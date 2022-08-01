桃花爆發！七夕「最有機會脫單的星座TOP5」：射手被告白機會多

七夕情人節是個戀人的代表性節日，有的朋友藉此即日在一起成為戀人，有的戀人則順理成章共組家庭，而想要脫單的，通常可利用這機會來告白。單身者不管有無焦慮或不安，只要把握方法與時機，告白就有機會，想在今年脫單的朋友，就好好看這篇文章吧！最有機會脫單的星座前五名。

TOP 5：巨蟹座

巨蟹座是很在乎感情的星座，而大部份的單身巨蟹座，則會維持好自己的形象，會把外表保持得看起來是很不錯的狀態，尤其在七夕情人節，行為表現得更有親切的魅力、好親近的感覺、優雅的儀態，盡量以舒適美觀來展現自己。不論有無伴侶，總會特別喜歡與人打交道、進行社交活動，表現上也是給人比較浪漫的感覺，所以也容易引起異性的留意。特別是巨蟹座細心體貼、溫和有禮的表現，總給人印象深刻，因為在七夕受告白的機會是很高的。

TOP 4：牡羊座

熱情與精力旺盛的牡羊座，總是能吸引別人的留意，懂得表現自己，尤其是單身牡羊，七夕節更容易有獨特魅力的氣息，在贏得異性目光方面，省下不少功夫。所以已經有追求目標的人，牡羊座朋友可以好好努力，若能懂得在七夕時，運用身邊的資源來贏得對方芳心，再配上木星的加持，幸運就能隨時在身邊。只是這期間內心比較有面子的問題，會有自我尊貴的想法，只要調整好心態，展現最好的自己，脫單指數還是很高的。

TOP 3：射手座

射手座在七夕的那幾天，會給人獨立不平凡的感受，相處容易有愉快的氛圍，讓人會喜歡與射手座一起玩樂，與射手本身特質很相像，會有近水樓臺先得月的想法，所以容易受到很多暗戀者的告白。不過射手座比較偏好自由、享樂的觀念比較重，儘管不會拒絕戀愛的機會，但也不太會安定下來主動找人戀愛，除非暗戀者的條件不錯，否則射手座很難動心。因此七夕這期間多半是被告白的機會多，想追求射手座的人，需要更用心表現自己才行。

TOP 2：雙魚座

雙魚座若是有想要脫單的，七夕這幾天本身會散發甜蜜的性情跟魅力，自然會有異性的靠近，此時可以好好的打扮，來讓氣場更加明顯不同，男俊女美，會將桃花運帶出來，容易放電吸引到更多異性眼光，戀愛脫單的機會大增。不妨多點社交活動，或是接觸跟音樂、戲劇、藝術相關的活動，能遇到不錯的對象，除了對象比較不容易出軌，也很在乎情感的安全感，所以還會帶點結婚的想法，可以多加留意。

TOP 1：處女座

單身的處女座在七夕這幾天，對感情有炙熱的渴望，也十分大膽，受到行運的影響，會相信命運是由自己掌控的，所以會變得異常主動。而且感情多半會因為大膽的行動而有好的結果，若不在乎戀愛節奏的，還可能很快的會有性愛、情慾的事件發生。除了脫單，也有結婚的機會，已有打算求婚或進入家庭生活的，可以好好把握好時機，趁著情人節當天的好機會，精心布置個燈光美氣氛佳的環境，大膽求婚吧！