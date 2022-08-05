一句話嗆爆！要讓12星座「惱羞成怒」就講這句：金牛被罵窮、魔羯難怪單身

每個星座都有自己的軟肋和痛點，有的時候一句話可能就會讓他熄火，無話可說，在吵架的時候屢試不爽，下面就一起來看怎麼一句話噎死十二星座吧。不過要小心，對方可能會怒火中燒、不會輕易放過你喔~這些都能刺中他們的痛點，但同時也容易讓你沒朋友，僅供參考，千萬不要輕易嘗試啊。

若你對牡羊座說：「你除了發火還會幹嘛」

正義感是牡羊座的最大特色。牡羊座的人是天生的勇者，不畏懼任何困難，即使碰到阻礙，他們也會運用智慧來克服。富有積極的人格，具有自然迷人的舉止和良好的心智能力，他們喜歡受到人的尊敬，長於外交，能使別人對它的構想及建議產生極大的興趣及信任。牡羊座是出了名的脾氣暴躁，遇到不順心的事情很容易發火，大發雷霆，當他正在氣頭上的時候說一句除了發火還會幹什麼，保准一句話噎死他。

若你對金牛座說：「你這個窮鬼」

愛與美是金牛座的象徵，熱情、衝動、柔順、敏感、依賴，是一個陰性的星座。 一般說來，金牛座的人不論男女都十分和順，處事也很和平，可是一旦受到激惱便會變得十分頑固又不講理。為人誠實、真心可靠、做事講求方法，無論做任何事總是力求完美。金牛座特別節省，也是小財迷一枚，什麼賺錢做什麼，而且有些花銷能不出就不出，真是鐵公雞一枚，如果你跟他抱怨說你這個窮鬼的時候，一句話就噎死他了。

若你對雙子座說：「你真的很無聊」

雙子座的特徵是智商高，反應快，並且能言善道，富有商業頭腦及精細的科學頭腦，一般說來，這是個智力型的星座。通常此星座的人，給予他人的第一印象是迷人、活潑而富有吸引力，喜歡受人重視與受人尊敬；也具有十分敏感而積極的思維。雙子座總是會找一些有趣的事情，在別人眼中是非常有意思的人，也會有很多新鮮感，他們自己內心也是這麼認為的，但如果有天聽到你說他真的很無聊，自信心也會受到打擊了。

若你對巨蟹座說：「你是不是又胖了」

充滿母性光環的巨蟹座，常給人溫柔的印象。習慣遷就、照顧著朋友的他們，感覺怒點很高，根本就是沒有脾氣的人... ...其實他們並不是沒有脾氣，只是很習慣隱藏不滿的情緒，所以忍無可忍的時候會像火山般的大爆發。請別故意欺負他們喔！巨蟹座喜歡美食，同時他們又很怕長胖，如果你問他是不是又胖了的時候，總會帶來一些陰影，不由自主就會對你產生一些怨念。

若你對獅子座說：「你好low哦」

獅子座象徵了力量、活力與勇氣，也是王者的代表，因此獅子星座的人大多是領導型的人物，也善於雄辯。 他們具有幽默感，生性快樂活潑，容易吸引人，對人十分有禮而且體貼，幾乎不會去猜忌他人，對朋友非常慷慨，天生有很深很重的同情心。獅子座的自尊心強，又很愛面子，還喜歡過有品位的生活，對自己很有自信，當你對他說你好low的時候，他的內心會非常生氣，但是又無計可施，真是很爽啊。

若你對處女座說：「你的缺點也不少」

處女座為人仔細，做事認真，愛沉思，對於是非善惡，他們區分得很清楚。同時也是智慧、學問的心智儲藏者，善於領會他人的意思，此外也有驚人的觀察力，但這也同時是他們的缺點，並愛批評別人，此乃觀察太入微所致！有容易感動的性情，做事太過於追求完美，對人要求過苛而且吹毛求疵。處女座處處要求完美，對別人也有很多要求，會給別人提出很多要求，如果你說你的缺點也不少的時候，一句話就把他噎死了，不知道說什麼做什麼了。

若你對天秤座說：「你的伴侶真醜」

一般而言，天秤座的人，個性優雅而迷人，但都表現得相當地鎮定，通常擁有創造自己命運的性格，往往可以使他們有一個好的開始整體而言，性格溫和圓滿，對任何事都保持中庸之道，冷靜而且常識豐富，崇尚公正，為人中庸排紛解難。但是他們非常討厭瑣碎極不公正的事，但奇怪的是他們又可以忍受許多的無聊與荒誕。天秤座是非常愛美的人，儘管對象可能不是顏值特別高的那種，但也是要順眼的，如果你對他說你對象真醜，內心就會覺得很憋屈，有可能在他心裡你也會被劃為不受歡迎的人群了。

若你對天蠍座說：「這麼愛記仇難怪沒朋友」

天蠍座的人外表看似神秘莫測，沉默寡言，但是在內心深處都有一份強烈的熱情，而且做起事總是有條不紊，井然有序，遇到困難也毫不退縮。大多個性沉著，不愛多說話，能夠吃苦耐勞，也不會發出怨言；但是天蠍座卻不善於交際，也不愛去奉承他人，不過他們做事非常有持續性，一旦下定了目標，就會勇往直前毫不退縮，即使遇見了困難，也會奮勇抵抗，不會半途而廢。天蠍座一向是以毒舌和記仇著稱，有時候說話是能夠噎死人的，想一句話噎死天蠍，在合適的時機說他這麼記仇難怪沒朋友，馬上不知道該怎麼反駁了。

若你對射手座說：「三分鐘熱度」

射手座的人大方又無拘無束，彷彿有用不完的力氣，喜歡與人爭論，脾氣很暴躁，容易生氣；野心很大，對權力地位很有興趣，不過對於受難的人或事都有慈悲的心腸。但是個性崇尚自由，不願受人拘束；在個性方面，此星座的人很城實，真心坦白、是很值得令人尊敬的。他們也擁有吸引人的、有趣的、有磁性的、及機動的人格。射手座的興趣廣泛愛好多多，喜歡嘗試挑戰新鮮有趣的事情，總覺得自己有什麼了不起似的，如果你跟他說他都是三分鐘熱度，瞬間戳破他的偽裝，讓他洩氣了。

若你對魔羯座說：「這樣難怪你單身」

魔羯座的人大都個性保守，十分謹慎而且馴良，可以忍受任何外來的困難及壓力，重視實際利益，講求現實，在腦裡常想抓住並利用環境，十分機警，不是懷著陰謀，便是針對自己的私人目的，很少是為了公眾的。一般說來，魔羯座的人很討人喜歡，常常表現出吸引人的人格，也有整齊的外表，迷人的風度，不太容易受到刺激，總是冷靜地處理每件事，尤其到了危急的時候，更可以看出他們優良的處事態度了！魔羯座不太會處理感情上的事情，在跟別人相處和交往的時候，往往會展現出低情商的一面，不管他的事業再出色，在他得罪你的時候說一句難怪你單身，就會噎死他了。

若你對水瓶座說：「你怎麼連這都不懂」

水瓶座為人善變，很活潑也很有表現力，說話風趣又幽默，很迷人，有時又顯得過於抑鬱，對某些事有點無動於衷，也很懶散。雖然有迷人的風度，不過卻嫌膽小一些，也有點保守，但是他的表白能力可是不容忽略！ 他是一個忠誠的好朋友，有很明顯的利他主義，對自己頗有信心，也很自負,而且也很頑固又獨立。具有冒險的精神，在感情上很敏感，很容易受到傷害，若是受到傷害便會表現出特殊的脾氣。水瓶座的學識廣博，尤其研究一些偏門的東西，自視甚高，當你說他怎麼什麼都不懂的時候，就會非常氣餒，心裡有火也發不出來，將他噎死了。

若你對雙魚座說：「你怎麼這麼矯情」

雙魚座的人可以說有兩種明顯的類型，一種是非常迷人的，具有磁性、吸引人，使人很樂於和他相處；而另外一種的雙魚則是相當害羞而且保守的；一般說來，屬於此星座的人，都是活潑開朗的，性格也十分溫和，使人極願和他們親近。多愁善感，所以對於他人的一言一行都相當敏感。十分愛好藝術生活，他們最大的缺點是─往往不能夠面對現實，對一切太過於理想化，反而常使內心充滿了矛盾。雙魚座在一些小事上有點扭捏或者任性，還經常撒嬌，可能也是他性格中不自覺帶有的特質，但如果你說他怎麼這麼矯情的時候，他的心裡就會堵得慌被噎死了。

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