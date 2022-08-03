12星座就業指南！從「月亮星座」看你最適合的天選工作

很多人都常常想要知道，怎樣的工作才真正適合自己？是賺得多？還是離家近？或者與自己的天賦特長符合？其實都不是。因為只要你在工作上感到壓抑，就可能隨時因為感到待不下去而走人，這樣就算你對工作的性質多麼精挑細選，終究無法持久。

當我們從星盤來看職業發展時，如果只看中天、六宮、十宮位等位置，會忽略職業選擇上的更深層動機——如何才能從工作中得到滿足和滋養？答案就藏在月亮裡。今天，科技紫微網就從月亮星座來幫大家分析，什麼樣的工作才是真正適合你的工作。

十二星座月亮星座就業指南

月亮牡羊座

月牡羊骨子裡流著的是渴望冒險的血液，因此需要富有挑戰性的工作，才能保持活力。軍人、警察、醫護人員、運動員，都是很適合牡羊座的工作。

月亮金牛座

月金牛重視職業生涯的安全感，因此不適合節奏太快的工作環境。輕鬆穩定的工作氣氛最適合你，甚至最好公司還能提供一日三餐。從這個角度來看，公職人員再適合你不過啦。

月亮雙子座

月雙子是個閒不住的人，喜歡新事物，最好能不斷跟人打交道，因此適合尋找能夠長時間接收到新資訊的工作，比如市場、商務、公關、導遊等。另外也適合身兼數職，像是斜槓生涯簡直就是專為你設計的呢！

月亮巨蟹座

月亮落在巨蟹座的你，細膩豐富，洞察力強，很看重工作環境的愉悅感。最好是尋找一個同事、客戶都很好相處，能夠讓你產生歸屬感的工作團體。最適合教育、心理諮詢、護理師一類的職業。

月亮獅子座

月亮獅子座非常看重工作的成就感，希望能在工作中幫助他人，得到肯定。適合經紀人、代理人一類的職務；也很適合組織、打造團隊，擔任團隊的領導人，對外展現自己。

月亮處女座

對月亮落在處女座的你來說，一份好的工作必須同時具備秩序感和服務性兩大特性。簡單來說，就是一份穩定又可以服務他人的工作。工程師、編輯、技術類的政府部門工作都是不錯的選擇。

月亮天秤座

月亮落在天秤座的你，需要的是溝通類的工作，同時你也很注重團隊的工作氣氛。你喜歡和諧又上得了檯面的工作場所，比如美容機構、時裝行業、或者大型上市公司，也可能從事HR、公關等職位。如果共事的人又能夠互助合作，那是最好不過了。

月亮天蠍座

月天蠍的人非常看重在工作上的參與感和投入感。你希望能夠深入研究所屬的工作領域，並且喜歡工作中帶有一點刺激性。儘量避免清閒型的工作。適合金融、高風險行業，或跟資源配置和重整有關的職位。

月亮射手座

月亮射手的人有顆永不過期的童心，一板一眼的工作只會讓你感到痛苦。你適合靈活有彈性、機遇與挑戰並存的工作，而且最好能經常出差。適合從事旅遊、交通，或編輯、自媒體網紅等職業。

月亮摩羯座

月摩羯在工作上喜歡目標清晰，以結果為導向，且有強大的責任心。適合編制化、結構化的工作，比如研發員、工程師、測量師、培訓師等。如果條件符合的話，也很適合創業。

月亮水瓶座

月水瓶其實很適合單打獨鬥，從事你所喜歡領域的自由業是最適合你的。因為月水瓶經常會覺得某個規章制度很蠢，完全不想配合。從事有創意的工作，比如手藝師、藝術家、或自媒體等，都是很不錯的選擇。

月亮雙魚座

月雙魚的共情能力和創造力都特別強大，適合輕鬆、具人文關懷性質的工作環境，最好不要有條條框框的制度約束。文字工作、心理諮商，都很適合月雙魚。

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