消費。

為了好好對待另一半，偶而出點血是無可厚非；然而本月絕大多數的錢財流失卻是因為你太容易被消費陷阱誘惑，大量網購，不知節制。本月你在理財方面也可能只賠不賺，會因對大環境不夠瞭解就亂買亂賣，因而損失不少。

小叮嚀：做決定之前，先仔細考慮，並詢問他人的意見。同時，儘量少參與一些需要花錢的事情，也會有利於你本月稍稍管住錢包，月底餘額不至於太慘澹。

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