農曆七月愛情運：哪些命格桃花運爆棚、感情運甜蜜蜜

進入農曆七月，也就代表中國情人節──七夕──接近了。此時，大家對感情也多了一份美好的期待。單身的你，最近會脫單成功嗎？有伴侶的你，本月的感情狀況如何？下面就由科技紫微網為大家找尋幸福的答案！

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桃花燦爛區

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桃花旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生有機會邀約心儀的對象共進晚餐，總之單身的你本月擦出愛情火花的機率很高。有伴侶者，本月另一半會是你的精神支柱，有心事可以找另一半訴說，易獲得對方的支援。

夫妻宮有天機

單身者此月與朋友相處融洽，還有機會透過好友引薦，結識不同領域的新朋友，好好把握，緣分很有可能就藏在其中。已婚戀者可以多安排時間與伴侶相處，易讓你感受到濃濃的愛意與溫存。

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與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多瞭解對方的想法，找準時機投其所好，表白成功的機率很大喔！已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好，偶爾的小爭吵反而容易變成你們感情的黏合劑。不過，切不可無理取鬧哦！

愛情平順區

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本月的幸福需要你花費時間和精力去換取。單身者不妨撥出時間到休閒場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性；已婚戀者親手製作一些手工藝品送給伴侶，雙方都會有新鮮的體驗，更容易讓你們的感情升溫。

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愛情運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，才不至於引發口角；單身的人想要提升異性緣，就記得常把微笑掛在臉上。好的心情會成為你本月追尋幸福的促進劑，多展現積極、陽光的一面，幸福會更靠近你。

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你將迎來感情好壞參半的一個月。單身者與異性交談的機會多，但想發展愛情不易，不妨多參考周圍人的建議，從中想辦法尋找突破口。已婚者本月在愛情上需付出較大心力，戀愛中的人此月還應警惕情敵的出現，要抽出時間多陪伴對方喔！

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單身者本月的桃花需出外才能獲得，尤其在安靜的場合容易發生美麗的邂逅，有時間多去此類場所轉轉，說不定就能脫單成功。對於戀愛中的人，此月非常適合談婚論嫁，若感情已經穩定，想要早日定下來，可與戀人開始商討未來生活了。

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本月感情較平淡，有伴侶者的另一半可能在工作上有煩心之事，你可多給予對方關心與鼓勵，易使感情也隨著增進；單身者有機會重逢舊情人，易再次點燃愛情之火，但進一步發展的機會並不大。

夫妻宮有天相

邁入風平浪靜的一個月，有伴侶者可能回歸到水波不興的日常生活，但只要用心體會，也容易感受到平實生活中的溫馨。單身者本月在感情上難見起色，不妨把注意力轉移到自己感興趣的領域，易獲得意料之外的收穫。

夫妻宮有天梁

已婚戀者的戀情平穩順暢，自然溫馨是本月的主旋律，只要你不「關心則亂」、「情緒上頭」，彼此的感情就能更穩固。單身者本月的愛情關鍵字為「大方得體」，遇到異性主動邀約，大方赴約就是了，得體的表現更易拉近彼此的距離。

夫妻宮有破軍

單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難成就一段美好姻緣，但若是一味的被動等待，則可能會錯過良緣。對於已婚戀者來說，本月橫在兩人之間的關卡會是「學習包容」，記住退一步海闊天空，與伴侶相處，別太強勢才好。

容易出錯區

夫妻宮有太陽

單身的太陽此月有逢場作戲、結識新歡的機緣，如果有意認真建立感情，應深思熟慮，太過草率反而容易受到傷害。已婚戀的你，本月需多與伴侶溝通、互動，若你有想法卻憋在心裡不說，或採取「冷戰」的態度，只會讓結果更糟糕。

夫妻宮有天同

本月易因為某件事的發生，勾起你對往日戀情的懷念及追悔。單身的你，建議約異性好友出來談談心，敞開心扉真正釋懷後，才易迎來新的開始。已婚戀者在感情上容易因自我過度強硬，說話比較衝動，可能在言語上傷到另一半，應多收斂。

夫妻宮有七殺

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，但兩人之間很難擦出愛的火花，想要牽手幸福還需再等待時機。有伴侶者，要小心兩人的感情出現變化，不要總揪著對方的缺點不放，多想想對方的好，才有利於感情的進展。

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