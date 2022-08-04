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七夕情人節氣氛好…被告白就交往了？ 12星座誰容易和沒那麼喜歡的人在一起

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的女性因為個性，容易和沒那麼喜歡的人在一起。圖片來源／ingimage
有些星座的女性因為個性，容易和沒那麼喜歡的人在一起。圖片來源／ingimage

七夕到來，對於已經有心上人，卻還沒正式締結關係的人來說，這時或許是個告白的好時機。不過也有的人因為個性問題，明明沒有真的喜歡對方，卻還是不知不覺開始交往了。日本網站「占TV」最近就排行12星座女性，分析哪些人最容易出現這種情況。

第12名 天蠍座

天蠍女不容易喜歡上人，不過相對而言，只要她們愛上了，就會誕生出驚人的執著。

第11名 巨蟹座

巨蟹女重視親人，儘管對喜歡的人會愛到不行，但碰到無感的對象就是提不起興趣。

第10名 金牛座

金牛女個性固執，只接受「命運的對象」，完全不給予妥協之處。

第9名 水瓶座

能不能和水瓶女交往，端看談話是否能像一般朋友一樣聊得來。

第8名 魔羯座

個性認真的魔羯女，有可能會以經濟能力、價值觀等條件挑選另一半，因此有可能和不是真心喜歡的人在一起。

第7名 射手座

若是在一起的時候玩得夠開心，射手女很有可能會一時興起，就和對方在一起了。

第6名 獅子座

如果碰上高收入、或是高社會地位的對象，獅子女就不會輕易放走這個獵物。

第5名 雙魚座

雙魚女對戀愛的悸動感無法抗拒，一旦感覺來了，就不會想太多開始交往。

第4名 牡羊座

牡羊女在聽到好閨密都有另一半時，很容易不甘心只有自己被拋下，因此積極展開追求。

第3名 處女座

處女座女性在戀愛中屬於被動的一方，她們不善於積極追求別人，而是等待另一半向她們表白。雖然無法主動示愛，不過懂得觀察人心的她們，最終仍是會找到一個內在能夠讓人放心的對象。

第2名 雙子座

雙子女有著濃厚的挑戰精神，當她們遇到感興趣的對象時，即使沒有說特別喜歡，也會秉持著「和這樣的人在一起，不知道會如何呢」的期待心裡開始交往，因此和誰都容易激出火花。

第1名 天秤座

天秤女即使不主動出擊，也會有其他對象找上門。善於言談的她們，很快就會擄獲對方的心，加上個性上比較優柔寡斷，導致最後很容易被性格強勢的人帶著走，最後很可能就算交往了，自己也會懷疑「為什麼會和他在一起呢」。

七夕 星座 情人節 兩性關係

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