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有意外之財入帳！立秋後3生肖有「發財好運」

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立秋後有發財好運的3個生肖(圖片來源：Shutterstock)
立秋後有發財好運的3個生肖(圖片來源：Shutterstock)

雲天收夏色，木葉動秋聲，夏天的熱浪還沒退潮，轉眼立秋已到來。立秋（國曆8月7日）是秋天的開始，立秋節氣後，成熟與收穫也將紛至沓來。把握這象徵好運的時機，6個招福開運的秘訣絕不容錯過，幫助你整個秋天心想事成、大豐收！一起來瞭解一下吧！

1、迎秋。周代開始，每到立秋，君王臣子就要去郊外舉行迎秋祭祀儀式；在民間人們會準備豐盛食物祭灶神、火神等，感恩自然萬物饋贈，祈求風調雨順。

2、吃秋桃。每到立秋日，吃上一個秋桃，吃完將桃核藏起來，等到除夕燒為灰燼，寓意遠離疾病。

3、啃秋。啃秋又叫咬秋，西瓜、玉米、甜瓜香瓜都可以是啃秋的食物，大口啃食瓜果，將豐收喜悅內化於心，象徵咬住豐餘。

4、飲用井華水。清晨第一次從井中汲取上來的水便是井華水，《本草綱目》提到其涼能清熱，甘可助陰，立秋時節井華水最甘甜，清晨取水煮沸引用，可安神、鎮靜和清熱！

5、摸秋。立秋時在採果園中採回各種瓜果，俗稱「摸秋」，這是一個僅限立秋才有的遊戲，寓意有摸秋的人，不愁吃喝、事事順利，表達的是人們豐收的喜悅。

6、戴楸葉。在古代，每到立秋日，滿城都會賣楸葉，楸葉色彩美麗、葉片肥大，婦女和小孩們喜歡將其剪成花朵佩戴，別有一番生活情趣。

藉由這些儀式感，繫上內心的虔誠祈禱，將會聚集願望的能量、讓氣場越來越強，有時候好運氣就是被這種單純的信念吸引而來。

那麼哪3個生肖在這個立秋時期能聚集好運、福至心靈呢？

生肖兔、蛇、豬
這三個生肖有財源大開的趨勢，例如可能會有意料之外的錢財入帳：親友的贈予、過去的債務還款等等，錢包突然厚實了起來！另外，他們的手氣也是非常不錯的，網路抽獎的中獎率頗高，記得看到有抽獎機會就不要放過！

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