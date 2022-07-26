鬼月情侶禁忌曝光！不可以壁咚、說「這1句話」恐得罪好兄弟

本周五(國曆7月29日)就是就是俗稱的鬼門開（農曆7月1日），在鬼月期間，有許多民俗禁忌。清水孟國際塔羅的小孟老師表示，鬼月有許多禁忌，其中情侶之間有8大禁忌，千萬不要觸犯，以免招惹好兄弟。

2、不要在空地或郊區喊彼此的名字，容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。

3、情侶切莫一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。

4、情侶切莫在鬼月對另一半說「想死你了」或者「我愛死你了」、「為了你我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

5、鬼月情人不宜去太老的電影院看電影，當心旁邊多一個人。

6、鬼月情人不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。

7、鬼月情人一起遛狗避開公園與河提，當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8、鬼月情侶避開視訊，當心視訊途中接收到莫名靈界電波。