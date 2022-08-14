殺破狼周運勢／金牛職場突發狀況多 天蠍感情遭人介入

殺破狼2022年8月15日～8月21日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，與喜歡的對象相處甜蜜，戀情會有進展。但由於同在戀愛宮位的太陽受到人際關係宮位的土星影響，這段戀情不受週遭的人看好與祝福。某些白羊座則是會必須在兩個追求者之間作出抉擇。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，自己獨立決策與作業，執行任何事務的效率都比較好。然而在工作宮位的水星受到海王星影響，工作時看不到自己的盲點，錯誤發生時無法及時糾正，也會覺得困擾。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星持續受到土星與太陽影響，收到紅色炸彈的機率高，對方與你交情不算太深，對於禮金的多寡，以及是否需要參加典禮，這些事情使你感到心煩。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到天王星與太陽的影響，遇到不可理喻的長輩、上司或是陌生老人，對方向你做出無理的要求或不禮貌的舉動，容易被激怒，甚至因此動粗。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，趁著一段空檔的時間，參加特殊的團體，到異地登山、騎行，或是從事具有挑戰性的活動，使你獲得滿滿的成就感。某些金牛座則是有許多研討會要參與，和許多海外學者交流。

本週須注意的部分

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，會購買新的傢俱或家電，整頓目前的居住環境。不過同在家宅宮位的太陽受到在志業宮位的土星影響，某些金牛座則是因工作轉移，必須搬家或離家，丟掉許多有回憶的物品。

感情運方面，水星在戀愛宮位行進，受到海王星的影響，被某個人以曖昧的言語撩動，但對方或你已經有了穩定的伴侶，這樣的行為並不太恰當。某些金牛座則要當心在交友軟體上遇到感情詐騙。

工作運方面，在工作宮位的土星受到天王星與太陽影響，職場突發狀況不斷，人事流動不穩定，每天都很怕自己被裁員。有穩定工作的金牛座，則是覺得在此時的大環境，目前的職業不利於長遠發展，產生轉換跑道的念頭。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與旅遊宮位的金星有良好連結，親朋好友會揪團包遊覽車去旅遊，食宿的等級都十分高級。某些雙子座參加旅遊團，會巧遇有名的人物，感覺很幸運。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，可獲得家中的一筆資產，雖然不算太多，但足夠過一陣子好日子。有投資習慣的雙子座，目前的投資標的回到平盤，長線可期。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到在家宅宮位的水星影響，因為職場有同事確診疫病，受到波及，必須暫時在家工作，不能出門，但很多事情必須在外頭處理，很不方便。

感情運方面，在心靈宮位的天王星受到太陽與土星影響，火星將會在週末進入命宮，對喜歡的人難解相思之情，決定付諸行動，不論對方在多遙遠的地方，也不辭千里地去見他一面，卻可能會發現對方有新的情感對象了。

巨蟹座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的木星與金星有良好連結，職務升等，相對而言薪資待遇也調高許多，在工作領域成為眾人仰賴的人物。某些巨蟹座則在此時轉換跑道，會被較大的組織延攬、錄取。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與火星有良好連結，與某個朋友的關係因為立場一致而拉近，進而發現彼此個性很合得來，會有交往的空間。感情穩定的巨蟹座，在受委屈時，對方表現強烈維護你的行動，令你感動不已。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的土星受到太陽、天王星影響，收到銀行的簡訊或是通知訊息，最好再三查証，要當心假訊息騙取個資，可能造成你的存款瞬間被盜領歸零。有投資習慣的巨蟹座，目前資金損失嚴重，被套牢在高點。

旅遊運方面，在旅遊宮位的水星受到海王星影響，出門遊覽，大部分的時間都受困在某個地區，或是不小心迷路，無法順利到達目的地。某些巨蟹座駕駛的交通工具容易半途拋錨，遊玩興致被打壞。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的木星與金星有良好連結，會獲得一個可到海外出差或旅遊的機會，可以好好遊覽當地的景緻。某些獅子座則是有重要的作品或商品，在異國成為搶手貨，賺到許多外匯。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，相位不良，有些人或組織把你的貢獻理所當然地佔為己用或是對你使喚，但自己又不知如何推辭，目前困在一個無法抽身的局勢中，當免費的義工。

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到海王星影響，生活費用未能好好規劃，還沒到月底，經濟狀況就捉襟見肘。有投資習慣的獅子座，因大環境不穩定而引發恐慌，認賠出脫，但其實很多事情僅是短暫的效應，事後可能因此後悔。

感情運方面，在感情宮位的土星受到在志業宮位的天王星與命宮的太陽影響，主觀意識太強，聽不進另一半的勸戒，使得對方對未來感到悲觀，萌生離開你的想法。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，經營副業有成，增加了許多額外的收益，甚至超過原來正職的收益。有投資習慣的處女座，因為眼光獨到，選擇較為新型態的投資方式，而獲得許多利益。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的水星影響，有些事隱瞞了喜歡的人，終究紙包不住火，對方得知之後十分生氣。處在戀人未滿曖昧關係中的處女座，若不把自己的心意坦率地表達出來，只會淪為對方可有可無的備胎。

工作運方面，在工作宮位的土星受到太陽與天王星影響，工作領域中不可告人的事件被掀開，使得職場一片混亂，許多人紛紛丟辭呈走人，或是被裁撤，此時你的工作也會受到嚴重的影響。某些處女作則是工作過度勞累，感到倦勤。

健康運方面，在心靈宮位的太陽受到健康宮位的土星影響，睡眠狀況不佳，每天都因為大大小小的問題感到焦慮。筋骨、牙齒、皮膚有些不適，也會引響睡眠，不要忽視小病痛的影響，可能使得身體狀況越來越差。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，家人會默默幫你把信用卡帳單繳了，財務負擔減輕。某些天秤座則是會變賣掉一些家中不需要的舊書、ＣＤ或是古董，沒想到會有人願意收購，居住環境也變得清爽。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到慾望宮位的天王星與人際關係的太陽影響，戀愛對象有肉體出軌的狀況，對這段關係開始有些疑慮。某些天秤座則是空虛寂寞覺得冷，會想尋求一夜情，填補內心的孤獨。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到水星影響，處理事務便宜行事，過度大意，造成某些資料或文件發生重大缺失，可能會受到逞處，甚至會因此被資遣。某些天秤座則是對工作倦勤，想放幾天假，或是有辭職的衝動。

健康運方面，火星本週尚停留在疾厄宮位，依然要注意血光之災，當心意外傷害。火氣較大，免疫系統較差，會長出不明的疹子、嘴破或是感染病毒，引發高燒，須留意衛生習慣以及人身安全。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，同時在工作宮位的木星相位良好，在工作領域的表現受到重視，獲得許多特殊待遇，承接許多光鮮亮麗的案件。但由於同在志業宮位的太陽相位不良，容易招致同事或是同業的嫉妒。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會想攀登難度較高的山，或是以騎行的方式環島，選擇較具挑戰性的旅遊方式，到嚮往的景點打卡。某些天蠍座則是剛考上了駕照，會嘗試開車到外地兜兜風。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到水星影響，戀情會被有心人介入，某些朋友看不慣你的戀愛對象，不斷挑撥雙方的情感，或是會出現情敵想追求自己心儀的人。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到天王星與太陽影響，需要離家或搬到異地工作，目前正在尋求理想的落腳處。某些天蠍座則是要照顧生病的家人，家庭與工作兩頭燒。

射手座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的木星與金星有良好連結，與喜歡的人會計劃一起到異國旅行，雙方的關係更為親密。某些射手座會被外國人追求，會嘗試看看跨文化的戀情。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，決定把不需要的保險、投資或是某些規費砍掉，經濟狀況會變得輕鬆許多，每個月可存下許多錢。某些射手座則是降低物慾，不再追求品牌與新款，自然也變得比較富裕。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星受到在家宅宮位的海王星影響，受到職場的流言蜚語波及，執行許多事務時感到困擾。在工作宮位的天王星受到太陽與土星的影響，某些射手座常常需要在外奔波，每天都十分疲累。

健康運方面，火星本週尚停留在工作宮位，工作長期過勞，體力下滑很快，免疫系統也因此變差，當心感染病毒而發燒，或是罹患急性疾病，某些器官發炎。本週依然要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率比較高。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的木星與財務宮位的金星有良好連結，可順利將閒置的住宅出租出去，或是經由買賣房地產獲利。正要搬家或想購屋的摩羯座，會尋找到理想的物件。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星與太陽影響，與戀愛對象親密關係方面無法協調，使得某一方有肉體出軌的現象。某些摩羯座則是與另一半價值觀落差太大，會思考雙方未來發展的可能性。

金錢運方面，金星與太陽齊聚財務宮位，但太陽受到土星以及天王星影響，會在戀愛對象、小孩、寵物、追星……等相關的事物上花很多錢，甚至到了負債的程度。有投資習慣的摩羯座，套牢的標的漸漸回升，但目前尚在苦撐階段。

工作運方面，火星週末將進入工作宮位，目前正準備接手一個重要的案件或計畫，本週會想好好休息與玩樂，接下來要迎接新的挑戰。某些摩羯座剛錄取一份新工作，下週就要開始上班，本週會趁著空擋出去遊玩。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在面試、考試宮位的木星相位良好，面試運佳，應徵新工作很快就能錄取，或是通過國家考試，成為公務人員，分發到政府機關服務。工作穩定的水瓶座則是常常需要簡報、演講，或參加座談會，不斷在外奔波。

學習運方面，在學習宮位的木星相位良好，會遇到非常優秀的指導者，突破過去一直無法理解的問題，使你茅塞頓開。某些水瓶座趁著暑期會把下學期大半的功課與學分都修完，開學後會比較輕鬆一些。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到土星與天王星影響，與情感對象的家人相處不睦，覺得自己沒受到對方支持與體諒。某些水瓶座則是因為另一半與自己家人有些嫌隙，夾在伴侶與家人之間兩面難為。

家宅運方面，本週火星尚停留在家宅宮位，家人或鄰居正在整修房子，每天都十分吵雜，不能好好待在家中休息。某些水瓶座則是與家人有些不愉快，處於冷戰狀態，但會有一方先打破僵局，解開彼此的心結。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與學習、旅遊宮位的天王星有良好連結，會結交到志同道合的夥伴一起學習，或是一起組團旅遊，這些朋友會讓你進步與成長，而且值得信任。

金錢運佳，在金錢宮位的木星與金星有良好連結，不論是本業或是副業都經營得不錯，收益增加許多。工作穩定的雙魚座會因為工作表現良好，獲得額外的獎金，感覺努力工作有實質的回饋。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到命宮的海王星影響，情感對象似乎有事情瞞著你，會希望對方說清楚講明白自己的心意。處在戀人未滿關係中的雙魚座，會發現對方有很多曖昧對象，自己不過是其中之一的備胎。

工作運方面，太陽與金星齊聚在工作宮位，在職場上表現亮眼，並承接了許多受人矚目的案件。然而太陽受到天王星與土星的影響，對於工作領域有太多難以掌控的人事變動，感到厭倦，對於自己的專業能力覺得沒有成就感可言。

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