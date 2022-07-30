12星座「8月運勢排行榜」揭曉！第3名工作如魚得水 單身也很熱門

火星進入金牛座與天王金牛合相，這個月社會氛圍容易有一些比較火氣、衝動、暴力的事件發生，若是你身旁有這樣的情況，記得要閃遠一點，或與人對應時不要過度情緒化衝動，容易會有紛爭，另外注意交通安全，不管是開車騎車留意規則，這個月份大家的經濟壓力會比較大，若是平常愛花錢的人一定要注意開支問題，不然容易花錢不知去向，多作一些運動會對身心平衡有幫助，在處理事情上也會比較理智清晰。

第12名：魔羯座

工作操勞，情感尋找話題

魔羯座本月職場運勢，最近會覺的身體有過勞的感覺，若是你把工作排的太滿，建議這個月可能要為了身體健康作一下調整，若是照之前的工作模式，身體很容易會出現當機情況，給自己安排一些對身心都舒服的活動，另外想變動工作的朋友先緩緩不要著急，近期談的工作容易會有薪資福利沒有談到位的情況，還是慢慢找慢慢思考自己要什麼比較重要，不要急於變動。

在情感方面兩人最近相處上有點悶，需要找一些共同興趣的事物進行，這樣才能增進感情，單身的朋友們，你實在是太呆板了，容易被某些條件困住不管是對別人或對自己都是，給自己一些彈性的可能性也許你會遇到更多對象供你選擇。

財運方面，一步一腳印的理財方式比較可以累積財富。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★

幸運色:紅色

貴人:水瓶

小人:牡羊

第11名：處女座

工作苦悶，情感多些陪伴

處女座本月職場運勢，這個月在工作上會有一種苦悶的感覺，你是個工作認真的人，但這個月工作的成果沒有想像中來的順利，所以你容易會有自我懷疑的想法，但就穩住自己的腳步踏實的作事就好，就算目前達不到你想要的成果也先不要責怪自己，屬於你的時機還未到。

在情感方面有情人者需要一些陪伴的感覺，你平常總是各忙各的，要找時間關心一下情人，單身的朋友們，你們很容易錯過一些欣賞你的人，他們總是默默的愛你，若是你發現有誰對你好而你剛好也喜歡他，可以給對方一些回應也許會有一些機會進展。

財運方面，需保守理財才能累積財富。

工作運勢:★★

愛情運勢:★★★

幸運色:粉紅色

貴人:金牛

小人:獅子

第10名：金牛座

工作行動力強，情感不宜爭吵

金牛座本月職場運勢，這個月火星進入金牛，會讓金牛座的人感覺行動力都熱了起來，跟以往比起來也比較衝的感覺，若是有什麼新計劃想要實施，可趁火星在的這段日子衝刺或開創你想作的事情，另外情緒也會比較浮燥一點，若是遇到一些不如意的事，請用安全的方式解決，不要跟人有不愉快才是。

在情感方面最近容易與另一伴爭吵，但都是為了一些小事，不要為了爭輸贏讓兩人不愉快，單身的金牛朋友們，你們以往很容易單戀一個人沒有行動，但這個月是適合主動的日子，若是你有心儀的對象可以大方的邀約，也許成功機會是大的。

金錢方面之前有想作投資理財的朋友，可以慢慢規劃有不錯的進場時機。

工作運勢:★★★

愛情運勢: ★★★

幸運色:水藍

貴人:魔羯

小人:水瓶

第9名：雙子座

工作壓力頗大，情感多給空間

雙子座本月職場運勢，這個月份會覺的工作壓力有點大，尤其是上司主管對你的期望會特別多，雖然你對自己是沒什麼信心，但你是有機會承接一些責任重大的任務，所以需要有耐心應對這個過程，若是有不會的地方也可以請教上司，他們會給你正確方向的指導。

在情感方面有情人者最近容易會覺的心煩，因為與另一伴常常為了一些小事吵架而且沒有共識，也許你們兩需要給彼此一些獨處的空間，讓各自去作喜歡的事，不要拘束太多，這樣也許感情會更加溫，單身的朋友們，你們近期會有長輩想給你介紹對象，若是你不反對是可以認識看看，也許會有發展的機會。金錢方面，容易聽信別人的方式投資，但沒有自己的主見這樣很容易有風險。

工作運勢:★★★

愛情運勢:★★★

幸運色:白

貴人:金牛

小人:射手

第8名：天蠍座

工作有些壓力，情感分享心事

天蠍座本月職場運勢，最近在工作上會有種莫名的壓力，不是因為什麼人對你不滿，而是你對於工作上計劃趕不上變化的事，有點無可奈何的感覺，這個情況可能還需要再一陣子，你一定要有耐心應這個過程，另外家裡可能會有些事讓你擔心，你可能邊工作也需要邊花心力想家裡的事，若是負荷不來一定要告知同事讓大家分擔你的事務，你才不會壓力過大。

情感方面有情人者需要另一伴的關心，這樣才會覺的有被體貼的感覺，若是有心事也能分享給另一伴知道，對方是可以協助你度過這過程，單身的朋友們，容易被過去的感情影響，若是想發展新戀情一定要下定決心重新出發，不要留戀過往的情況，這樣才能突破。

財運方面，會有情緒性的花費，要有所控制才是。

工作運勢:★★★

愛情運勢:★★★

幸運色:黃色

貴人:射手

小人:雙魚

第7名：射手座

工作容易爭吵，情感各說各話

射手座本月職場運勢，這個月與同事相處上容易會為了一些小事而爭吵，雖然這對大家來說沒什麼，但溝通的口氣情緒反而容易讓彼此雙方有誤會的感覺，也許可以先用訊息的方式來應對可以讓兩人的口氣好一點，另外可以多留意一些學習的課程，讓自己的能力更進步，在職場上更有競爭力。

情感方面有情人者容易兩人在談話上不在一個點，會有各說各話的感覺，若要討論重大事情時務必確保兩人情緒平穩再說，單身的朋友們你很容易有大而化之的現象，喜歡你的人其實已經暗示你很久了，但你總是察覺不到，要用心留意才是。財運方面，容易聽信別人的說法而投資沒有評估自己的能力，這樣容易因小失大。

工作運勢:★★★

愛情運勢:★★★

幸運色:綠色

貴人:巨蟹

小人:獅子

第6名：水瓶座

工作嚴格檢視，情感沒有自信

水瓶座本月職場運勢，土星目前持續停留在你的一宮，對於你來說你會覺的作什麼事都有種悶悶的感覺，在工作上也容易被比較嚴格檢視一些表現，別人出錯可能不容易被發現，你的部份反而容易被放大缺點，也因為如此你在這段期間也要好好檢視自己．是否有需要反省或學習的空間，只要你願意虛心學習一定會有所成長。

感情方面容易對自己沒自信，即使有對象也容易受對方心情影響，你需要多肯定自己一些，不然另一伴跟你相處也會覺的累，好像隨時要留意你的玻璃心，單身的朋友們，現在不要急於想戀愛，把自己先照顧好。

財運方面，雖然你會想要作一些理財投資，但還是要走保守路線的理財方式對你比較好。

工作運勢:★★★

愛情運勢:★★★

幸運色:金色

貴人:雙魚

小人:天蠍

第5名：雙魚座

工作被人看見，情感過於擔心

雙魚座本月職場運勢，木星目前在你的一宮，你的能見度提高很多，不管是在人際或職場上你的表現總是很容易被看見的，若是你有企圖心想往上，一定要趁這波木星的助力好好展現或爭取你想要的機會，是很容易得到你想要的，另外想變動工作的雙魚朋友們，這個月份也很容易會有好的工作機會出現，要好好把握。

情感方面有情人者容易會擔心你，因為近期你太受大家歡迎，也比較重視朋友，另一伴有被你忽略的感覺，若是你在乎對方一定要多關心彼此的心，單身的朋友們，容易有選擇困難，因為太多人對你示好導致你不知如何選，還是要先好好相處再決定，不然容易選錯人。理財方面，要維持有紀律的投資方式，才會讓你在理財方面有成效。

工作運勢:★★★★

愛情運勢:★★★★

幸運色:咖啡色

貴人:水瓶

小人:牡羊

第4名：巨蟹座

工作人際提升，情感多些報備

巨蟹座本月職場運勢，這個月容易受金星的影響，在人緣方面有很多的助力，另外大家對你的能力貢獻，也看在眼裡以往你總是很低調，但這個月的表現很容易讓大家發現，你可以好好展現你的能力會讓人印象深刻，另外想換工作的朋友們，你們在面試給人的第一印象也會還不錯，一定要作好禮儀方面的準備，不要妄費這些機會。

感情方面另一伴對你容易會有不安的感覺，因為你的身邊出現一些欣賞你的朋友，另一伴總是會疑神疑鬼，為了讓對方安心還是要報備一下。

財運方面，之前所投資可能有些波動，若是讓你覺的睡不著，你可能要調整你的投資方式才行。

工作運勢:★★★★

愛情運勢:★★★

幸運色:紫色

貴人:天蠍

小人:牡羊

第3名：天秤座

工作如魚得水，情感熱門人物

天秤座本月職場運勢，金星與木星這個月分別落在你的事業與貴人宮，這個月在工作上是如魚得水的情況，也因為這樣你作什麼事都很容易被肯定，但也因為如此不能太得意忘形，因為有人喜愛而在工作上使用特權的情況，這樣時間久了容易會烙人口舌，另外想變動工作的朋友們，也會有以前的同事朋友幫你介紹，會有不錯的機會可以發展可多把握。

情感方面，你的另一伴特別的欣賞你的能力，對你作的任何事也很支持，而你們的關係也會因為這樣而更開心，單身的朋友們，你在別人眼中是熱門人物，其實有人欣賞你很久了，只差你有沒有要給別人機會。

財運方面，對理財會有很多想法，但你都沒有腳踏實地的存錢，切記存錢對你來說比較實在。

工作運勢:★★★★

愛情運勢:★★★★

幸運色:灰色

貴人:雙子

小人:巨蟹

第2名：牡羊座

工作被人重視，情感不宜自大

牡羊座本月職場運勢，這個月對於牡羊座來說木星進入你一宮，你會覺的比以往都還有忙很多，一個部份是你的能見度變高，一個部份是你有愈來愈被重用的機會，也因如此要好好發揮你的能力，在這波會被看見的日子，另外想變動工作的牡羊座很適合走外商或國外的工作機會，別人對你的印象會很好，可爭取看看。

在情感方面，最近你的另一伴覺得你有點自大，所以相處起來會覺得你難溝通，雖然近期你有點大頭症，但還是要有耐心傾聽另一伴的心聲，感情才會穩定，單身者你是很熱門的人選，可以在這個月多拓展人際會遇到還不錯的對象。

財運方面，容易大手大腳的花錢，要有所節制才是。

工作運勢:★★★★

愛情運勢:★★★

幸運色:白

貴人: 射手

小人:魔羯

第1名：獅子座

工作效率提升，情感多花時間

獅子座本月職場運勢，這個月的工作節奏會有種明顯變快的感覺，與人溝通也比較有效率，若是想要完成的事情這個月份可以多排一點，完成度會高滿多的，另外你的角色在公司裡是可以給人一些意見想法的人，在會議上可以多分享你的見解，讓大家了解你的想法同時也讓某些人學習受用。

情感方面有情人者需要多花點時間相處，你們可以製造一個小旅行增進感情，或安排一些驚喜讓你的情人知道，你對他的用心。

財運方面最近容易在理財方面有些想法，雖然想作的很多，但還是要衡量自己的能力去作，不要衝動事而犯下大錯。

工作運勢:★★★★★

愛情運勢:★★★★★

幸運色:黑色

貴人:處女

小人:魔羯