穿越回古代！看看各命格「前世」曾是什麼身份？

大家知道古書是如何分析紫微主星的嗎？雖然有些觀念到現代已經不適用，卻也有不少特質仍然非常神準。這次科技紫微網就要帶著大家穿越時空，看看你的主星在古代是什麼身分？其中又有哪些奇妙的特質呢？一起來了解吧！

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七殺：大將

被古書稱為「將星」的七殺，剛烈直爽。正所謂勇者必狠，在亂世時七殺能以梟雄之姿揭竿而起，在戰場上他亦是驍勇的猛將。卻也因為個性太強，不輕易服人，難免有孤獨感；即便屢立戰功，仍要面對人生大起大落的坎。是喜是憂，就看七殺如何在人生的戰場上抉擇了。

破軍：前鋒

破軍與七殺同樣是行動力強的主星，而破軍又更加帶有喜新厭舊、勇於嘗試的特質。古書稱破軍為「耗星」，正是形容破軍擅長開拓的天性，就有如戰場上的前鋒，對於未知的前方總是躍躍欲試。即使面對同樣的事情，破軍也喜歡破壞式的創新，持續求新求變，幾乎停不下來。

廉貞：鏢師

相信大家在古裝劇裡一定看過「鏢局」這個行業吧！他們負責護送客人或者貨品順利抵達目的地，相當帥氣。古書認為，廉貞適合武職，這是因為事業心重、傲氣十足的廉貞，若從事安穩文職，很可能坐不住，不如當個往外跑的鏢師，不但能到處趴趴走，在江湖上還能建立名望，這些特性確實特別適合廉貞呢。

貪狼：商賈

古書認為貪狼是第一大桃花星，又有桃色風波纏身的刻板印象，但其實這都是反映貪狼長袖善舞、擅長交際的特質。在做生意不像現代這麼便利的時代，貪狼人脈廣，足以打通各路關係，又對經營事業有獨到眼光，比起其他主星，更有可能當個生意人，甚至富甲一方呢！

紫微：君王

古人認為紫微是帝王的象徵，男命權傾天下當君王，女命掌管後宮當皇后，是大富大貴的吉命。從個性面來看，紫微的傲氣不像開創型主星那麼外顯，也不會衝動行事，往往能善用手段，有計劃地朝高位邁進，並透過管理的方式讓每個人順利分工合作，確實很有當領導人的風範。

天府：王爺

說到「有錢有閒」的主星，天府肯定榜上有名！這與實際財務狀況無關，而是源自古書認為天府是「南斗星主」，就好像偏安一隅的王爺，遠離權力風暴，但又保有尊貴生活，所以悠閒自在，樂於享受。天府不為小事計較，反而能得人心，真的很像古裝劇裡逍遙過活的王爺呢！

武曲：武將

武曲跟七殺都有將士之風，但七殺的殺氣過盛，不受控制。武曲則有聽命行事、按部就班的特質，可以當主帥的心腹。另外，武曲懶得逢迎拍馬，不重視人和，一生都要面對「孤高」的人生課題，如果當文官，或許很難在狡詐的官場裡獲得賞識，不如擔任武職還自在一些。

天相：宰相

天相在古書裡稱為「印星」，是一顆「宰相之星」，就像帝王身邊掌管大印的高官，除了能力強以外，更要獲得上層的信任，謹慎踏實、優雅體面的特質正是他受重用的優勢。大家都知道伴君如伴虎，天相即使身處高位，也會避免功高自滿，會安於本分，樂於管理、提攜下屬，成為承上啟下的重要角色。

太陽：使節

光芒四射的太陽，古書稱為「貴星」，能言善道，是當外交官的人才。身為使節，需要把個人安危放一邊，以君王的代言人身分訪問陌生國度，為自己的國家爭取利益、鞏固盟友。即使受委屈，也要隨機應變化解難題，斷不可失禮、失格，這正是太陽星的特質！

巨門：諫官

現代對律師的印象是辯才無礙、地位崇高。在古代，這門職業稱為「狀師」，被認為是搬弄是非的角色，形象不太好。也因為如此，有狀師特質的巨門，就像是一顆不受歡迎的「暗星」。但其實巨門的能言善道、直言不諱，如果能夠當上直言規勸的「諫官」，專門彈劾缺失，照樣可以大大發揮唷！

天機：軍師

古代不少軍師都有天機的特質。他們的思考能力非常強，雖然可能行動力稍弱，但沒有關係，因為軍師的強項在於分析情勢、提出相應對策，甚至有時需要他們籌謀一些石破天驚的妙計，在劣勢時扳回一城。運籌帷幄之中，決勝千里之外，這些全仰仗天機的足智多謀，「智多星」的稱號可謂名不虛傳。

太陰：師爺

太陰即是月亮，月亮是借太陽的光而發光，這也反映出太陰不想受人注目，只願默默輔佐的特質。這樣的角色就像縣太爺身旁的師爺，顧前顧後，出謀劃策，由於責任不在自己身上，反而更能如魚得水。他還負責受理陳情、管理收支，把瑣碎的事情整理得有條有理，這也是太陰非常符合師爺角色之處。

天梁：夫子

在古書中天梁有「蔭星」、「老人星」的稱呼，因為古人認為「老」是年歲的累積、智慧的沉澱。而天梁很喜歡諄諄教誨、春風化雨，當老師再適合不過了。隨著教學經歷的增加，他能卓然成一派，又始終能保有教育熱忱。不論是學堂裡講解經書的教師，還是周遊列國傳達理念的思想家，都是天梁大展身手的舞台。

天同：嬪妃

古書說天同有偏房命或繼室命，究竟是怎麼回事呢？這是因為天同的個性溫和不爭，寧可避開爭權奪利的煙硝戰場，在自己的小世界中悠然自得。就好像後宮裡的嬪妃，除了那些想耍手段鬥倒其他人的人以外，天同這一類的妃子則能悠然享受著富貴生活，心寬不計較，反而能人緣更好、活得更自在。，在自己的小世界中悠然自得。就好像後宮裡的嬪妃，除了那些想耍手段鬥倒其他人的人以外，天同這一類的妃子則能悠然享受著富貴生活，心寬不計較，反而能人緣更好、活得更自在。

這篇分析是想要讓大家更了解紫微主星的特質，也能夠從角色的對照之中發掘自己的天賦。更可見，命理不只是未卜先知，也是非常實用的工具，絕非迷信唷！

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