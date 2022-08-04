遇麻煩事怎麼辦？金牛躲、牡羊衝 十二星座反應大不同

日語的「腰が重い」就是指「覺得很麻煩，所以不想管，暫時裝沒事不去處理」的意思。日本星座網站分享「不能忍受麻煩」排行榜，快來看看那些十二星座最怕麻煩事，又會使出那些招數？

第1名 金牛座

金牛絕對是「腰粗嘴重」第一名，懶洋洋的金牛，就算心裡覺得「很麻煩」，也懶得說出「我覺得很麻煩」這件話。對金牛來說，出門就是麻煩，唯有美食能開啟金牛心底的開關，只要聽說「有好吃的」，金牛就不辭辛勞願意出門。

第2名 水瓶座

「只要覺得不感興趣的事就是麻煩。」水瓶對自己想做的事很積極，但對不感興趣事情卻渾然不覺。水瓶對於不想理會的事情，常以「呵呵」結尾。水瓶也不喜歡與人一對一見面，或者無緣無故地頻繁見面。

第3名 獅子座

獅子會以華麗戲劇化的表現，來避開麻煩事。他們會大驚小怪地說「這真的很難」，反覆強調很困難，內心有多掙扎，來避免處理麻煩事。

第4名 天蠍座

天蠍總是看到一切，並按照自己步伐繼續前進。在這條路上，他們不做麻煩而浪費時間的事情。

第5名 雙魚座

面對麻煩，雙魚很難下決定，優柔寡斷的他們會希望有一致的意見，所以會問不停：「好吧！那我該怎麼辦」。

第6名 射手座

射手應該是有練過「凌波微步」吧！他們總在捲入麻煩事之前就先逃走了。

第7名 雙子座

雙子在遇到麻煩的時候，會轉移焦點，順便推遲麻煩。簡單說就是「選擇用時間忘記一切」。

第8名 處女座

處女座喜歡自稱怕麻煩，但是因為細心又耐煩，他們在各種麻煩事情上總處理很好。

第9名 天秤座

天秤座怕麻煩的程度，取決於每個麻煩的內容。其中，他們最不擅長處理人際關係的麻煩。

第10名 巨蟹座

愛心滿溢的巨蟹座，一邊抱怨很麻煩，然後就去做了。

第11名摩羯座

魔羯是很認命務實的星座，即使覺得很麻煩，只要該做，不管內心再怎麼不想做，還是會認份做下去。

第12名 牡羊座

牡羊是最勇往直前的星座，可能是源於內心的正義感，或是喜歡接受挑戰的天性，不管想不想做或是周圍洋溢可能失敗的耳語，牡羊總還是熱情洋溢：「這是什麼？我要做」。