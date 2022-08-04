12星座誰戀愛「反差感」最大！摩羯秒變小女人？水瓶座情緒操控大師？

12星座戀愛前後反差有多大，你的男朋友、女朋友是不是有「兩張面孔」？反差感運用的好，可以讓對方迷得神魂顛倒，一天一個樣，把他迷得不要不要！今天我們將12星座分三組：最會撩撥人心的「戀愛反差insider」、最懂供需平衡的「戀愛反差follower」、人前人後兩樣情的「戀愛反差ousider」，每個星座製造反差感手段皆不同，請斟酌運用！

□ 戀愛反差follower組(讓對方情緒起落，成為你的follower) □ 戀愛特徵：小貓和老虎的差別，平時獨立自主，在一起時黏人嬌滴滴、偶爾很兇。 □ 代表星座：雙魚座、摩羯座、水瓶座、天秤座

👉雙魚座：雙魚座談起戀愛可強可弱，一鍵轉換！雙魚座在商場能當個女強人，每天看她在簽合約、到處演講的強勢模樣，晚間她上了對象的車子，秒變可愛小貓咪，用娃娃音跟對方說：「寶貝，我好餓！帶我去吃好吃的嘛～～～」這種專屬劇情只給戀愛後的對方看到，也難怪在車上等待，刷完雙魚座工作限動狀態的男生，看到雙魚座一上車就瞬間反差，內心的波濤洶湧就整個爆發囉！

👉摩羯座：摩羯座是標準戀愛達人，他們把戀愛當作事業在經營，每個戀愛對象都是他的重點客戶，要抓住客戶的心，你一定要很有本事讓對方成為你的粉絲！別看摩羯平時冷冰冰，如果他要製造反差感，從網路一路延伸到房間，他可以打扮成50種夢幻模樣成為甜心，也可以一秒變成鞭打你的S女王！換言之，摩羯如果要操控對方的心，他會先以觀察+行動，等待時機出手，立刻就把對方給拿下！

👉水瓶座：戀愛高階班的水瓶座，都是獨立與柔弱的綜合體！水瓶座最厲害的是「用腦袋在談戀愛」，他們永遠知道什麼時候該給糖、什麼時候可以消失、什麼時候可以把你折磨得牙癢癢，而他自己依舊不動如山！水瓶座戀愛經驗如果越多，他的冷熱機制就會調節得越好，所以往樂觀方面來說，高階水瓶給你的戀愛經驗，冷冷熱熱，肯定是充滿難忘回憶的！

👉天秤座：天秤座在戀愛中，其實很難完全配合別人，但他可以假裝配合演出。天秤座在親密關係當中往往都是「大女主」、「大男主」的角色，因為他長期都把公關臉給外界了，回到與你的親密關係，他只想要「做自己」！天秤座就很適合M屬性的伴侶，當時第一眼被天秤的禮貌與溫和給煞到，交往後才發現他是隻不好惹的大老虎，這種反差感，我想你嚐起來應該挺爽的？