小孟塔羅：天氣熱就火爆？抽一張牌測「你的耐心指數」

三顧茅廬是指東漢末年劉備三次到諸葛亮的住處，請他出山輔佐自己的事件。此事件最早見於諸葛亮的《出師表》，該文提到劉備「三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激」。當初若不是劉備的耐心，最終也無法求得千古賢才。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，你有沒有耐心？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Giordano Berti & Bepi Vigna(Tarot of the Druids)

A：沒耐心指數99分。(皇帝牌正位)

牌面的男子留著大鬍子，用手翻找包包裡的東西。

A：沒耐心指數99分。(皇帝牌正位)

這張牌表示當你因不順的逆境感到不適時，你會想要趕快將事情導向你要的方向。也就是說，當你遇到不能理解或不能接受的狀況時，你可能會立刻向對方表達你的訴求，並希望對方能做到你能接受的方式。小孟老師在此提醒你，記得別被自己的情緒給拉走，用理性、不帶刺的口吻表達才較好。

B：沒耐心指數80分。(聖杯九正位)

牌面兩個女子拉著白布，一個長者將水倒在中央。

B：沒耐心指數80分。(聖杯九正位)

這張牌表示當你面對不那麼在乎的人事物，你便會將自己的重要性擺在第一位。換個說法，倘若你今天面對在乎的人事物時，你便會自動將做自己的那面隱藏住。所以你有兩個反差極大的面向。小孟老師在此提醒你，認定在乎與否需要時間見證，也就是在判斷尚未明朗前，別太做自己才不會後悔。

C：沒耐心指數40分。(月亮牌正位)

牌面的男孩坐在鹿背上，他們一起望著天上月亮。

C：沒耐心指數40分。(月亮牌正位)

這張牌表示當你處在沒有把握的狀態時，你很容易直接往不好的方向去思索。這側面說明了你的危機意識很強，因此，為了不讓事情往壞的方向發展，你會很有耐心的等待或學習，直到不安的感覺完全不見為止。小孟老師在此提醒你，敏感的人往往會給自己壓力，如果沒有適當紓發可能會生病。

D：沒耐心指數20分。(聖杯八正位)

牌面的男子頭上戴桂冠，右手握著樹枝思索事情。

D：沒耐心指數20分。(聖杯八正位)

這張牌表示你知道一直煩惱對事情不會有幫助。因此，當你今天遇到讓你煩心的事情時，你會思考要如何才能夠解決問題。畢竟問題解決了煩惱才會消失，所以你會選擇用面對的方式處理它。小孟老師在此提醒你，別忘了你並不是只有一個人，不妨跟你信任的人聊一聊，也許會有靈光乍現的idea。

E：沒耐心指數60分。(權杖五正位)

牌面兩個女子拉著白布，兩個男子用樹葉在比劃。

E：沒耐心指數60分。(權杖五正位)

這張牌表示當出現矛盾的狀況時你會想要逃離。這指的是團體之間的各自表態，或內心出現了兩種不同的聲音時。這種狀況會讓你感到煩躁，當下你會想做出抽離的動作，可能是實際行為或精神層面。小孟老師在此提醒你，這其實是訓練抗壓性的一種方式，如何在其中找到平衡點，會是能讓你成長的關鍵。