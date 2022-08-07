殺破狼周運勢／處女發現職場驚人秘密 雙魚感情運佳關係升溫

殺破狼2022年8月8日～8月14日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星相位良好，工作效率加速，在期限之內完成許多重要的事務，與客戶與同事的溝通也十分順暢，在多方串連無礙之下，整個團隊會很順利地運作。

健康運方面，在健康宮位的水星以及在命宮的木星相位良好，會找到一個適合自己體質的運動，並有夥伴一起帶領，體內的負面能量與毒素都能隨之排出，感覺神清氣爽。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，並與土星合相，與某些長輩或老人家有代溝，會離開一些思想比較保守的團體。某些白羊座則是對於一些鬧情緒的朋友感到不耐煩，而在此時封鎖對方。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到人際關係宮位的滿月與土星，以及金錢宮位的天王星、火星影響，出現社經條件比你富裕的情敵，追求自己所喜歡的人，對方似乎會被這樣的人士所打動。

金牛座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的水星相位良好，與喜歡的人有很多交流的機會，說話很投緣，情感急速升溫。有穩定對象的金牛座，與另一半會有短暫的假期開車出門兜風，享受兩人世界。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，遇到困難可以用一些方式表達出來，不要硬撐，會有貴人願意伸出援手。某些金牛座的親戚出手大方，會在經濟上給予你一些援助。

本週須注意的部分

健康運方面，天王星與火星合相在命宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，工作過勞，免疫系統失調，造成某些器官發炎，皮膚也會長出不明的疹子或痘痘，火氣較大，口腔粘膜有潰爛的現象。

工作運方面，滿月與土星呈現合相，並受到在命宮的天王星與火星影響，過度被上司剝削，使你身心靈已到達臨界點，會決定辭掉目前的職務，暫時不想工作，留給自己空窗期休息一陣子。

雙子座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的海王星相位良好，目前的工作對你而言輕鬆又愉快，甚至可以在家中完成，不需要打卡上班，會覺得這樣的生活最適合自己。某些雙子座最近職場氣氛和諧，讓你不適的同事暫時不會出現在生活當中。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，這段時間會認識許多新朋友，在這些人身上學習到許多有用的事物，或是因為這些人脈的牽線，帶你進入十分嚮往的領域。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月與土星合相在學業宮位，某個科目被指導者當掉，會決定轉科系，或是準備轉學考，不想浪費時間在覺得無意義的學科上。某些雙子座則是會從海外的學校畢業，回國發展。

感情運方面，金星進入傳播宮位，受到慾望宮位的冥王星影響，在交友網站上認識的對象，不斷希望你金援他，此時要特別謹慎，可能被詐騙。某些雙子座則是與聊得來的網友見面後，被對方封鎖，或被放鴿子。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，木星持續停留在志業宮位，相位良好，在目前的職場十分愉悅，專業能力得以發揮，同事相處都十分愉快。水星在面試宮位行進，正在尋找工作的巨蟹座，面試運佳，很快就能如願進入理想的單位。

旅遊運佳，水星在旅遊宮位行進，與人際關係宮位的天王星有良好連結，會和好朋友相約出遊，到嚮往已久的景點打卡、遊覽。某些巨蟹座則是考到駕照，會想自己開車到人少的區域兜兜風。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月與土星呈現合相，並受到人際關係宮位的天王星影響，因為財務糾紛與某些人撕破臉，甚至必須尋求法律途徑解決。有投資習慣的巨蟹座則要當心資金被某些不肖經營者虧空，血本無歸。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到進入金錢宮位的金星影響，與戀愛對象會因為金錢或價值觀差異而吵架。單身的巨蟹座則要當心感情詐騙，對方要你匯錢給他，之後就失聯。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，副業經營會有一些收益進帳，雖然不算太多，但感覺有發展潛力。工作領域之中會獲得額外的配股，無形資產增加，生活小康。

遠行運佳，在遠行宮位的木星脫離不良相位的影響，有許多與異國人士接觸的機會，受到對方的信賴與喜愛。某些獅子座則是會因為工作，需要到海外辦一些事務，順便可以遊覽當地的風光。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星與天王星呈現合相，受到滿月能量的影響，工作有突發事故發生，有些同事甚至因此被資遣，你也可能受到無妄之災。某些獅子座則是因為收拾人留下的爛攤子，工作量暴增，每天都需要加班。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與土星呈現合相，因為許多問題的累積，對另一半的忍耐已到了極限，滿月期間雙方都十分情緒化，甚至容易分手。某些獅子座則是發現喜歡的人同時跟其他的人在搞曖昧，而決定封鎖對方。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星脫離不良相位的影響，參加店家的抽獎活動會獲得很多折扣，即便省下幾十塊，也會讓你心情很愉快。有投資習慣的處女座，會因為消息靈通，在適當的時機停損，還能小賺一些資金。

感情運方面，在感情宮位的海王星與戀愛宮位的冥王星有良好連結，與喜歡的對象發展順利，兩人關係逐漸穩定。不過在戀愛宮位的冥王星受到金星影響，逐漸顯露出來的佔有慾，也容易讓對方有壓力，最好能遮掩一下。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，與土星合相，並受到天王星與太陽影響，發現職場內不可告人的秘密，會趕緊辭職，免得捲入是非中，甚至會背負法律責任。某些處女座則是過度勞累，嚴重倦勤，想辭掉工作休息。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，與土星合相，容易吃壞肚子，腸胃狀況不佳，女性則是要注意婦科方面的毛病。骨頭、牙齒、皮膚的問題也容易在滿月期間爆發。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，目前處在工作輕鬆，職場氛圍較為友善的環境中，每天上班都十分愉快。某些天秤座則是執行完畢一些工作，現在正在一段休假的空擋。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會有許多人送你禮物，或請你吃飯，然而金星受到冥王星影響，有些人對你好的目的並不單純，最好觀察一下這些人背後的動機。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、子女宮位，與土星合相，與戀愛對象鬧情緒，會被對方封鎖，甚至直接收到分手簡訊。某些天秤座的孩子、寵物健康狀況不佳，令你十分擔憂，甚至必須在此時與孩子分離。

健康運方面，火星與天王星持續合相在疾厄宮位，受到在人際關係宮位的太陽影響，注意血光之災，容易發生意外傷害。免疫系統較為脆弱，感染急性疾病的機率較高，這段時間要特別注意身體健康與人身安全。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星與太陽齊聚志業宮位，同時在工作宮位的木星脫離不良相位的影響，工作能力受到重視，將會承接更高階的職務。但可能會調離目前的單位，到異地接受更具挑戰性的工作。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星與天王星有良好連結，會認識有共同興趣或話題的新朋友，彼此個性很投緣，會自成一個小型的團體，彼此分享新的資訊。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星與天王星呈現合相，受到滿月的能量影響，交往對象或結婚對象的脾氣難以捉摸，忽冷忽熱，雙方也常因此起爭執，同時家人會介入兩人情感問題中參戰，使得關係更為惡化。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與土星合相，某個生病的家人，病情不樂觀，讓你十分擔憂。某些天蠍座則是因為工作調整的關係，必須離開家庭、或是搬家到異地。

射手座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的木星脫離不良相位的影響，與喜歡的對象關係終於穩定下來，甚至會在此時發現已經懷孕。單身的射手座身邊會出現許多條件不錯的對象，很聊得來，彼此都有發展的空間。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，會有個很好的機會到海外出差或旅遊，食宿待遇十分高級，將會有很愉快的旅程，沒有遠行計畫的射手座，則是會與許多來自異國的朋友交流。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星與火星呈現合相，受到滿月的能量影響，會突然需要到外地出差，解決一個十分棘手的任務。某些射手座則是常有突發事故需要排除，導致每天都需要加班到很晚。

交通運方面，滿月與土星合相在交通宮位，經常使用的交通工具可能在此時壽終正寢，要換新車了。駕駛車輛要當心行車糾紛，被開罰單的機率較高，搭乘大眾運輸工具，也容易遇到不愉快的事件，這段時間需特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

遠行運方面，水星進入遠行宮位，相位良好，會有到海外出差、旅遊的機會，行程十分順利，在很短的時間便能完成許多任務，或是到想朝聖的景點打卡。某些摩羯座則是會在外住宿一兩晚，放空腦袋，轉換一下心情。

工作運方面，在面試、考試宮位的海王星相位良好，會如願進入理想的工作領域服務，雖然職等不算太高，不過附帶的好處很多，可以實現自己的夢想，對未來充滿期望。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，與土星呈現合相，當心掉錢包或值錢的物品，裡頭的個資與信用資料被盜用。某些摩羯座則是因為投資失利，或是被大型組織吸金詐騙，存款瞬間化為烏有。雞蛋不要放在同一個籃子為佳。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與火星呈現合相，受到滿月能量影響，與喜歡的對象價值觀有極大落差，雙方會因金錢與財務相關問題吵架，不歡而散。某些摩羯座的小孩或寵物身體狀況不佳，不惜傾家蕩產也想把孩子救回來。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，水星進入財務宮位，有效地利用信用卡與各種優惠方案，消費可獲得很多折扣。有投資習慣的水瓶座，可獲得可靠的內線情報，重新進場佈局，長線可期。

工作運方面，在面試、考試宮位的木星相位良好，面試新工作或是報考公職，很快就能獲得錄取通知，並分發到理想的單位服務。工作穩定的水瓶座，與大型企業或廠商順利簽下合約，在職場十分意氣風發。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與土星合相，並受到家宅宮位的天王星、火星影響，彼此之間的不愉快已擴及到雙方家人，兩人可能因此撕破臉。某些水瓶座則是因為在情感關係上不被尊重，會想暫時遠離對方，冷靜一陣子。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與火星呈現合相，受到滿月能量影響，與家人關係不佳，正在冷戰狀態。居住的地方要特別當心電器與爐火的使用，一不小心容易釀災。

雙魚座：

整體運勢

感情運佳，水星進入感情宮位，相位良好，與喜歡的對象有許多共同話題可聊，雙方的關係因此升溫。單身的雙魚座會遇到很聊得來的對象，有進一步發展的空間。

金錢運佳，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，副業經營有成，收入大幅提升。某些雙魚座則是轉換到環境較佳的工作領域，待遇有所調整，這段時間終於有脫貧的感覺。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月與土星影響，工作嚴重倦怠，會在這段時間放個長假，甚至辭去工作，好好休息一陣子。某些雙魚座的職務有大幅度的調動。

交通運方面，在交通宮位的天王星與火星呈現合相，受到滿月影響，駕駛車輛容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，交通工具當心半途拋錨故障，受困在不知名的區域，這段時間盡量少出遠門，並特別注意交通安全。

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