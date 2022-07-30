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心理測驗／碰上你就沒轍 團隊中誰是自己難招架的「天敵」

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己遇上哪些人總是不知所措。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己遇上哪些人總是不知所措。圖片來源／ingimage

每個人的性格不同，因此擅長與什麼樣的人相處也各自不同。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己對什麼類型的人最難以招架。

請問：下面這張圖片，你認為它是什麼呢？

這張圖片的東西，你認為最像什麼呢？圖擷取自TRILL
這張圖片的東西，你認為最像什麼呢？圖擷取自TRILL

A 棒球手套

B 水餃

C 萵苣菜葉

D 壽司草

選擇A棒球手套的你，天敵類型是「散漫的人」。你是個重視感情及團體協調性的人，因此若是眼前出現個性散漫的人，你一定會覺得「放著他不管可不行」，而主動出手幫忙。不過有時這也替自己帶來不少麻煩，根據情況的不同，偶爾將精力花在更重要的同伴身上，或許才是好的作法。

選擇B水餃的你，天敵類型是「愛撒嬌的人」。你是個非常努力向前的人，只要稍微加點燃料，你就願意赴湯蹈火在所不惜。所以一旦別人向你撒嬌，想要你幫忙完成某件事情，你是很難出言拒絕的。偶爾也對他人嚴厲一點，才不會讓自己的壓力太大。

選擇C萵苣菜葉的你，天敵類型是「嚴格的人」。你是個內心纖細而溫柔的人，但換個角度來說，也有著缺乏自信，一舉一動都在乎他人眼光的問題。因此碰上嚴厲的人，這樣的缺點也會被放大，變得整天在意自己哪裡沒做好。相對地，如果和善於誇獎人一起共事，你就能越做越有心得。

選擇D壽司草的你，天敵類型是「善於誇獎的人」。你是個喜歡默默努力，對於鎂光燈感到害羞的人。因此別人就算是出於好心，當眾稱讚你的所作所為，還是會讓你感到難以招架。如此一來，只能自己想辦法保持一些距離，遠離自己不擅長應對的環境。

心理測驗 職場

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