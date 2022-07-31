殺破狼周運勢／2星座金錢運好「有加薪機會」摩羯嫉妒心不要太強

殺破狼2022年8月1日～8月7日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，處理事務的效率變快，在預期進度前就把工作完成。在志業宮位的冥王星受到金星影響，某些白羊座因為特定因素在家辦公，雖然寂寞，但反而比上班時間的效能更好。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與木星有良好連結，有喜歡的人不防大膽追求，會有意想不到的發展。某些白羊座會砸下重金討好喜歡的人，但要當心影響自己的生活費。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星與天王星呈現合相，受到土星與太陽影響，交際應酬與吃喝玩樂方面的開銷太多，發薪之前的經濟狀況十分困窘，某些白羊座拼命接外快，卻常有預期外的支出，生活被錢追著跑。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到天王星與火星影響，某個朋友找你合夥投資或是借錢，肉包子打狗，有去無回，雖然金額不算大，但目前經濟狀況不寬裕的你其實是很需要這筆錢的。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，水星進入感情宮位，與喜歡的人有許多說話聊天的機會，關係也因此有所進展。單身的金牛座，會因為網路平台或是媒體認識聊得來的新對象，會進一步想與對方見面，看看是否有發展機會。

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，不論遇到多困難的問題阻擋，也會想辦法喬出假期，參加某個期間限定的活動。某些金牛座會挑戰難度較高的遠征運動或環島旅遊，到很多地方旅行的野心可以一次實現。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星與火星影響，計畫總趕不上變化，原以為可以穩當實現的計畫出現變數，使你無法回頭，兩方落空。某些金牛座則是在不友善的環境中工作，身體有過勞的現象。

健康運方面，火星與天王星合相在健康宮位，每天過度疲累，免疫系統下降，長出不明疹子，還起水泡發炎。這段時間注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時也要注意人身安全。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，暫時脫離職場風暴，討厭的同事有一陣子不會上班，工作心情好很多。某些雙子座接受了一份輕鬆的主管職工作，可以決定自己上下班的時間，生活感到十分愜意。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與學習、旅遊宮位的太陽有良好連結，有好朋友揪團一起學習某個課程，一起探討會進步得十分迅速。某些雙子座則是會與親朋好友組團一起去旅遊。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到冥王星影響，對某個限量款的明星商品有執念，就算花更多的金錢競標也在所不惜。有投資習慣的雙子座，太過於迷信某支績優股，但指數一直往下探，目前虧本套牢，無法出脫。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到金星影響，單身者會被社經地位較好的對象吸引，但對方可能醉翁之意不在你，而是想吸金或騙砲。某些雙子座容易空虛寂寞覺得冷，尋求一夜情解決生理的需求。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，在職場中的努力終於獲得認可，而去承接一個重要的主管職務，未來前途可期。某些巨蟹座藉著傲人的履歷，被挖角進入大型組織工作。

旅遊運方面，水星進入旅遊宮位，會計劃一個短程的旅行，有效率的遊覽許多想打卡的景點、品嚐當地的美食，購買著名的伴手禮，將整個旅程的時間發揮到極致。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的金星受到感情宮位的冥王星影響，對方或你的佔有慾使得這段關係變得不愉快，兩個人常因為自由被彼此束縛而爭吵。某些巨蟹座會發現喜歡的人內心有不為人知的陰暗面，對自己的戀人產生疑慮。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與火星呈現合相，並受到太陽與土星的影響，與某些不可理喻的人發生糾紛，甚至需要尋求法律途徑解決。某些巨蟹座會被一些朋友情緒勒索，在一些團體或個人交情上需要付出一些代價。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，會受到海外人士或機構的邀請，參加某些重要的活動。某些獅子座最近會認識許多異國的新朋友，意外地沒有文化隔閡，覺得十分新鮮。

金錢運方面，水星進入金錢宮位，會傳來薪資調升的好消息，雖然不算太多，但不無小補。有投資習慣的獅子座，雖然市場十分混亂，但因眼光獨到，投資的標地十分穩當。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星與土星合相，受到夥伴宮位的土星與命宮的太陽影響，對不公平的事據理力爭，卻換來同事們的奚落，一旦成功了，這些功勞又被他人收割，會開始厭惡如此現實的職場環境。

感情運方面，在感情宮位的土星受到天王星與火星影響，喜歡的人脾氣與想法不太受控，你會覺得與對方的未來充滿變數。某些獅子座會覺得與喜歡的人價值觀逐漸分歧，愛情因此冷卻下來。

處女座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的海王星相位良好，與喜歡的人一起享受美食，到處遊玩，製造許多美好的回憶，生活十分甜蜜愜意。不過戀愛宮位的冥王星受到金星影響，某些處女座會被勾勾纏的人士追求，甚至有伴侶了也想橫刀奪愛。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，會想做些代購、團購，或出租不動產、動產，增加不少被動性收益。有投資習慣的處女座，投資標的一支獨秀，可放長線擺著收利息，或是在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入命宮，工作效率提升，很快就把許多事務處理完畢，但卻因此被安排更多事情要你完成，比平常還忙碌。某些處女座則是不斷要在外奔波，感到很勞累。

健康運方面，水星進入命宮，呼吸系統感染病毒的機率較高，出門依然要戴口罩，常洗手。土星持續在健康宮位肆虐，注意筋骨、牙齒、皮膚的小毛病，一不小心會成為長期困擾你的痼疾。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，同時在工作宮位的海王星相位良好，會獲得一個升遷的機會，或是尋求到待遇不錯的單位。不過金星受到家宅宮位的冥王星影響，接受了這份職務後家庭與工作難兩全，有些猶豫不決。

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，與喜歡的對象正準備同居或是結婚相關事宜，但由於在戀愛宮位的木星相位不良，對於是否要走到人生的下一階段似乎還沒準備好，或是自己並沒那麼期待改變現狀。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與天王星合相在疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害。免疫系統較差，當心感染各類病毒，扁桃腺發炎，導致發燒，並引發神經系統的病變。

金錢運方面，火星與天王星合相在財務宮位，受到太陽與土星影響，花在人際關係、小孩、寵物、追星、玩樂、健康與保險方面的開銷較多，擠壓到生活費用。有投資習慣的天秤座資金被套牢，若要重新進場，最好先觀望一陣子。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，同時太陽在志業宮位行進，除了工作表現良好之外，和主管的關係會因為其他的興趣而變得更麻吉，成為職場上的紅人，卻也可能因此造成你私人生活被入侵。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，會在某些因緣際會下發現，身邊原本不是很熟的同學、同事、朋友，居然跟你迷上同一個偶像或是冷門的興趣，兩人可不斷地交流話題與情報。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星與天王星受到太陽與土星影響，不論家事或是事業，雙方的看法都有極大的落差，爭執不斷，甚至會有人動粗，兩人吵到想離婚或分手的程度。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到天王星與火星影響，家人身體狀況不良，影響全家人的生活。某些天蠍座的情感狀況被家庭過度干涉，也影響情感關係的進展。單身的天蠍座會被親朋好友不斷介紹相親對象。

射手座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的木星與遠行、海外宮位的太陽有良好連結，與喜歡的人會規劃一個海外旅行，兩人一起去想旅遊的地方打卡。單身的射手座則是會遇到異國桃花的追求，會想嘗試異國戀情。

金錢運方面，金星在財務宮位行進，與家宅宮位的海王星有良好連結，會出租掉手上閒置的空屋或空間，增加被動收益。某些射手座會有家人招待昂貴的餐廳或服務，感覺賺到。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星與天王星呈現合相，並受到遠行宮位的太陽影響，職場突發狀況頻頻，有很多問題發生在海外，逼得你非到外地出差處理不可。某些射手座則有工作過勞的現象，需要多休息。

健康運方面，在健康宮位的火星與天王星呈現合相，工作嚴重過勞，免疫系統脆弱，容易感染各種不知名的疾病。同時要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要當心人身安全。

摩羯座：

整體運勢

遠行運方面，水星進入遠行宮位，會收集許多旅遊的資訊，選擇行程與口碑比較好的旅行社跟團出國，除了轉換一成不變的生活之外，也可以好好整頓心思，迎接未來的許多挑戰。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與太陽有良好連結，生病家人的身體逐漸康復好轉，讓你放心許多。某些摩羯座則是會把手上閒置的空間或房地產出租，增加被動性收入。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星受到命宮的冥王星影響，過度想掌控喜歡的人，反而適得其反，讓對方想逃離這段關係。某些摩羯座喜歡上已經有穩定伴侶的人，嫉妒心會讓自己變得極不討喜。

健康運方面，太陽持續在疾厄宮位行進，注意心血管方面的疾病，不要忽視心悸、頭暈、目眩……這些症狀。同時當心長期不良工作姿勢造成脊椎側彎，或是骨刺方面的問題。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入財務宮位，善用折價券或信用卡點數，會以划算的價格購買到自己需要的物資或商品。有投資習慣的水瓶座，會獲得可靠的資訊或內線消息，逢低買進後勢有潛力的投資標的。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星相位良好，雖然沒有太長的假期到海外旅行，也會擠出個幾天休假到渡假飯店好好放空休息，順便遊覽當地的生態與美景，充分放鬆。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到冥王星影響，好不容易能休假，卻一直接到上司詢問公事的電話，感覺很掃興，又不能關機。某些水瓶座則是被迫接受一份看似光鮮亮麗，但沒有實質決定權的職務，正想盡辦法推掉。

感情運方面，在感情宮位的太陽受到家庭宮位的天王星、火星影響，覺得另一半某些家人的脾氣或行為讓你感到不適，會希望與對方家人保持一定的距離。某些水瓶座則是因為一些事件，夾在家人與伴侶之間兩面難為。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星與在工作宮位的太陽有良好的連結，工作表現亮眼，會在此時調薪，或是獲得額外的獎金獎勵。某些雙魚座則是發展副業有成，開始有新的收益進帳。

感情運方面，水星進入感情宮位，同時金星在戀愛宮位行進，會有機會與有好感的對象對話，兩人關係急速加溫。然而金星受到冥王星影響，目前喜歡的對象有強勁的對手競爭，會顯得較沒自信。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在子女宮位的金星影響，遇到蠻橫不講理的人，對你的孩子或是寵物做出傷害性的行為，因此惹惱了你，甚至需要動用司法資源來討回公道。

工作運方面，在工作宮位的太陽受到溝通宮位的天王星與火星影響，有些職場上的同事行事風格特立獨行，已經影響到整個團隊的向心力，會讓你忍不住與對方爭吵。某些雙魚座則是與合作夥伴溝通不良，被對方冷暴力處理。

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