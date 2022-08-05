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小孟塔羅：自帶光芒！測我「萬人迷指數？」走到哪都是眾人焦點

聯合新聞網／ 文／小孟老師
圖／ingimage
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有些人一出現就像自帶聚光燈，很快就會受到到許多人的注目。如果對應到我們的生活中，就像是一票難求的歌星開演唱會、流量網紅開直播時的超人氣、支持者眾多的籃球隊比賽轉播等等。以上列舉的這些人皆是從無到有，最關鍵的是你是否具備發光特質。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，我的萬人迷指數有多少？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Holly Sierra & Toney Brooks(The Chrysalis Tarot)




A：萬人迷指數80分。(錢幣國王正位)

牌面的男子彈奏樂器，身旁坐著一隻忠犬。

A：萬人迷指數80分。(錢幣國王正位)
A：萬人迷指數80分。(錢幣國王正位)

這張牌表示你給人一種可靠的感覺，與你相處會讓人感到安心。譬如：有人跟你說了他的喜好，你便會將這些事放在心裡，並在後續相處展現出來。或是當他人向你求助時，你會很願意提供幫助等等。小孟老師在此提醒你，因為你的溫暖而靠近的人，未必人人都會真心相待，糟糕的人只想利用你。

B：萬人迷指數40分。(權杖皇后正位)

牌面的女子打著赤腳，一頭小鹿跟在身後。

B：萬人迷指數40分。(權杖皇后正位)
B：萬人迷指數40分。(權杖皇后正位)

這張牌表示你是一個表裡如一的人，對待他人會用你最真實的樣子。然而這件事情有好有壞，好的部分是喜歡你真性情，也有接受力的人會很喜歡你。壞的部分是無法接受你直言的人，可能會因此與你產生隔閡。小孟老師在此提醒你，產生隔閡的也許是你在乎的人，先了解對方再決定怎麼做較好。

C：萬人迷指數99分。(權杖國王正位)

牌面的男子坐在椅上，身旁跟著一隻小鳥。

C：萬人迷指數99分。(權杖國王正位)
C：萬人迷指數99分。(權杖國王正位)

這張牌表示在讓自己變得更好的事情上，你會付諸行動並實踐它。這種積極向上的特質，大多數人想做卻沒做到。因此，旁人眼中的你是耀眼的，這可能指外在實際層面，也可能指心智成熟部份。小孟老師在此提醒你，有些心態較不健康的人，可能因為無法與你交好，心生歹念做對你不好的行為。

D：萬人迷指數60分。(錢幣騎士正位)

牌面的男子舉起雙手，發出閃光變出白鴿。

D：萬人迷指數60分。(錢幣騎士正位)
D：萬人迷指數60分。(錢幣騎士正位)

這張牌表示你是一個心智早熟的人。因此，過去所經歷的每一件事，都會轉化成腦中的智慧之書。人們可能被你的神秘感吸引，然而你與人相處會先觀察對方，倘若他的言行讓你感到不妥，你們之間便再無深交的可能了。小孟老師在此提醒你，瞭解一個人請多給一些時間，畢竟誰都有誤判的可能。

E：萬人迷指數20分。(權杖侍者正位)

牌面的男子穿小丑裝，微微靠著身旁山羊。

E：萬人迷指數20分。(權杖侍者正位)
E：萬人迷指數20分。(權杖侍者正位)

這張牌表示你是一個目標導向的人。倘若你現在想好好拚事業，此時若有人想約你出去玩，那麼你會不假思索地拒絕。除了對你目標有益的事外，你不會想勉強自己被打擾，因此那些不懂你的人們，可能會覺得你很有距離。小孟老師在此提醒你，與眾不同是你的特色，做自己就好不要被他人影響。

小孟塔羅

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