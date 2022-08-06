快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十二星座／你是揮金如土還是精打細算？巨蟹貪小便宜 這2個星座省過頭

聯合新聞網／ 綜合報導
每個星座花錢的習慣不同，有的人斤斤計較，也有人懂得精打細算。圖片來源／ingimage
每個星座花錢的習慣不同，有的人斤斤計較，也有人懂得精打細算。圖片來源／ingimage

每個人的理財方式不同。有些人喜歡精打細算，把錢花在刀口上，也有人用錢比較隨性，只抓個大概就好。日本網站「占TV」最近就將十二星座的人，以不同的花錢習慣，區分成四大類別。

精打細算的類型：牡羊座、金牛座、魔羯座

這三個星座懂得將錢花在必要的東西上面，不容易產生絲毫的浪費。任憑店員再怎麼推銷，但要是他們對該商品本身沒有興趣，最終也只會回應「那還是不用了吧」。平常也會靠著自己帶便當、或者在日常用品上選擇便宜划算的東西，一點一滴地省下並累積財富。

容易浪費的類型：雙子座、巨蟹座、天秤座

這三個星座在用錢方面，比較容易出現浪費的習慣。雙子座喜歡額外購買一些其實並不需要的小物，像是便利商店的加價購贈品之類的。巨蟹座貪圖小便宜，結果容易在特價的時候失心瘋，反而一口氣花太多錢。天秤座則是社交活動頻繁，結果錢財也隨著各種應酬而飛了。

一毛不拔的類型：處女座、天蠍座

雖然節約是一種美德，不過這兩個星座經常省得太過火，一分一毫都要斤斤計較。像是團聚吃飯結帳時，處女座的就是會說出「每個人要付1001元」，連一塊錢都要算清楚的那類型。天蠍座則是存錢存到走火入魔，甚至不惜破壞現有的生活環境，也要多存那麼一點金額，像達成遊戲成就般地令自己感到滿足。

揮金如土的類型：獅子座、射手座、水瓶座、雙魚座

這類型的星座認為「錢乃身外之物」，碰到有興趣的東西花錢毫不手軟。獅子座喜歡展現氣派，招待他人時從不考慮自己的手頭如何。射手座喜歡把錢花在冒險遊樂上，追求累積浪漫的體驗。水瓶座和雙魚座則是容易在嗜好上不斷支出，或許單筆消費不算太高，但最後終究會聚沙成塔。另外，雙魚座還有碰到喜歡的對象，就會在對方身上拚命花錢的特性。

星座 理財 日本 獅子

延伸閱讀

脾氣好不等於好欺負！踩到「這4星座」底線你要小心了

七夕情人節氣氛好…被告白就交往了？ 12星座誰容易和沒那麼喜歡的人在一起

「血型+生肖」本週財運TOP5 屬豬這組合想招財關鍵在「主動出擊」

十二星座8月運勢全解析／牡羊默默努力有成、射手過難關得這樣做

相關新聞

心理測驗／圖中先看到滿月還是金字塔？瞭解自己的職場成就感來源

許多人上班，除了薪水以外，多少都有冀望能在工作之中能夠實現自我的地方。日本網站「shinri」最近就分享一則心理測驗，可以看得出來一個人在什麼樣的狀況下，會提昇自己的幹勁。

十二星座／你是揮金如土還是精打細算？巨蟹貪小便宜 這2個星座省過頭

每個人的理財方式不同。有些人喜歡精打細算，把錢花在刀口上，也有人用錢比較隨性，只抓個大概就好。日本網站「占TV」最近就將十二星座的人，以不同的花錢習慣，區分成四大類別。

每日星座運勢／射手不可腳踏兩條船 陷入情感誤區

2022-08-06 牡羊座短評：財運較突出的一天，好好利用這股順風。【整體運★★★☆☆】單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，

一句話嗆爆！要讓12星座「惱羞成怒」就講這句：金牛被罵窮、魔羯難怪單身

每個星座都有自己的軟肋和痛點，有的時候一句話可能就會讓他熄火，無話可說，在吵架的時候屢試不爽，下面就一起來看怎麼一句話噎死十二星座吧。不過要小心，對方可能會怒火中燒、不會輕易放過你喔~這些都能刺中他們的痛點，但同時也容易讓你沒朋友，僅供參考，千萬不要輕易嘗試啊。

小孟塔羅：自帶光芒！測我「萬人迷指數？」走到哪都是眾人焦點

有些人一出現就像自帶聚光燈，很快就會受到到許多人的注目。如果對應到我們的生活中，就像是一票難求的歌星開演唱會、流量網紅開直播時的超人氣、支持者眾多的籃球隊比賽轉播等等。以上列舉的這些人皆是從無到有，最關鍵的是你是否具備發光特質。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，我的萬人迷指數有多少？

本周日立秋！ 命理師：4生肖「五福運來」財運旺翻

在裴洛西訪台帶來的餘波震盪、兩岸情勢緊張中，節氣即將進入立秋，除了局勢讓人不安外，國際天星風水命理專家邱彥龍也提醒，7月5日到8月21日這段期間火星、天王星凶星坐落在金牛座，金牛代表財富跟價值觀，意味著這短期間詐騙跟暴力集團會越來越猖狂，騙財騙色事件也會持續攀升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。