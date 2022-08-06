十二星座／你是揮金如土還是精打細算？巨蟹貪小便宜 這2個星座省過頭

每個人的理財方式不同。有些人喜歡精打細算，把錢花在刀口上，也有人用錢比較隨性，只抓個大概就好。日本網站「占TV」最近就將十二星座的人，以不同的花錢習慣，區分成四大類別。

精打細算的類型：牡羊座、金牛座、魔羯座

這三個星座懂得將錢花在必要的東西上面，不容易產生絲毫的浪費。任憑店員再怎麼推銷，但要是他們對該商品本身沒有興趣，最終也只會回應「那還是不用了吧」。平常也會靠著自己帶便當、或者在日常用品上選擇便宜划算的東西，一點一滴地省下並累積財富。

容易浪費的類型：雙子座、巨蟹座、天秤座

這三個星座在用錢方面，比較容易出現浪費的習慣。雙子座喜歡額外購買一些其實並不需要的小物，像是便利商店的加價購贈品之類的。巨蟹座貪圖小便宜，結果容易在特價的時候失心瘋，反而一口氣花太多錢。天秤座則是社交活動頻繁，結果錢財也隨著各種應酬而飛了。

一毛不拔的類型：處女座、天蠍座

雖然節約是一種美德，不過這兩個星座經常省得太過火，一分一毫都要斤斤計較。像是團聚吃飯結帳時，處女座的就是會說出「每個人要付1001元」，連一塊錢都要算清楚的那類型。天蠍座則是存錢存到走火入魔，甚至不惜破壞現有的生活環境，也要多存那麼一點金額，像達成遊戲成就般地令自己感到滿足。

揮金如土的類型：獅子座、射手座、水瓶座、雙魚座

這類型的星座認為「錢乃身外之物」，碰到有興趣的東西花錢毫不手軟。獅子座喜歡展現氣派，招待他人時從不考慮自己的手頭如何。射手座喜歡把錢花在冒險遊樂上，追求累積浪漫的體驗。水瓶座和雙魚座則是容易在嗜好上不斷支出，或許單筆消費不算太高，但最後終究會聚沙成塔。另外，雙魚座還有碰到喜歡的對象，就會在對方身上拚命花錢的特性。