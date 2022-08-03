七夕起「4生肖財運旺爆」：屬兔升官加薪 屬虎投資大旺

一年一度的七夕就要到來，相傳這一天是牛郎和織女相會的日子，因此七夕也對戀人們別具意義。命理專家小孟老師替大家整理了七夕起財運旺爆的4個生肖，快看自己有沒有上榜吧！

生肖龍的人：家運亨通，帶旺家人。

屬龍的人七夕之後家運非常好，一家人可以和樂融融，倘若你有什麼想法，或想投資什麼標的物也可以跟家人說，全家人都會因為你說的標的發大財。

生肖兔的人：升官加薪，業績攀升。

想要升官加薪的朋友，七夕當日可以跟主官提示一下，說不定主管會幫你調薪，若有想換單位的人，也可以在七夕後第一天提出說不定能達成心願。

生肖馬的人：機會湧現，旺到破表。

七夕當天若能向神明祈求財，財富財運能量會快速提升，由其是創業的人效果會更好。

生肖虎的人：投資大旺，找到財源。

屬虎的人，在七夕過後可加碼一些股票基金，若手上有不錯的標的建議不要賣繼續投資會賺錢。