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「血型+生肖」本週財運TOP5 屬豬這組合想招財關鍵在「主動出擊」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本媒體分析血型與生肖，公布本週的財運走向。圖片來源／ingimage
日本媒體分析血型與生肖，公布本週的財運走向。圖片來源／ingimage

新的一週，每個人的運勢又將重新洗排。日本網站「ananweb」以血型與生肖進行分析，選出在這一週裡頭，財運最旺的五個組合。

第五名 AB型+屬羊

這組合在本週有著平穩的財運，不太需要擔心金錢方面的困擾。也有機會在偶然之中，碰到特價或者小贈品等等的優惠。平時若能多加留意錢包，把不必要的發票、折價券清除，有助於提升運勢。

第四名 B型+屬馬

這組合在本週，將能獲得許多開拓財源的情報。若是自己能從中感到興趣的項目，不妨就放手試試看，未來甚至可能成為主要的收入來源也說不定。在購物時若感到猶豫，推薦以「買這東西後一年會如何」方式去想像，好做出選擇取捨。

第三名 A型+屬蛇

這組合平時就有簡約、禁慾的傾向，多虧了這些習慣，至今也已累積了不少財富。而就在這一週，正好碰上花錢購物的好時機，前半段適合購買泳裝等夏天物品，後半段則推薦下手已經期待很久，但因為價位偏高而遲遲沒有買下的物品。重點在於買了之後，自己會不會出現「真幸運」的感覺，是抉擇的參考方法。

第二名 O型+屬龍

這組合在這一週，只要能夠掌握情報，就能掌握財運。有空不妨動身四處打聽，或許就能得到工作的商機，又或者划算的購物情報。而在本週所買下的東西，都是能帶給自己財運的金蛋，好好妥善利用為上。

第一名 AB型+屬豬

靠著自我實力，讓財運突飛猛進的一週。想要招財不妨主動出擊，例如「這星期要存XX元」、「整理不必要的東西」、「學習理財方面的訣竅」等等，靠著完成這些任務，也能培養出驚人的集中力。購物方面則是先下手為強，最好比人早一步搶得先機。不過投資的話得採取慎重的策略，出手前最好先仔細研究過。

財運 理財 生肖運勢

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