8月誰財運爆發？「TOP5天選星座」出爐 雙魚辛苦有收穫了

歲月如流，在疫情及通膨影響下的日子，經濟收入減少很多，財富也縮水不少，日子僅管不快活，但還是有人抱持樂觀的心，正所謂心想事成，信念能改變一個人的成就。這篇就來看看除了信念之外，8月份哪五個是天選之星座，擁有好財運。

TOP5：獅子座

獅子座在8月份這期間，非常利於運用智慧來追求財富，或是因為高深的學問而間接獲得財富利益，像是文章投稿、出版書籍、教學專業技能等等的，很容易有暢銷而大賺錢的機會。另外這個月也會比較想要冒險與旅遊，若有時間就盡量到外地走走，能看到另類商機，記得多表現流利的語言能力，有機會遇到賞識你的貴人，或因人脈而獲得金錢上的收益，特別是在某個團體當中，善加運用圓滑的交際手腕，可從中建立財富來源管道。

TOP4：牡羊座

牡羊座在8月份這期間，有很不錯的賺錢機會，不論是自己創業，還是靠業績來賺獎金的業務員，又或是一般的上班族，都有機會直接或間接得到賺錢的可靠消息，若是有買賣房產的，可以多加留意相關訊息。太陽與火星的能量，能夠使你們更重視金錢，有機會產生新的賺錢想法，心態也會更加積極去爭取財富，尤其是有自己事業的，此時要好好的穩扎穩打，切勿粗心大意或匆忙行事，這樣才能將財運延長，而能避免損失。

TOP3：雙魚座

雙魚座因為過去大環境影響下，需要辛苦努力的經營，到了8月份這期間，正所謂媳婦熬成婆，慢慢得心應手，善於處理財務，賺錢變得輕鬆許多，回頭客變多，加上環境政策的改變，有種時來運轉的感覺，只要之前有穩定堅持自己腳步的，8月份的壓力也有望減輕不少。不只儲蓄明顯增加，賺得也多，有閒錢的，則可以稍微大膽買個樂透、刮刮樂之類的，手氣也比較旺，只要別太放縱，會有富裕的感覺，在賺錢方面也很有遠見，有助於日後的發展。

TOP2：雙子座

雙子座聰穎的頭腦與智慧，不論是接觸哪個行業，都能有很好的成績。8月份這期間，有機會靠著創意的理財方式來賺更多財富，而且會對於賺錢很敏銳，懂得商機在何處，若能好好議價與協商，天生的交際能力，能在業務上發揮得更好。水星的能量，使得雙子座的敏感神經及第六感更為精準，也讓雙子座在房地產方面能有很好的獲利。僅管這個月很有吸引財富的能力，但也要留意，別過度揮霍錢財，否則錢會來得也去得快

TOP1：射手座

一向喜愛冒險的射手座，在8月份的金錢態度更加大膽，也更敢冒險，會有富貴險中求的情況，但若能適時分散風險及分散投資，將會大大改變原本的經濟收入來源。射手座天生就足智多謀，很有賺錢天分，想法也獨特，基本上只要有努力，大多都能獲得不錯的收入，而這個月若進行投資買賣也將會很幸運，得到高報酬的機會也很大。保持平常敏銳的分析能力，更有機會因為身邊的人或是伴侶而獲得不少財富。